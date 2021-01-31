  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Пескара
0'
1:0
5' Гол
Пальмьеро Лука
19'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
24
Вивиани
Маттиа
14
Пальмьеро
Лука
16
Гарритано
Лука
93
Марджиотта
Франческо
98
Де
Лука
Мануэль
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
43
Соренсен
Фредерик
16
Боккетти
Сальваторе
19
Машанджело
Эдоардо
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
23
Ригони
Никола
99
Мачин
Хосе
37
Майстро
Фабио
7
Одгор
Йенс
Кьево
4-4-2
Пескара
4-3-2-1

Ход матча

5'
Пальмьеро Лука
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.2
2. Марджиотта Франческо 4 0.2
3. Джорджевич Филип 3 0.15
4. Де Лука Мануэль 2 0.1
5. Чичиретти Амато 2 0.1
6. Бертаньоли Массимо 2 0.1
7. Пальмьеро Лука 1 0.05
8. Могос Василе 1 0.05
9. Оби Джоэл 1 0.05
10. Риджионе Микеле 1 0.05
11. Фабро Микаэль 1 0.05
12. Канотто Луиджи 1 0.05
13. Джильотти Гийом 1 0.05
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.05
15. Леверб Максим 1 (1) 0.05
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.2
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.15
3. Майстро Фабио 3 0.15
4. Боккетти Сальваторе 2 0.1
5. Мемушай Ледиан 1 0.05
6. Сконьямильо Дженнаро 1 0.05
7. Вокич Деян 1 0.05
8. Вальдифиори Мирко 0 0
9. Ярошински Павел 0 0
10. Вентола Кристиан 0 0
11. Асенсио Рауль 0 0
12. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Фабро Микаэль 2 0
7. Могос Василе 2 0
8. Де Лука Мануэль 2 0
9. Леверб Максим 2 0
10. Риджионе Микеле 1 0
11. Гарритано Лука 1 0
12. Джильотти Гийом 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 6 0
2. Сконьямильо Дженнаро 3 1
3. Бальцано Антонио 4 0
4. Фернандес Леандро II 2 1
5. Нзита Мардоки 2 1
6. Вальдифиори Мирко 3 0
7. Бузеллато Массимилиано 3 0
8. Ярошински Павел 3 0
9. Белланова Рауль 1 1
10. Мемушай Ледиан 2 0
11. Омеонга Стефан 2 0
12. Вентола Кристиан 2 0
13. Машанджело Эдоардо 2 0
14. Галано Кристиан 1 0
15. Антей Лука 1 0
16. Крекко Лука 1 0
17. Мачин Хосе 1 0
18. Сетер Дамир 1 0
19. Бошич Милош 1 0
20. Диамбо Амаду 1 0
21. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 28% (7) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Пескара 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 0 33.33% (5) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево
Пескара Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца
Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо

Последние игры между собой

Кьево: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Пескара 0:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Пескара Кубок
Кьево 2:0 Пескара Серия A Пескара 0:2 Кьево Серия A Пескара 1:0 Кьево Кубок Пескара 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Пескара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Кьево 1:0 Заявка 20 9 8 3 26 - 16 35
3. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
4. Читтаделла Заявка 19 10 3 6 31 - 17 33
5. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 19 6 8 5 26 - 31 26
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
15. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
16. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара 0:1 Заявка 20 4 4 12 15 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево 1:0 Заявка 10 6 2 2 15 - 8 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 9 4 4 1 10 - 9 16
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара 0:1 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
3. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
4. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5. Кьево 1:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
11. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара 0:1 Заявка 10 2 1 7 5 - 18 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пальмьеро Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Пескара
1.76
6.40
5.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.40 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.50 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.30 14.00
  1.75 3.48 5.30

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.30
9.00 1.03 6.60 1.09 6.50 1.09 5.00 1.15 1.88 1.92 2.35 1.55 1.77 1.97 1.44 2.65 1.18 4.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 19.00
3.07 1.40 2.67 1.51 2.27 1.68 1.90 1.98 1.68 2.27 1.50 2.69 1.25 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
1.71 2.14 1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60
2.67 1.49 2.19 1.71 1.69 2.21 1.44 2.84 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч Кьево 1:0 Пескара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 