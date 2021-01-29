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Виченца Виртус
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
38' Желтая карточка
Ригони Лука
60' Красная карточка
Гранди Маттео
89' Желтая карточка
Вандепутте Яри
90' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
90' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
90'+5
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
16
Паделла
Эмануэле
20
Беруатто
Пьетро
6
Дзонта
Лорис
30
Ригони
Лука
27
Понтиссо
Симоне
10
Джакомелли
Стефано
95
Джаллоу
Ламин
29
Лонго
Самуэле
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
70
Эспозито
Себастьяно
11
Форте
Франческо
Виченца Виртус
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.3
2. Дальмонте Никола 3 0.15
3. Да Рива Якопо 3 0.15
4. Каппеллетти Даниэль 3 0.15
5. Гори Габриэле 2 0.1
6. Паделла Эмануэле 2 0.1
7. Лонго Самуэле 2 (1) 0.1
8. Ригони Лука 1 0.05
9. Джаллоу Ламин 1 0.05
10. Дзонта Лорис 1 0.05
11. Маротта Алессандро 1 0.05
12. Беруатто Пьетро 0 0
13. Джакомелли Стефано 0 0
14. Чинелли Антонио 0 0
15. Гуэрра Симоне 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 10 0.5
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.2
3. Фьордилино Антонио 3 0.15
4. Мале Юссеф 1 0.05
5. Чрнигой Домен 1 0.05
6. Бокалон Риккардо 1 0.05
7. Чеккарони Пьетро 1 0.05
8. Карлссон Отар 1 0.05
9. Свобода Михаэль 1 0.05
10. Ди Мариано Франческо 0 0
11. Капелло Алессандро 0 0
12. Маццокки Паскуале 0 0
13. Тогордо Антони 0 0
14. Джонсон Деннис 0 0
15. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 5 1
2. Ригони Лука 6 0
3. Каппеллетти Даниэль 5 0
4. Беруатто Пьетро 5 0
5. Маротта Алессандро 4 0
6. Меджорини Риккардо 3 0
7. Чинелли Антонио 3 0
8. Паделла Эмануэле 3 0
9. Брускаджин Маттео 3 0
10. Барлокко Лука 3 0
11. Да Рива Якопо 3 0
12. Дальмонте Никола 1 1
13. Гори Габриэле 1 1
14. Пазини Никола 2 0
15. Джаллоу Ламин 2 0
16. Дзонта Лорис 2 0
17. Гранди Маттео 0 1
18. Джакомелли Стефано 1 0
19. Перина Пьетро 1 0
20. Вандепутте Яри 1 0
21. Понтиссо Симоне 1 0
22. Скоппа Федерико 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Фьордилино Антонио 5 0
3. Джонсон Деннис 2 1
4. Модоло Марко 3 0
5. Капелло Алессандро 3 0
6. Бокалон Риккардо 3 0
7. Мале Юссеф 3 0
8. Чрнигой Домен 2 0
9. Кремонези Микеле 2 0
10. Ди Мариано Франческо 2 0
11. Форте Франческо 2 0
12. Араму Маттиа 2 0
13. Чеккарони Пьетро 2 0
14. Маццокки Паскуале 2 0
15. Тогордо Антони 2 0
16. Свобода Михаэль 2 0
17. Молинаро Кристиан 1 0
18. Леццерини Лука 1 0
19. Феличоли Джанфилиппо 1 0
20. Карлссон Отар 1 0
21. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
22. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 20% (5) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 16% (4) 16% (4)
 Венеция 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 4.76% (1) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия
Венеция Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция
Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция 1:0 Виченца Виртус Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 19 10 8 1 36 - 18 38
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла Заявка 19 10 3 6 31 - 17 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Кьево Заявка 19 8 8 3 25 - 16 32
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 19 7 9 3 34 - 24 30
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 19 5 6 8 26 - 30 21
14. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
15. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Кьево Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
12. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
4. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
9. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
10. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
11. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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