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Панатинаикос
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
73' Желтая карточка
Карлитос Карлос
80' Желтая карточка
Молло Йоан
90' Желтая карточка
Романич Лазар
90'+7
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
12
Хацитеодоридис
Илиас
19
Вильяфаньес
Лукас
88
Маурисио
Жозе
55
Александропулос
Сотириос
22
Канталапьерда
Аитор
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
1
Эпасси
Дэвис
37
Влачос
Валентинос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Theofanis
Tsandaris
26
Бьярнасон
Эльмар
70
Делетич
Милош
25
Вассилакакис
Тодорис
18
Романич
Лазар
19
Арабули
Бачана
Панатинаикос
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 5 0.25
2. Македа Федерико 4 0.2
3. Кампецис Анаргирос 3 0.15
4. Канталапьерда Аитор 2 0.1
5. Иоаннидис Фотис 2 0.1
6. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.05
7. Эммануилидис Димитриос 1 0.05
8. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.05
9. Шенквельд Барт 1 0.05
10. Курбелис Димитрис 1 0.05
11. Санчес Факундо 0 0
12. Маурисио Жозе 0 0
13. Велес Фран 0 0
14. Загаритис Василиос 0 0
15. Александропулос Сотириос 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 2 0.11
2. Арабули Бачана 2 (1) 0.11
3. Романич Лазар 2 (2) 0.11
4. Бехарано Данни 1 0.06
5. Цукалос Николаос 1 0.06
6. Бьянкони Мигел 1 0.06
7. Делетич Милош 1 (1) 0.06
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Загаритис Василиос 4 1
3. Македа Федерико 5 0
4. Александропулос Сотириос 5 0
5. Молло Йоан 3 1
6. Шенквельд Барт 4 0
7. Вильяфаньес Лукас 4 0
8. Курбелис Димитрис 4 0
9. Велес Фран 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Кампецис Анаргирос 1 0
17. Серпезис Димитриос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Романич Лазар 4 0
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Караманос Тасос 1 0
14. Вильяльба Леонардо 1 0
15. Тайрон Густаво 1 0
16. Бьянкони Мигел 1 0
17. Палавандишвили Гуга 1 0
18. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 9.52% (2) 23.81% (5) 28.57% (6) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3)
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса
Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия
Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ламия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ламия 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 Ламия Товарищеские матчи Панатинаикос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:0 Ламия Кубок Ламия 1:0 Панатинаикос Суперлига Ламия 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Ламия Суперлига Панатинаикос 2:0 Ламия Суперлига Панатинаикос 1:0 Ламия Кубок Ламия 4:1 Панатинаикос Кубок Ламия 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
3. АЕК Заявка 19 11 4 4 30 - 21 37
4. ПАОК Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
8. Атромитос Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
9. ОФИ Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос Заявка 19 2 7 10 10 - 23 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
3. АЕК Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 7'
    Арабули Бачана уходит с поля. Караманос Тасос выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.13 15.00
  3.02 1.62 8.23

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.15 5.00 1.27 3.55 1.15 5.00 1.11 5.80 1.71 2.14 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 21.00
1.72 2.13 1.42 2.85 1.72 2.13 1.43 2.82 1.29 3.49 1.57 2.39 1.34 3.21 1.61 2.32 1.47 2.67 1.45 2.77 1.19 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00
1.35 3.10 1.18 4.52 1.39 2.91 1.26 3.69 1.32 3.43
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.45 2.40 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
6.50 1.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.13
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Ламия онлайн

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