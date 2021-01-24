Кремонезе
1:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
СПАЛ 2013
10' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
60' Желтая карточкаБартоломей Паоло
0:1
63' ГолПалоски Альберто
76' Желтая карточкаТомович Ненад
1:1
85' ГолЧофани Даниэль
90' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
21
Цортеа
Надир
99
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Моро ЛукаНападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
60'
63'
0:1
76'
85'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 7
-
18 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.21
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.16
|3.
|Целар Жан
|2
|0.11
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.11
|5.
|Дели Франческо
|2
|0.11
|6.
|Вальцания Лука
|2
|0.11
|7.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|9.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|10.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|12.
|Валери Эмануэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|5
|0.26
|2.
|Валоти Матиа
|5
|0.26
|3.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.16
|4.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.16
|5.
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.11
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.11
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.11
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.05
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.05
|11.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.05
|12.
|Сала Марко
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|14.
|Миссироли Симоне
|0
|0
|15.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Вальцания Лука
|3
|0
|7.
|Раванелли Лука
|3
|0
|8.
|Валери Эмануэле
|3
|0
|9.
|Целар Жан
|2
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|11.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|12.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|13.
|Пинато Марко
|1
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|15.
|Дели Франческо
|1
|0
|16.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томович Ненад
|7
|0
|2.
|Валоти Матиа
|7
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|7.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|8.
|Саламон Бартош
|2
|0
|9.
|Палоски Альберто
|2
|0
|10.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|11.
|Викари Франческо
|2
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|13.
|Сала Марко
|2
|0
|14.
|Раньери Лука
|2
|0
|15.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|16.
|Кастро Лукас
|0
|1
|17.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|18.
|Тиам Демба
|1
|0
|19.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|20.
|Околи Меме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|СПАЛ 2013
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца
Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =4 -4СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|36 - 18
|38
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|4.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|27 - 14
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|34 - 24
|30
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 29
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|8.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|12.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|7.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|9.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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