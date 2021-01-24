Лечче
2:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Эмполи
5' Желтая карточкаНиколов Бобан
0:1
33' ГолХаас Николас
41' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
46' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
0:2
47' ГолЛа Мантия Андреа
66' Желтая карточкаХаас Николас
1:2
79' ГолМанкозу Марко
2:2
90' ГолРодригес Пабло
90' Желтая карточкаМанкозу Марко
90' Желтая карточкаМатос Ридер
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
33'
0:1
41'
47'
66'
79'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|10
|0.53
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.37
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.26
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.11
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.11
|6.
|Родригес Пабло
|2
|0.11
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.05
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.05
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.05
|10.
|Майер Жан
|1
|0.05
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.05
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|10 (1)
|0.53
|2.
|Ла Мантия Андреа
|7
|0.37
|3.
|Оливьери Марко
|4 (1)
|0.21
|4.
|Морео Стефано
|4
|0.21
|5.
|Хаас Николас
|3
|0.16
|6.
|Штулац Лео
|2
|0.11
|7.
|Матос Ридер
|2
|0.11
|8.
|Байрами Недим
|1
|0.05
|9.
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.05
|12.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|4
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|4.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|5.
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|6.
|Листковски Марчин
|3
|0
|7.
|Манкозу Марко
|2
|0
|8.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|9.
|Паганини Лука
|2
|0
|10.
|Россеттини Лука
|0
|1
|11.
|Родригес Пабло
|1
|0
|12.
|Жута Леонард
|1
|0
|13.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|14.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|15.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|16.
|Николов Бобан
|1
|0
|17.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|18.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|19.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|20.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|5
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|4.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|6.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|7.
|Николау Димитрис
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Матос Ридер
|1
|0
|11.
|Морео Стефано
|1
|0
|12.
|Казале Николо
|1
|0
|13.
|Терзич Алекса
|1
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|15.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|Эмполи
|8.33% (3)
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|25% (9)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +7 =8 -5Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе
Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =7 -2Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи
Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|36 - 18
|38
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|4.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|34 - 24
|30
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|8.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|9.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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