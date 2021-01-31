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Аполлон Смирнис
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Олимпиакос
0'
5' Желтая карточка
Камара Мохамед III
0:1
31' Гол
Хассан Ахмед
41'
13
Верхульст
Давино
20
Цабурис
Саввас
5
Домингес
Луис
Густаво
2
Бручич
Карло
31
Витлис
Вассилис
7
Коль
Исраэль
14
Сливка
Выкинтас
6
Баксеванидис
Димос
10
Томас
Бединелли
26
Мунье
Антони
9
Иоаннидис
Николаос
1
Са
Жозе
14
Андруцос
Танасис
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
27
Брума
Арминду
7
Фортунис
Костас
17
Врусаи
Мариус
9
Хассан
Ахмед
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Камара Мохамед III
31'
0:1
Хассан Ахмед

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.21
2. Фатион Антони 4 (2) 0.21
3. Иоаннидис Николаос 3 0.16
4. Фернандес Марк 2 0.11
5. Дауда Абиола 1 0.05
6. Цабурис Саввас 1 0.05
7. Томас Бединелли 1 0.05
8. Баксеванидис Димос 1 0.05
9. Домингес Луис Густаво 1 0.05
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 15 0.75
2. Масурас Гиоргос 6 0.3
3. Хассан Ахмед 6 0.3
4. Фортунис Костас 4 0.2
5. Бухалакис Андреас 3 0.15
6. Брума Арминду 3 0.15
7. Камара Мохамед III 2 0.1
8. Врусаи Мариус 2 0.1
9. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.1
10. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.05
11. М'Вила Янн 1 0.05
12. Семеду Рубен 1 0.05
13. Кафу Карлуш 1 0.05
14. Кейперс Уго 1 0.05
15. Ба Уссейну 1 0.05
16. Ловера Максимилиано 0 0
17. Ранджелович Лазар 0 0
18. Рафинья Марсио 0 0
19. Драгер Мохамед 0 0
20. Силва Тьягу 0 0
21. Андруцос Танасис 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 10 0
2. Лисгарас Христос 7 0
3. Иоаннидис Николаос 5 0
4. Цабурис Саввас 4 0
5. Томас Бединелли 4 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Лагос Тасcос 1 0
18. Коль Исраэль 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 6 0
2. Ба Уссейну 6 0
3. Камара Мохамед III 3 0
4. Рафинья Марсио 2 0
5. М'Вила Янн 2 0
6. Бухалакис Андреас 2 0
7. Брума Арминду 2 0
8. Сиссе Папе Абу 2 0
9. Рябчук Олег 2 0
10. Холебас Хосе 1 0
11. Пападопулос Авраам 1 0
12. Фортунис Костас 1 0
13. Родригеш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 16.67% (3) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)
 Олимпиакос 6.25% (3) 6.25% (3) 14.58% (7) 16.67% (8) 16.67% (8) 39.58% (19)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина
ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Олимпиакос 1:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Олимпиакос Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:5 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 20 17 3 0 49 - 7 54
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК Заявка 20 11 6 3 37 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос Заявка 20 6 7 7 19 - 25 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 19 5 3 11 18 - 24 18
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 9 1 1 7 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 10 7 3 0 21 - 5 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Олимпиакос
7.00
5.50
1.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 5.50 1.28
Бонус: 10 000 ₽ 7.00 4.50 1.41
  35.92 10.50 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.90 1.23 2.80 1.40 2.05 1.72 1.62 2.20 1.41 2.75 1.15 4.90
3.73 1.28 2.93 1.40 2.51 1.53 3.06 1.37 2.34 1.60 2.04 1.79 1.71 2.14 1.52 2.52 1.38 3.06 1.14 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 5.80
2.61 1.48 2.14 1.70 1.66 2.20 1.41 2.82 1.53 2.45 1.30 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
4.30 1.19 2.85 1.40 1.81 1.93 1.23 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
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