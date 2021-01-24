  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
5' Желтая карточка
Николов Бобан
0:1
33' Гол
Хаас Николас
41' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
46' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
0:2
47' Гол
Ла Мантия Андреа
66' Желтая карточка
Хаас Николас
1:2
79' Гол
Манкозу Марко
2:2
90' Гол
Родригес Пабло
90' Желтая карточка
Манкозу Марко
90' Желтая карточка
Матос Ридер
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
4
Пизакане
Фабио
5
Лучиони
Фабио
24
Жута
Леонард
16
Николов
Бобан
77
Тахцидис
Панайотис
37
Майер
Жан
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
16
Казале
Николо
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
28
Риччи
Самуэле
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
7
Манкузо
Леонардо
Лечче
4-3-2-1
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 10 0.53
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.37
3. Стемпиньски Мариуш 5 0.26
4. Хендерсон Лиам 2 0.11
5. Фалько Филиппо 2 0.11
6. Родригес Пабло 2 0.11
7. Тахцидис Панайотис 1 0.05
8. Кальдерони Марко 1 0.05
9. Адьяпонг Клод 1 0.05
10. Майер Жан 1 0.05
11. Паганини Лука 1 0.05
12. Дермаку Кастриот 1 0.05
13. Листковски Марчин 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 10 (1) 0.53
2. Ла Мантия Андреа 7 0.37
3. Оливьери Марко 4 (1) 0.21
4. Морео Стефано 4 0.21
5. Хаас Николас 3 0.16
6. Штулац Лео 2 0.11
7. Матос Ридер 2 0.11
8. Байрами Недим 1 0.05
9. Риччи Самуэле 1 0.05
10. Романьоли Симоне 1 0.05
11. Паризи Фабьяно 1 0.05
12. Бандинелли Филиппо 0 0
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 4 1
2. Тахцидис Панайотис 5 0
3. Лучиони Фабио 5 0
4. Кальдерони Марко 4 0
5. Хендерсон Лиам 3 0
6. Листковски Марчин 3 0
7. Манкозу Марко 2 0
8. Меккарьелло Бьяджо 2 0
9. Паганини Лука 2 0
10. Россеттини Лука 0 1
11. Родригес Пабло 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Стемпиньски Мариуш 1 0
14. Габриэл Васконселлос 1 0
15. Фалько Филиппо 1 0
16. Николов Бобан 1 0
17. Дермаку Кастриот 1 0
18. Петриччоне Якопо 1 0
19. Адьяпонг Клод 1 0
20. Бьёркенгрен Йон 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 5 0
3. Манкузо Леонардо 4 0
4. Бандинелли Филиппо 4 0
5. Фьямоцци Риккардо 2 1
6. Ла Мантия Андреа 3 0
7. Николау Димитрис 3 0
8. Штулац Лео 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Матос Ридер 1 0
11. Морео Стефано 1 0
12. Казале Николо 1 0
13. Терзич Алекса 1 0
14. Паризи Фабьяно 1 0
15. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Эмполи 8.33% (3) 5.56% (2) 19.44% (7) 25% (9) 19.44% (7) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе
Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи
Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Эмполи 2:2 Лечче Серия B Лечче 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 19 10 8 1 36 - 18 38
2. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
5. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
6. Лечче Заявка 19 7 9 3 34 - 24 30
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
15. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
8. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Паризи Фабьяно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Хаас Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Николов Бобан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.36 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 12.00 1.03
  35.72 5.55 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.50 1.03 4.50 1.19 3.64 1.28 2.33 1.67 1.82 1.99 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.85
4.30 1.18 3.25 1.31 3.80 1.23 1.48 1.47 2.06 1.76 1.77 1.97 2.02 1.79 1.18 4.50 1.10 6.25 1.03 10.00 1.03 10.00 1.07 7.60 1.06 8.20 0.00 12.50
2.75 1.48 2.37 1.62 3.00 1.41 2.13 1.77 2.67 1.51 2.20 1.72 1.71 2.21 1.46 2.82 1.67 2.28 1.40 3.07 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.19 1.68 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.70
1.38 2.90 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00
1.94 1.93 1.59 2.41 1.26 3.96 1.74 2.14 1.26 3.96 1.13 6.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.19 3.45 1.31 1.97 1.84 1.48 2.65 1.31 3.45
3.20 1.32 1.98 1.77 1.48 2.60 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Где смотреть матч Лечче 2:2 Эмполи онлайн

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