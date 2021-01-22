Виртус Энтелла
2:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Пиза
0:1
22' ГолКараччоло Антонио
33' Желтая карточкаСкенетти Андреа
36' Желтая карточкаБрешанини Марко
41' Желтая карточкаБенедетти Симоне
1:1
42' ПенальтиБрунори Маттео
2:1
78' ГолКуцупиас Илиас
90' Желтая карточкаКопполаро Мауро
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
22'
33'
36'
41'
42'
1:1
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 11
-
4 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.26
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.16
|3.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.11
|4.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.11
|5.
|Коста Филиппо
|1
|0.05
|6.
|Скенетти Андреа
|1
|0.05
|7.
|Поли Фабрицио
|1
|0.05
|8.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.05
|9.
|Брешанини Марко
|0
|0
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гухер Роберт
|5
|0.28
|2.
|Маркони Микеле
|5 (2)
|0.28
|3.
|Видо Лука
|4
|0.22
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.11
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.11
|6.
|Караччоло Антонио
|2
|0.11
|7.
|Соддимо Данило
|1
|0.06
|8.
|Лизи Франческо
|1
|0.06
|9.
|Маццители Лука
|1
|0.06
|10.
|Паломби Симоне
|1
|0.06
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|5
|1
|2.
|Кьоза Марко
|5
|0
|3.
|Крими Марко
|3
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|4
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|7.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|8.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|9.
|Коста Филиппо
|3
|0
|10.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|11.
|Петрович Томи
|3
|0
|12.
|Брешанини Марко
|3
|0
|13.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|14.
|Павич Маркус
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|18.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|21.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|7
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|5
|1
|3.
|Марин Мариус
|4
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Пизано Эрос
|3
|1
|6.
|Лизи Франческо
|4
|0
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|1
|0
|12.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Пиза
|12% (3)
|28% (7)
|8% (2)
|8% (2)
|12% (3)
|32% (8)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 16
|37
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|32 - 22
|29
|6.
|Салернитана
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 23
|28
|7.
|Кьево
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 15
|28
|8.
|Порденоне
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 15
|27
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 16
|26
|10.
|Венеция
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 18
|25
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|24 - 25
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|15.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|17.
|Пескара
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|18.
|Козенца
|Заявка
|18
|2
|10
|6
|13 - 16
|16
|19.
|Реджана
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 28
|15
|20.
|Асколи
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|4.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|5.
|Салернитана
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|6.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Венеция
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|8.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 12
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|19.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|20.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|2.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Порденоне
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Кьево
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Реджина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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