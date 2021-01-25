  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:1
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
3' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
47' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
54' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
0:1
55' Гол
Фраттези Давиде
56' Желтая карточка
Чансельор Джон
62' Желтая карточка
Барилла Антонино
70' Желтая карточка
Шпалек Николас
90' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
90'+5
1
Йоронен
Йессе
32
Папетти
Андреа
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
2
Карачич
Фран
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Мартелла
Бруно
20
Айе
Флориан
7
Шпалек
Николас
9
Доннарумма
Альфредо
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
16
Фраттези
Давиде
8
Барберис
Андреа
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Брешия
3-4-3
Монца
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.26
2. Ягелло Филип 3 0.16
3. Дессена Даниэле 2 0.11
4. Айе Флориан 2 0.11
5. Шпалек Николас 2 0.11
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.11
7. Бьярнасон Биркир 2 0.11
8. Рагуза Антонио 2 0.11
9. Ндой Эмануэле 2 0.11
10. Ван Де Лои Томми 1 0.05
11. Бизоли Димитри 1 0.05
12. Мангравити Массимилиано 1 0.05
13. Папетти Андреа 1 0.05
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.21
2. Мота Дани 4 0.21
3. Фраттези Давиде 4 0.21
4. Гюткьяр Кристиан 3 (1) 0.16
5. Барилла Антонино 3 0.16
6. Марич Мирко 2 0.11
7. Сампиризи Марио 2 0.11
8. Аугусто Карлос 2 0.11
9. Бетелла Давиде 2 0.11
10. Армеллино Марко 1 0.05
11. Балотелли Марио 1 0.05
12. Барберис Андреа 0 0
13. Беллучи Джузеппе 0 0
14. Фоссати Марко 0 0
15. Мачин Хосе 0 0
16. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 5 1
2. Ван Де Лои Томми 5 1
3. Сабелли Стефано 5 0
4. Шпалек Николас 5 0
5. Папетти Андреа 3 1
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Чансельор Джон 2 0
10. Ягелло Филип 2 0
11. Мангравити Массимилиано 2 0
12. Гецци Андреа 0 1
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Доннарумма Альфредо 1 0
15. Рагуза Антонио 1 0
16. Йоронен Йессе 1 0
17. Мартелла Бруно 1 0
18. Бизоли Димитри 1 0
19. Айе Флориан 1 0
20. Лабойко Якуб 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 8 1
2. Фоссати Марко 5 0
3. Армеллино Марко 4 0
4. Барилла Антонино 2 1
5. Боатенг Кевин-Принс 3 0
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Барберис Андреа 2 0
8. Бетелла Давиде 2 0
9. Палетта Габриэль 1 0
10. Донати Джулио 1 0
11. Гюткьяр Кристиан 1 0
12. Сампиризи Марио 1 0
13. Д'Эррико Андреа 1 0
14. Марич Мирко 1 0
15. Мота Дани 1 0
16. Фраттези Давиде 1 0
17. Колпани Андреа 1 0
18. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Монца 17.86% (5) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 10.71% (3) 25% (7)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи
Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца
Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 19 10 8 1 36 - 18 38
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
6. Лечче Заявка 19 7 9 3 34 - 24 30
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 19 5 6 8 26 - 30 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
15. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
8. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
12. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
4. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
9. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 47.00 5.80 1.16
Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.55 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.62 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.70 1.15
  22.30 5.52 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.50 1.27 2.75 1.42 1.87 1.87 1.50 2.49 1.34 3.10 1.12 5.80
9.80 1.01 8.80 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 1.96 1.93 1.59 2.36 1.33 3.18 1.14 4.95 1.10 5.75 1.02 9.30
3.75 1.25 2.48 1.50 1.70 2.08 1.17 4.70 2.17 1.69 1.10 6.25 1.73 2.11 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.70 1.02 9.90 0.00 15.50
3.18 1.38 2.52 1.56 1.89 1.99 1.57 2.49 1.33 3.45 1.58 2.48 1.38 3.17 1.48 2.76 1.69 2.25 1.48 2.75 1.35 3.36 1.13 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
3.12 1.36 2.03 1.79 1.49 2.62 1.15 5.40 1.10 6.90
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.19 4.80 1.55 2.51 1.23 4.31 1.57 2.47 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.40
4.20 1.23 2.91 1.41 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
2.85 1.39 1.72 2.06 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.29
3.35 1.29
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