Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Апостолос Николаидис
Ламия
58
Молло
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|5
|0.25
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.2
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.15
|4.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|5.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.1
|6.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.05
|7.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|8.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.05
|9.
|Шенквельд Барт
|1
|0.05
|10.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.05
|11.
|Санчес Факундо
|0
|0
|12.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|13.
|Велес Фран
|0
|0
|14.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|15.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караманос Тасос
|2
|0.11
|2.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.11
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.11
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.06
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.06
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.06
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Александропулос Сотириос
|5
|0
|5.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|7.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|8.
|Велес Фран
|4
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|10.
|Молло Йоан
|2
|1
|11.
|Хуанкар
|2
|1
|12.
|Карлитос Карлос
|3
|0
|13.
|Диудис Сократис
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|17.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|6.
|Романич Лазар
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Караманос Тасос
|1
|0
|14.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|15.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|16.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|17.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|18.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|Ламия
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ламия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|8.
|Атромитос
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|10 - 23
|13
|13.
|Ламия
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Ламия
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
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