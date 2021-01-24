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Кремонезе
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
10' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
28'
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
16
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
17
Стриццоло
Лука
99
Целар
Жан
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
27
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
6
Эспозито
Сальваторе
8
Валоти
Матиа
32
Сала
Марко
43
Палоски
Альберто
10
Флоккари
Сержио
Кремонезе
4-3-3
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

10'
Кастаньетти Микеле
 
26'
 
Дикманн Лоренцо
Флоккари Сержио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.21
2. Целар Жан 2 0.11
3. Чофани Даниэль 2 0.11
4. Пинато Марко 2 0.11
5. Дели Франческо 2 0.11
6. Вальцания Лука 2 0.11
7. Буонаюто Кристиан 1 0.05
8. Гаэтано Джанлука 1 0.05
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0
12. Валери Эмануэле 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валоти Матиа 5 0.26
2. Палоски Альберто 4 0.21
3. Кастро Лукас 3 (1) 0.16
4. Ди Франческо Федерико 3 0.16
5. Эспозито Сальваторе 2 0.11
6. Саламон Бартош 2 0.11
7. Стрефецца Габриэль 2 0.11
8. Томович Ненад 1 0.05
9. Мурджа Алессандро 1 0.05
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.05
11. Эспозито Себастьяно 1 0.05
12. Сала Марко 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0
14. Миссироли Симоне 0 0
15. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Терранова Эмануэле 4 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Вальцания Лука 3 0
7. Раванелли Лука 3 0
8. Валери Эмануэле 3 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Гаэтано Джанлука 2 0
12. Крешенци Алессандро 1 0
13. Пинато Марко 1 0
14. Дели Франческо 1 0
15. Дзакканьо Андреа 1 0
16. Цортеа Надир 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 7 0
2. Томович Ненад 6 0
3. Стрефецца Габриэль 4 1
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Флоккари Сержио 2 0
7. Д'Аллесандро Марко 2 0
8. Саламон Бартош 2 0
9. Палоски Альберто 2 0
10. Ди Франческо Федерико 2 0
11. Викари Франческо 2 0
12. Серникола Леонардо 2 0
13. Сала Марко 2 0
14. Раньери Лука 2 0
15. Эспозито Себастьяно 2 0
16. Кастро Лукас 0 1
17. Миссироли Симоне 1 0
18. Тиам Демба 1 0
19. Мурджа Алессандро 1 0
20. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2)
 СПАЛ 2013 12% (3) 12% (3) 24% (6) 32% (8) 0 20% (5)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца
Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 19 10 8 1 36 - 18 38
2. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 9 6 4 25 - 16 33
4. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
5. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
6. Лечче Заявка 19 7 9 3 34 - 24 30
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Кремонезе 0:0 Заявка 19 4 7 8 17 - 23 19
15. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
8. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
9. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
СПАЛ 2013
2.67
3.00
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.90 3.05
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.00 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 2.89 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.80 1.08 2.85 1.39 2.12 1.67 1.60 2.24 1.22 4.00 1.06 7.60
6.35 1.07 5.45 1.12 2.82 1.41 2.17 1.69 1.67 2.33 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.40 1.57 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.13 5.40
3.32 1.33 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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