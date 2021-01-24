Неа Саламина
1:1
Конец матча
Аполлон
0:1
44' ПенальтиДигин Николя
63' Желтая карточкаМаркович Саша
1:1
67' ГолДанило Сирино
74' Желтая карточкаВасилиу Гиоргос
80' Красная карточкаВасилиу Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Осей БарнсПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
-
15 Вагнер ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Damianou
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Sotiris Foti
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
44'
0:1
63'
67'
1:1
74'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Данило Сирино
|8 (2)
|0.38
|2.
|Вагнер Томаш
|7
|0.33
|3.
|Осей Барнс
|2
|0.1
|4.
|Креэн Винсент
|1
|0.05
|5.
|Nico Varela
|1
|0.05
|6.
|Брено Лорран
|1
|0.05
|7.
|Камиссоко Мамаду
|1
|0.05
|8.
|Thomas Nikolaou
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|12 (2)
|0.57
|2.
|Питтас Яннис
|10
|0.48
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.24
|4.
|Матей Флорентин
|5 (2)
|0.24
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.14
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.1
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.1
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Маркович Саша
|1
|0.05
|10.
|Агирре Диего
|1
|0.05
|11.
|Педру Жоау
|1
|0.05
|12.
|Денич Джордже
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осей Барнс
|6
|0
|2.
|Конфес Алуа
|4
|1
|3.
|Данило Сирино
|5
|0
|4.
|Кипрос Христофору
|4
|0
|5.
|Theodosis Siathas
|2
|1
|6.
|Nico Varela
|3
|0
|7.
|Винисиус XXII
|3
|0
|8.
|Мюстивар Сони
|2
|0
|9.
|Чмовш Павел
|2
|0
|10.
|Adamos Andreou
|2
|0
|11.
|Thomas Nikolaou
|2
|0
|12.
|Кукалаш Ставрош
|2
|0
|13.
|Вагнер Томаш
|1
|0
|14.
|Санко Баиссама
|1
|0
|15.
|Дювентрю Дилан
|1
|0
|16.
|Andreas Lemesios
|1
|0
|17.
|Брено Лорран
|1
|0
|18.
|Herve Bodiong
|1
|0
|19.
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
|20.
|Iasonas Pikis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|6
|1
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Салаи Аттила
|3
|0
|6.
|Дигин Николя
|2
|0
|7.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|8.
|Роберж Валентин
|2
|0
|9.
|Маркович Саша
|2
|0
|10.
|Кириаку Хараламбос
|2
|0
|11.
|Юсте Эктор
|2
|0
|12.
|Питтас Яннис
|2
|0
|13.
|Денич Джордже
|2
|0
|14.
|Дабо Багали
|1
|0
|15.
|Агирре Диего
|1
|0
|16.
|Педру Жоау
|1
|0
|17.
|Кателарис Фанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Неа Саламина
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|Аполлон
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|25% (11)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Неа Саламина Последние 20 матчей: +9 =3 -8Анортосис 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 2:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия
Эносис 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 2:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис Пафос 1:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 Ахиронас Неа Саламина 2:0 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =3 -5АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон
Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон
Последние игры между собой
Неа Саламина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Аполлон: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Неа Саламина Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|21
|13
|5
|3
|44 - 18
|44
|2.
|Омония
|21
|12
|7
|2
|34 - 12
|43
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|20
|13
|2
|5
|36 - 19
|41
|4.
|Анортосис
|21
|12
|4
|5
|32 - 19
|40
|5.
|АЕК Ларнака
|21
|10
|4
|7
|29 - 19
|34
|6.
|Докса Катокопия
|21
|6
|8
|7
|22 - 26
|26
|7.
|Неа Саламина
|21
|7
|4
|10
|22 - 30
|25
|8.
|Пафос
|20
|6
|6
|8
|24 - 20
|24
|9.
|АПОЭЛ
|20
|6
|6
|8
|19 - 21
|24
|10.
|Олимпиакос Никосия
|21
|7
|3
|11
|18 - 33
|24
|11.
|Эносис
|21
|5
|6
|10
|18 - 32
|21
|12.
|Эрмис Арадиппу
|21
|4
|8
|9
|13 - 29
|20
|13.
|Кармиотисса
|20
|3
|7
|10
|19 - 33
|16
|14.
|Этникос Ахна
|21
|3
|6
|12
|15 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|9
|1
|0
|27 - 7
|28
|2.
|Анортосис
|10
|8
|1
|1
|18 - 7
|25
|3.
|Омония
|10
|7
|3
|0
|15 - 3
|24
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|1
|3
|18 - 9
|22
|5.
|Аполлон
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Пафос
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Докса Катокопия
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Неа Саламина
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|9.
|АПОЭЛ
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Олимпиакос Никосия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|12.
|Эносис
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Эрмис Арадиппу
|10
|1
|5
|4
|6 - 14
|8
|14.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Омония
|11
|5
|4
|2
|19 - 9
|19
|3.
|Анортосис
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|10
|4
|1
|5
|9 - 19
|13
|6.
|АЕК Ларнака
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|7.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|8.
|АПОЭЛ
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|9.
|Эносис
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|10.
|Неа Саламина
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|11.
|Докса Катокопия
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|13.
|Пафос
|10
|1
|3
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Кармиотисса
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
Победитель
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