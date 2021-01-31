Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Олимпиакос
5' Желтая карточкаКамара Мохамед III
0:1
31' ГолХассан Ахмед
43' Желтая карточкаТомас Бединелли
55' Желтая карточкаАндруцос Танасис
56' Желтая карточкаЦабурис Саввас
0:2
72' ГолМ'Вила Янн
1:2
90' ГолДауда Абиола
90' Желтая карточкаКарагунис Танассис
1:3
90' ГолХассан Ахмед
26
Мунье
Антони
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
31'
0:1
43'
55'
56'
72'
0:2
90'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.21
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.21
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.16
|4.
|Дауда Абиола
|2
|0.11
|5.
|Фернандес Марк
|2
|0.11
|6.
|Цабурис Саввас
|1
|0.05
|7.
|Томас Бединелли
|1
|0.05
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.05
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.05
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|15
|0.75
|2.
|Хассан Ахмед
|7
|0.35
|3.
|Масурас Гиоргос
|6
|0.3
|4.
|Фортунис Костас
|4
|0.2
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.15
|6.
|Брума Арминду
|3
|0.15
|7.
|Камара Мохамед III
|2
|0.1
|8.
|М'Вила Янн
|2
|0.1
|9.
|Врусаи Мариус
|2
|0.1
|10.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.1
|11.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.05
|12.
|Семеду Рубен
|1
|0.05
|13.
|Кафу Карлуш
|1
|0.05
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.05
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.05
|16.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|17.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|18.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|19.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|20.
|Драгер Мохамед
|0
|0
|21.
|Силва Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|10
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|7
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|5
|0
|4.
|Томас Бединелли
|5
|0
|5.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|18.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|19.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|6
|0
|2.
|Ба Уссейну
|6
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|3
|0
|4.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|5.
|М'Вила Янн
|2
|0
|6.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|7.
|Брума Арминду
|2
|0
|8.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|9.
|Рябчук Олег
|2
|0
|10.
|Холебас Хосе
|1
|0
|11.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|12.
|Фортунис Костас
|1
|0
|13.
|Андруцос Танасис
|1
|0
|14.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|15.79% (3)
|0
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|Олимпиакос
|5.88% (3)
|5.88% (3)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|39.22% (20)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина
ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|51 - 8
|54
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|4.
|ПАОК
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Атромитос
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|9.
|ОФИ
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 31
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 26
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
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