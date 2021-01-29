Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Венеция
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.3
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.15
|3.
|Да Рива Якопо
|3
|0.15
|4.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.15
|5.
|Гори Габриэле
|2
|0.1
|6.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.1
|7.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.1
|8.
|Ригони Лука
|1
|0.05
|9.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.05
|10.
|Дзонта Лорис
|1
|0.05
|11.
|Маротта Алессандро
|1
|0.05
|12.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|13.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|14.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|15.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|10
|0.5
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.2
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.15
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.05
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.05
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.05
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.05
|10.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|11.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|12.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|13.
|Тогордо Антони
|0
|0
|14.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|15.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|2.
|Ригони Лука
|5
|0
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|4.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|5.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|6.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|7.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|8.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|9.
|Барлокко Лука
|3
|0
|10.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|11.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|12.
|Гори Габриэле
|1
|1
|13.
|Меджорини Риккардо
|2
|0
|14.
|Пазини Никола
|2
|0
|15.
|Джаллоу Ламин
|2
|0
|16.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|17.
|Джакомелли Стефано
|1
|0
|18.
|Перина Пьетро
|1
|0
|19.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|20.
|Скоппа Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Фьордилино Антонио
|5
|0
|3.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|4.
|Модоло Марко
|3
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|6.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|7.
|Мале Юссеф
|3
|0
|8.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|9.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|10.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|11.
|Форте Франческо
|2
|0
|12.
|Араму Маттиа
|2
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|14.
|Тогордо Антони
|2
|0
|15.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|16.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|17.
|Леццерини Лука
|1
|0
|18.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|19.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|20.
|Карлссон Отар
|1
|0
|21.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|22.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|20% (5)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|16% (4)
|Венеция
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия
Венеция Последние 20 матчей: +7 =7 -6Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция
Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе
Последние игры между собой
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|36 - 18
|38
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 17
|33
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Кьево
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|34 - 24
|30
|8.
|Венеция
|0:0 Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 30
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Кьево
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|9.
|Венеция
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|10.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3