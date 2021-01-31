ПАС Янина
0:1
Перерыв
Стадион: Зоссимадес
Атромитос
0:1
5' ГолАгайев Амир
6' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
33' Желтая карточкаЭдомвоньи Брайт
13
Лодыгин
Юрий
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
5'
0:1
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.25
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.2
|3.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.1
|4.
|Крижман Санди
|2 (1)
|0.1
|5.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.05
|6.
|Каргас Яннис
|1
|0.05
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.05
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|9.
|Домингес Хуан
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.25
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.15
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.15
|4.
|Гутас Димитрис
|2
|0.1
|5.
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|6.
|Харисис Харилаос
|1
|0.05
|7.
|Агайев Амир
|1
|0.05
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.05
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.05
|10.
|Матич Боян
|0
|0
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|13.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|7
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|8.
|Крижман Санди
|4
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|13.
|Кастро Фабри
|2
|0
|14.
|Наумец Владислав
|2
|0
|15.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|16.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|17.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|18.
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|19.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муньис Хуан
|3
|2
|2.
|Саломон Патрик
|5
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Галвао Лукас
|4
|0
|6.
|Матич Боян
|2
|1
|7.
|Гутас Димитрис
|3
|0
|8.
|Гало Родриго
|2
|0
|9.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|10.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|11.
|Агайев Амир
|2
|0
|12.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|13.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|14.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|15.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|16.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|17.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|18.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|19.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|20.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|21.
|Нацос Спиридон
|1
|0
|22.
|Мандас Христос
|1
|0
|23.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|Атромитос
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +5 =8 -7Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос
Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 7
|51
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|4.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 18
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Атромитос
|1:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|9.
|ОФИ
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 31
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 24
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 11
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров