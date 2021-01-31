Кьево
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Пескара
1:0
5' ГолПальмьеро Лука
32
Могос
Василе
99
Мачин
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.2
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.2
|3.
|Джорджевич Филип
|3
|0.15
|4.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.1
|5.
|Чичиретти Амато
|2
|0.1
|6.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.1
|7.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.05
|8.
|Могос Василе
|1
|0.05
|9.
|Оби Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.05
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.05
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.05
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.05
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.05
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.2
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.15
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.15
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.1
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.05
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.05
|7.
|Вокич Деян
|1
|0.05
|8.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|9.
|Ярошински Павел
|0
|0
|10.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|11.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|7.
|Могос Василе
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|6
|0
|2.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|5.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|6.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|3
|0
|8.
|Ярошински Павел
|3
|0
|9.
|Белланова Рауль
|1
|1
|10.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|11.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|12.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|13.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|14.
|Галано Кристиан
|1
|0
|15.
|Антей Лука
|1
|0
|16.
|Крекко Лука
|1
|0
|17.
|Мачин Хосе
|1
|0
|18.
|Сетер Дамир
|1
|0
|19.
|Бошич Милош
|1
|0
|20.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|21.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Пескара
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +8 =8 -4Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Пескара Последние 20 матчей: +5 =3 -12Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца
Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо
Последние игры между собой
Кьево: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Кьево
|1:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|26 - 16
|35
|3.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 17
|33
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 31
|26
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 32
|21
|14.
|Козенца
|Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|16.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Асколи
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 28
|17
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|0:1 Заявка
|20
|4
|4
|12
|15 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Кьево
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 9
|16
|9.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Кьево
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 18
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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