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Виртус Энтелла
2:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
22' Гол
Караччоло Антонио
33' Желтая карточка
Скенетти Андреа
36' Желтая карточка
Брешанини Марко
41' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
1:1
42' Пенальти
Брунори Маттео
2:1
78' Гол
Куцупиас Илиас
90' Желтая карточка
Копполаро Мауро
90'+6
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
3
Коста
Филиппо
80
Куцупиас
Илиас
33
Брешанини
Марко
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
11
Капелло
Алессандро
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
36
Маццители
Лука
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
10
Соддимо
Данило
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.26
2. Де Лука Джузеппе 3 0.16
3. Куцупиас Илиас 2 0.11
4. Брунори Маттео 2 (1) 0.11
5. Коста Филиппо 1 0.05
6. Скенетти Андреа 1 0.05
7. Поли Фабрицио 1 0.05
8. Кардозелли Кассио 1 0.05
9. Брешанини Марко 0 0
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гухер Роберт 5 0.28
2. Маркони Микеле 5 (2) 0.28
3. Видо Лука 4 0.22
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.11
5. Сибилли Джузеппе 2 0.11
6. Караччоло Антонио 2 0.11
7. Соддимо Данило 1 0.06
8. Лизи Франческо 1 0.06
9. Маццители Лука 1 0.06
10. Паломби Симоне 1 0.06
11. Биринделли Самуэле 1 0.06
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 5 1
2. Кьоза Марко 5 0
3. Крими Марко 3 1
4. Поли Фабрицио 4 0
5. Копполаро Мауро 4 0
6. Куцупиас Илиас 4 0
7. Де Лука Джузеппе 3 0
8. Пеллиццер Микеле 3 0
9. Коста Филиппо 3 0
10. Сеттембрини Андреа 3 0
11. Петрович Томи 3 0
12. Брешанини Марко 3 0
13. Скенетти Андреа 2 0
14. Павич Маркус 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Маццокко Давиде 2 0
18. Де Коль Филиппо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Морозини Леонардо 1 0
21. Кардозелли Кассио 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 7 0
2. Бенедетти Симоне 5 1
3. Марин Мариус 4 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Пизано Эрос 3 1
6. Лизи Франческо 4 0
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 1 0
12. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Пиза 12% (3) 28% (7) 8% (2) 8% (2) 12% (3) 32% (8)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево
Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Виртус Энтелла 3:1 Пиза Кубок Виртус Энтелла 1:1 Пиза Серия B Пиза 0:2 Виртус Энтелла Серия B Пиза 0:0 Виртус Энтелла Серия C
Виртус Энтелла 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
5. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
6. Салернитана Заявка 17 8 4 5 19 - 23 28
7. Кьево Заявка 17 7 7 3 23 - 15 28
8. Порденоне Заявка 18 6 9 3 22 - 15 27
9. Фрозиноне Заявка 17 7 5 5 17 - 16 26
10. Венеция Заявка 18 6 7 5 23 - 18 25
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 18 4 9 5 24 - 25 21
14. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
15. Реджина Заявка 18 4 5 9 16 - 25 17
16. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
17. Пескара Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
18. Козенца Заявка 18 2 10 6 13 - 16 16
19. Реджана Заявка 17 4 3 10 15 - 28 15
20. Асколи Заявка 18 3 4 11 15 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
4. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
5. Салернитана Заявка 8 5 2 1 12 - 7 17
6. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7. Венеция Заявка 9 4 2 3 13 - 8 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
11. Фрозиноне Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
14. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
16. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
19. Реджана Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
20. Козенца Заявка 9 0 5 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Порденоне Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Кьево Заявка 9 3 5 1 11 - 8 14
6. Читтаделла Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Виченца Виртус Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Пескара Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Реджина Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.90 25.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.15 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.08 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.20 23.00

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.40 1.29 2.60 1.46 1.81 1.93 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
7.50 1.05 6.65 1.08 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.45 2.75 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 5.95 1.01 10.50
5.80 1.11 4.50 1.18 5.40 1.13 3.90 1.23 1.95 1.85 2.42 1.52 1.60 2.25 1.62 2.20 1.07 5.55 1.05 7.50 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.85 1.89 1.40 2.85 1.09 6.60
2.62 1.49 1.81 2.00 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.90 1.85 1.28 3.45 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.05
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.45 1.28
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