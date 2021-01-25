Брешия
0:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Монца
3' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
47' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
54' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
0:1
55' ГолФраттези Давиде
56' Желтая карточкаЧансельор Джон
62' Желтая карточкаБарилла Антонино
70' Желтая карточкаШпалек Николас
90' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
47'
55'
56'
62'
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.26
|2.
|Ягелло Филип
|3
|0.16
|3.
|Дессена Даниэле
|2
|0.11
|4.
|Айе Флориан
|2
|0.11
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.11
|6.
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.11
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.11
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.11
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.11
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.05
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.05
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.05
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.21
|2.
|Мота Дани
|4
|0.21
|3.
|Фраттези Давиде
|4
|0.21
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|3 (1)
|0.16
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.16
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.11
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.11
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.11
|9.
|Бетелла Давиде
|2
|0.11
|10.
|Армеллино Марко
|1
|0.05
|11.
|Балотелли Марио
|1
|0.05
|12.
|Барберис Андреа
|0
|0
|13.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|14.
|Фоссати Марко
|0
|0
|15.
|Мачин Хосе
|0
|0
|16.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|5
|1
|2.
|Ван Де Лои Томми
|5
|1
|3.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|4.
|Шпалек Николас
|5
|0
|5.
|Папетти Андреа
|3
|1
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Чансельор Джон
|2
|0
|10.
|Ягелло Филип
|2
|0
|11.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|12.
|Гецци Андреа
|0
|1
|13.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|14.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|15.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|16.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|17.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|18.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|19.
|Айе Флориан
|1
|0
|20.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|8
|1
|2.
|Фоссати Марко
|5
|0
|3.
|Армеллино Марко
|4
|0
|4.
|Барилла Антонино
|2
|1
|5.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|6.
|Скалья Филиппо
|1
|1
|7.
|Барберис Андреа
|2
|0
|8.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|9.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|10.
|Донати Джулио
|1
|0
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|12.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|13.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|14.
|Марич Мирко
|1
|0
|15.
|Мота Дани
|1
|0
|16.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|17.
|Колпани Андреа
|1
|0
|18.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Монца
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|25% (7)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи
Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца
Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|36 - 18
|38
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 15
|33
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|34 - 24
|30
|7.
|Кьево
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 30
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|8.
|Кьево
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|9.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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