ОФИ
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
АЕК
20' Желтая карточкаШимански Дамиан
39' Желтая карточкаЛаци Жига
24
Ватерман
Бой
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вафеас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
37 Радоня ВедадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
20'
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.2
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.2
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.15
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.1
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.05
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.05
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.4
|2.
|Гарсия Леви
|3
|0.15
|3.
|Оливейра Нелсон
|3 (1)
|0.15
|4.
|Ливайя Марко
|3
|0.15
|5.
|Галанопулос Костас
|3
|0.15
|6.
|Шахов Евгений
|2
|0.1
|7.
|Симоэш Андре
|2
|0.1
|8.
|Манталос Петрос
|1
|0.05
|9.
|Танкович Муамер
|1
|0.05
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.05
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.05
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.05
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|7
|1
|3.
|Селимович Вахид
|4
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ватерман Бой
|1
|1
|8.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|9.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|10.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|11.
|Вафеас Никос
|2
|0
|12.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|13.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|14.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|15.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|16.
|Яннулис Костас
|1
|0
|17.
|Маринакис Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|9
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|9.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|10.
|Симоэш Андре
|2
|0
|11.
|Лопеш Элдер
|2
|0
|12.
|Танкович Муамер
|2
|0
|13.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|14.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|15.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|16.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Гарсия Леви
|1
|0
|19.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|20.
|Хнид Нассим
|1
|0
|21.
|Лаци Жига
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|АЕК
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|10% (3)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 21
|38
|4.
|ПАОК
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 18
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|8.
|Атромитос
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|9.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 29
|20
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|10 - 23
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|3.
|АЕК
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 10
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
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