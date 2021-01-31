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ПАС Янина
0:1
Перерыв

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
5' Гол
Агайев Амир
6' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
33' Желтая карточка
Эдомвоньи Брайт
13
Лодыгин
Юрий
24
Ойкономопулос
Антониос
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
23
Пилиос
Ставрос
80
Лиасос
Ангелос
21
Кастро
Фабри
8
Бренер
Фабрисио
7
Карталис
Александрос
29
Лео
Жан-Батист
12
Крижман
Санди
35
Мандас
Христос
16
Нацос
Спиридон
4
Гутас
Димитрис
3
Галвао
Лукас
50
Томашевич
Йосип
III
21
Саломон
Патрик
8
Умбидес
Хавьер
6
Харисис
Харилаос
11
Агайев
Амир
10
Рабельо
Бриан
7
Эдомвоньи
Брайт
ПАС Янина
4-4-2
Атромитос
4-3-2-1

Ход матча

5'
0:1
Агайев Амир
(Эдомвоньи Брайт)
6'
Лиасос Ангелос
 
33'
 
Эдомвоньи Брайт

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.25
2. Элефтериадис Христос 4 0.2
3. Лео Жан-Батист 2 0.1
4. Крижман Санди 2 (1) 0.1
5. Эррамуспе Родриго 1 0.05
6. Каргас Яннис 1 0.05
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.05
8. Наумец Владислав 1 0.05
9. Домингес Хуан 0 0
10. Пеерсман Марвин 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.25
2. Муньис Хуан 3 0.15
3. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.15
4. Гутас Димитрис 2 0.1
5. Саломон Патрик 1 0.05
6. Харисис Харилаос 1 0.05
7. Агайев Амир 1 0.05
8. Нацос Спиридон 1 0.05
9. Коцопулос Костас 1 0.05
10. Матич Боян 0 0
11. Гало Родриго 0 0
12. Н'Сикулу Кларк 0 0
13. Эдомвоньи Брайт 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 7 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Сионтис Стефанос 3 1
8. Крижман Санди 4 0
9. Хутесиотис Лефтерис 4 0
10. Ойкономопулос Антониос 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Элефтериадис Христос 2 0
13. Кастро Фабри 2 0
14. Наумец Владислав 2 0
15. Лодыгин Юрий 1 0
16. Памлидис Георгиос 1 0
17. Лео Жан-Батист 1 0
18. Лиасос Ангелос 1 0
19. Атанасиу Василис 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Муньис Хуан 3 2
2. Саломон Патрик 5 0
3. Томашевич Йосип III 5 0
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Галвао Лукас 4 0
6. Матич Боян 2 1
7. Гутас Димитрис 3 0
8. Гало Родриго 2 0
9. Рабельо Бриан 2 0
10. Харисис Харилаос 2 0
11. Агайев Амир 2 0
12. Струнгис Стефанос 2 0
13. Коцопулос Костас 2 0
14. Христодулопулос Лазарос 1 0
15. Манусос Йоргос 1 0
16. Бусуладжич Азер 1 0
17. Умбидес Хавьер 1 0
18. Эдомвоньи Брайт 1 0
19. Янниотис Андреас 1 0
20. Кивракидис Кириакос 1 0
21. Нацос Спиридон 1 0
22. Мандас Христос 1 0
23. Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6) 0 11.76% (2) 17.65% (3)
 Атромитос 5.88% (1) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 41.18% (7)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9
АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос
Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
ПАС Янина 2:2 Атромитос Кубок Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига Атромитос 3:0 ПАС Янина Товарищеские матчи ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 19 16 3 0 48 - 7 51
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК 1:0 Заявка 20 11 6 3 33 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос 1:0 Заявка 20 6 7 7 19 - 25 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 18 5 3 10 18 - 23 18
11. ПАС Янина 0:1 Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос 0:1 Заявка 20 2 7 11 10 - 24 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК 1:0 Заявка 10 7 3 0 18 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос 1:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос 0:1 Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 8 1 1 6 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
2. Олимпиакос Заявка 9 6 3 0 20 - 5 21
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК 1:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос 1:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос 0:1 Заявка 10 0 4 6 2 - 11 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Эдомвоньи Брайт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Angelos Liasos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Агайев Амир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Атромитос
5.25
3.05
3.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.05 2.85
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 2.85 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 2.83 3.52
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 2.90 1.82
  5.25 2.78 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.60 1.46 1.93 1.81 1.51 2.44 1.18 4.50
6.40 1.10 5.15 1.17 2.84 1.48 2.12 1.72 1.61 2.26 1.31 3.20 1.18 4.10 1.05 6.80 1.01 10.25
6.20 1.05 4.70 1.17 3.20 1.32 2.15 1.65 1.69 2.17 2.08 2.25 1.17 4.70 1.11 5.80 1.11 5.80 1.09 6.50 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
6.83 1.11 2.68 1.48 3.14 1.35 2.40 1.57 1.75 2.08 1.50 2.58 1.33 3.24 1.52 2.52 1.79 2.03 1.60 2.33 1.44 2.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.55 1.55 2.35 1.28 3.50 1.05 8.60
2.31 1.61 1.60 2.34 1.33 3.30
2.30 1.58 1.52 2.42 1.18 4.50 1.20 4.20 1.11 5.80
2.41 1.58 1.99 1.85 1.55 2.49 1.37 3.16 1.62 2.27 1.36 3.03 1.12 5.90 1.36 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.70 1.47 2.55 1.11 6.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.53 2.40
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.74
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.55 1.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.70 1.25
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