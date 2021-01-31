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ОФИ
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
АЕК
0'
20' Желтая карточка
Шимански Дамиан
39' Желтая карточка
Лаци Жига
40'
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
2
Ус
Абдул
Рахман
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
4
Шимански
Дамиан
25
Галанопулос
Костас
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
14
Албанис
Христос
ОФИ
4-3-2-1
АЕК
4-3-3

Ход матча

20'
 
Шимански Дамиан
39'
 
Лаци Жига

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.2
2. Стургеон Фабиу 4 0.2
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.15
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.1
5. Де Гузман Джонатан 1 0.05
6. Мельядо Мигель 1 0.05
7. Вафеас Никос 1 0.05
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.4
2. Гарсия Леви 3 0.15
3. Оливейра Нелсон 3 (1) 0.15
4. Ливайя Марко 3 0.15
5. Галанопулос Костас 3 0.15
6. Шахов Евгений 2 0.1
7. Симоэш Андре 2 0.1
8. Манталос Петрос 1 0.05
9. Танкович Муамер 1 0.05
10. Махаирас Теодосиос 1 0.05
11. Крстичич Ненад 1 0.05
12. Неделчару Ионуц 1 0.05
13. Энобахаре Брайт 1 0.05
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 7 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ватерман Бой 1 1
8. Сардинеро Адриан 2 0
9. Сотириу Димитриос 2 0
10. Стаикос Пасхалис 2 0
11. Вафеас Никос 2 0
12. Ус Абдул Рахман 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 9 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Чигринский Дмитрий 3 0
8. Оливейра Нелсон 3 0
9. Ансарифард Карим 2 0
10. Симоэш Андре 2 0
11. Лопеш Элдер 2 0
12. Танкович Муамер 2 0
13. Неделчару Ионуц 2 0
14. Сварнас Эфстратиос 2 0
15. Цидотас Панайотис 1 0
16. Бакакис Михалис 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Гарсия Леви 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 АЕК 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 10% (3) 26.67% (8) 23.33% (7)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК
Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос
Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 2:1 ОФИ Суперлига АЕК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 АЕК Суперлига АЕК 3:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
3. АЕК 0:0 Заявка 20 11 5 4 30 - 21 38
4. ПАОК Заявка 19 10 6 3 32 - 18 36
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
8. Атромитос Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
9. ОФИ 0:0 Заявка 20 5 5 10 18 - 29 20
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина Заявка 19 4 6 9 18 - 22 18
12. Панетоликос Заявка 19 2 7 10 10 - 23 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК 0:0 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. ОФИ 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
10. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
2. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
3. АЕК 0:0 Заявка 10 6 2 2 13 - 10 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
12. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Зига Лачи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Шимански Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
АЕК
4.05
3.54
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.15 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.54 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 2.50 2.03
  4.02 2.62 2.31

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.10 1.02 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.60 1.06 6.85 1.00 11.25
3.90 1.23 2.75 1.42 1.72 2.05 1.31 3.25 1.93 1.88 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.19 1.34 2.49 1.53 1.83 1.99 1.56 2.43 1.38 3.02 1.54 2.47 1.40 2.91 1.68 2.19 1.51 2.56 1.44 2.79 1.25 3.95 1.10 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04
1.31 3.25 1.30 3.30 1.17 4.70 1.09 6.70
1.14 5.30 1.41 2.83 1.14 5.28 1.44 2.73 1.31 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч ОФИ 0:0 АЕК онлайн

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