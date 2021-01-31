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ОФИ
0:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
20' Желтая карточка
Шимански Дамиан
39' Желтая карточка
Лаци Жига
0:1
43' Гол
Шахов Евгений
45' Желтая карточка
Гарсия Леви
0:2
71' Гол
Танкович Муамер
90'+5
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
2
Ус
Абдул
Рахман
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
4
Шимански
Дамиан
25
Галанопулос
Костас
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
14
Албанис
Христос
ОФИ
4-3-2-1
АЕК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.2
2. Стургеон Фабиу 4 0.2
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.15
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.1
5. Де Гузман Джонатан 1 0.05
6. Мельядо Мигель 1 0.05
7. Вафеас Никос 1 0.05
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.4
2. Гарсия Леви 3 0.15
3. Оливейра Нелсон 3 (1) 0.15
4. Шахов Евгений 3 0.15
5. Ливайя Марко 3 0.15
6. Галанопулос Костас 3 0.15
7. Танкович Муамер 2 0.1
8. Симоэш Андре 2 0.1
9. Манталос Петрос 1 0.05
10. Махаирас Теодосиос 1 0.05
11. Крстичич Ненад 1 0.05
12. Неделчару Ионуц 1 0.05
13. Энобахаре Брайт 1 0.05
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0
17. Лаци Жига 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 7 1
3. Селимович Вахид 4 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ватерман Бой 1 1
8. Сардинеро Адриан 2 0
9. Сотириу Димитриос 2 0
10. Стаикос Пасхалис 2 0
11. Вафеас Никос 2 0
12. Ус Абдул Рахман 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 9 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Чигринский Дмитрий 3 0
8. Оливейра Нелсон 3 0
9. Ансарифард Карим 2 0
10. Симоэш Андре 2 0
11. Лопеш Элдер 2 0
12. Танкович Муамер 2 0
13. Неделчару Ионуц 2 0
14. Сварнас Эфстратиос 2 0
15. Гарсия Леви 2 0
16. Цидотас Панайотис 1 0
17. Бакакис Михалис 1 0
18. Шимански Дамиан 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 АЕК 15.63% (5) 15.63% (5) 9.38% (3) 9.38% (3) 28.13% (9) 21.88% (7)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК
Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос
Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 2:1 ОФИ Суперлига АЕК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 АЕК Суперлига АЕК 3:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК 1:0 Заявка 20 11 6 3 33 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос 1:0 Заявка 20 6 7 7 19 - 25 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина 0:1 Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос 0:1 Заявка 20 2 7 11 10 - 24 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК 1:0 Заявка 10 7 3 0 18 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос 1:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос 0:1 Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
2. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК 1:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос 1:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос 0:1 Заявка 10 0 4 6 2 - 11 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гарсия Леви получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Зига Лачи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Шимански Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.54 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.80 1.18
  22.33 5.37 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.10 1.02 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.60 1.06 6.85 1.00 11.25
3.90 1.23 2.75 1.42 3.05 2.05 1.55 2.35 1.93 1.88 1.66 2.13 1.14 5.20 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.19 1.34 2.49 1.53 1.83 1.99 2.20 1.67 1.79 2.04 1.36 3.08 1.24 3.98 1.51 2.56 1.28 3.59 1.44 2.79 1.25 3.95 1.10 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04
1.31 3.25 1.30 3.30 1.17 4.70 1.09 6.70
1.14 5.30 1.41 2.83 1.14 5.28 1.44 2.73 1.31 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч ОФИ 0:2 АЕК онлайн

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