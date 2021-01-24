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Неа Саламина
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
44' Пенальти
Дигин Николя
63' Желтая карточка
Маркович Саша
1:1
67' Гол
Данило Сирино
74' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
80' Красная карточка
Василиу Гиоргос
90'+6
Неа Саламина
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Данило Сирино 8 (2) 0.38
2. Вагнер Томаш 7 0.33
3. Осей Барнс 2 0.1
4. Креэн Винсент 1 0.05
5. Nico Varela 1 0.05
6. Брено Лорран 1 0.05
7. Камиссоко Мамаду 1 0.05
8. Thomas Nikolaou 1 0.05
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 12 (2) 0.57
2. Питтас Яннис 10 0.48
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.24
4. Матей Флорентин 5 (2) 0.24
5. Янниотас Яннис 3 0.14
6. Дабо Багали 2 0.1
7. Салаи Аттила 2 0.1
8. Ларссон Даниэль 1 0.05
9. Маркович Саша 1 0.05
10. Агирре Диего 1 0.05
11. Педру Жоау 1 0.05
12. Денич Джордже 1 0.05

Карточки

Неа Саламина
# Игрок      
1. Осей Барнс 6 0
2. Конфес Алуа 4 1
3. Данило Сирино 5 0
4. Кипрос Христофору 4 0
5. Theodosis Siathas 2 1
6. Nico Varela 3 0
7. Винисиус XXII 3 0
8. Мюстивар Сони 2 0
9. Чмовш Павел 2 0
10. Adamos Andreou 2 0
11. Thomas Nikolaou 2 0
12. Кукалаш Ставрош 2 0
13. Вагнер Томаш 1 0
14. Санко Баиссама 1 0
15. Дювентрю Дилан 1 0
16. Andreas Lemesios 1 0
17. Брено Лорран 1 0
18. Herve Bodiong 1 0
19. Konstrantinos Serghiou 1 0
20. Iasonas Pikis 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 6 1
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Салаи Аттила 3 0
6. Дигин Николя 2 0
7. Бенсоп Чарлисон 2 0
8. Роберж Валентин 2 0
9. Маркович Саша 2 0
10. Кириаку Хараламбос 2 0
11. Юсте Эктор 2 0
12. Питтас Яннис 2 0
13. Денич Джордже 2 0
14. Дабо Багали 1 0
15. Агирре Диего 1 0
16. Педру Жоау 1 0
17. Кателарис Фанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Неа Саламина 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 22.73% (5) 22.73% (5)
 Аполлон 9.09% (4) 11.36% (5) 25% (11) 22.73% (10) 11.36% (5) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Неа Саламина Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Анортосис 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 2:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия
Эносис 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 2:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис Пафос 1:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 Ахиронас Неа Саламина 2:0 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон
Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон

Последние игры между собой

Неа Саламина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Аполлон: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Аполлон 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:1 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Аполлон 5:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Неа Саламина Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 21 13 5 3 44 - 18 44
2. Омония 21 12 7 2 34 - 12 43
3. АЕЛ Лимаcсол 20 13 2 5 36 - 19 41
4. Анортосис 21 12 4 5 32 - 19 40
5. АЕК Ларнака 21 10 4 7 29 - 19 34
6. Докса Катокопия 21 6 8 7 22 - 26 26
7. Неа Саламина 21 7 4 10 22 - 30 25
8. Пафос 20 6 6 8 24 - 20 24
9. АПОЭЛ 20 6 6 8 19 - 21 24
10. Олимпиакос Никосия 21 7 3 11 18 - 33 24
11. Эносис 21 5 6 10 18 - 32 21
12. Эрмис Арадиппу 21 4 8 9 13 - 29 20
13. Кармиотисса 20 3 7 10 19 - 33 16
14. Этникос Ахна 21 3 6 12 15 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 10 9 1 0 27 - 7 28
2. Анортосис 10 8 1 1 18 - 7 25
3. Омония 10 7 3 0 15 - 3 24
4. АЕК Ларнака 11 7 1 3 18 - 9 22
5. Аполлон 10 6 2 2 18 - 9 20
6. Пафос 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Докса Катокопия 10 4 4 2 13 - 10 16
8. Неа Саламина 11 4 3 4 15 - 17 15
9. АПОЭЛ 11 3 4 4 10 - 11 13
10. Олимпиакос Никосия 11 3 2 6 9 - 14 11
11. Кармиотисса 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Эносис 11 2 4 5 8 - 16 10
13. Эрмис Арадиппу 10 1 5 4 6 - 14 8
14. Этникос Ахна 10 2 1 7 7 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 7 3 1 26 - 9 24
2. Омония 11 5 4 2 19 - 9 19
3. Анортосис 11 4 3 4 14 - 12 15
4. АЕЛ Лимаcсол 10 4 1 5 9 - 12 13
5. Олимпиакос Никосия 10 4 1 5 9 - 19 13
6. АЕК Ларнака 10 3 3 4 11 - 10 12
7. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
8. АПОЭЛ 9 3 2 4 9 - 10 11
9. Эносис 10 3 2 5 10 - 16 11
10. Неа Саламина 10 3 1 6 7 - 13 10
11. Докса Катокопия 11 2 4 5 9 - 16 10
12. Этникос Ахна 11 1 5 5 8 - 17 8
13. Пафос 10 1 3 6 5 - 11 6
14. Кармиотисса 10 1 3 6 12 - 21 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дигин Николя из команды Аполлон забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 1.72 2.95
Бонус: 10 000 ₽ 6.00 4.20 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.40 1.51
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 1.28 6.00
  6.01 1.88 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Неа Саламина» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Неа Саламина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Неа Саламина» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.08 1.70 1.65 2.16 1.43 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
9.50 1.02 3.72 1.23 3.10 1.34 2.08 1.78 1.61 2.23 1.39 2.76 1.17 4.35
7.00 1.08 5.40 1.13 4.05 1.20 1.90 1.85 1.33 3.15 1.87 1.93 1.32 3.20 1.20 4.20 1.05 8.50 1.05 8.50 1.05 10.00 1.04 9.40 0.00 13.50
2.97 1.39 2.31 1.62 3.52 1.29 2.86 1.42 2.06 1.77 2.15 1.70 1.77 2.07 1.37 3.07 1.25 3.89 1.40 2.96 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
3.20 1.32 2.12 1.67 1.49 2.51
1.72 2.05 1.17 4.70 1.09 6.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.49 2.57 1.27 3.58 1.71 2.12 1.44 2.71 1.32 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
2.97 1.36 1.77 1.98 1.33 3.12
3.10 1.33 1.80 1.93 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
5.00 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.30 1.30
Где смотреть матч Неа Саламина 1:1 Аполлон онлайн

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