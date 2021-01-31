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  3. Италия
Читтаделла
0:1
Перерыв

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
3' Гол
Гаэтано Джанлука
28' Желтая карточка
Тавернелли Камилло
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
21
Тавернелли
Камилло
32
Огунсай
Роберто
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
99
Целар
Жан
17
Стриццоло
Лука
Читтаделла
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Гаэтано Джанлука
28'
Тавернелли Камилло
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.3
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.25
3. Тавернелли Камилло 3 0.15
4. Проя Федерико 3 0.15
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.1
6. Бенедетти Амедео 2 0.1
7. Паван Никола 2 0.1
8. Цаджу Франк 2 (1) 0.1
9. Йори Мануэль 1 0.05
10. Бранка Симоне 1 0.05
11. Розафио Марко 1 0.05
12. Сиссе Карамоко 1 0.05
13. Гирингелли Лука 1 0.05
14. Адорни Давиде 1 0.05
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.2
2. Чофани Даниэль 3 0.15
3. Целар Жан 2 0.1
4. Пинато Марко 2 0.1
5. Дели Франческо 2 0.1
6. Вальцания Лука 2 0.1
7. Гаэтано Джанлука 2 0.1
8. Буонаюто Кристиан 1 0.05
9. Бьянкетти Маттео 0 0
10. Кастаньетти Микеле 0 0
11. Нарди Филиппо 0 0
12. Фьордализо Алессандро 0 0
13. Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 6 0
2. Пертиконе Романо 5 0
3. Проя Федерико 5 0
4. Цаджу Франк 4 0
5. Йори Мануэль 3 0
6. Гирингелли Лука 3 0
7. Бенедетти Амедео 3 0
8. Розафио Марко 3 0
9. Огунсай Роберто 3 0
10. Тавернелли Камилло 3 0
11. Бранка Симоне 2 0
12. Маньеро Лука 2 0
13. Вита Алессио 2 0
14. Гарджуло Марио 2 0
15. Паван Никола 2 0
16. Доннарумма Даниэле 1 0
17. Камильяно Агостино 1 0
18. Кастари Элхан 1 0
19. Фраре Доменико 1 0
20. Авуа Теофилус 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 7 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Терранова Эмануэле 5 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Вальцания Лука 3 0
7. Раванелли Лука 3 0
8. Валери Эмануэле 3 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Гаэтано Джанлука 2 0
12. Крешенци Алессандро 1 0
13. Пинато Марко 1 0
14. Бартоломей Паоло 1 0
15. Дели Франческо 1 0
16. Дзакканьо Андреа 1 0
17. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 12.9% (4) 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 19.35% (6) 25.81% (8)
 Кремонезе 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла
Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
5. Читтаделла 0:1 Заявка 20 10 3 7 31 - 18 33
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 20 7 10 3 35 - 25 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 19 7 6 6 19 - 20 27
11. Пиза Заявка 19 6 8 5 26 - 31 26
12. Кремонезе 1:0 Заявка 20 5 7 8 19 - 24 22
13. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
14. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
17. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18. Асколи Заявка 20 4 5 11 17 - 28 17
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Читтаделла 0:1 Заявка 10 6 2 2 17 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 9 4 4 1 10 - 9 16
9. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
10. Асколи Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
16. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
17. Кремонезе 1:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Кремонезе 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
11. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
12. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
13. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Тавернелли Камилло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гаэтано Джанлука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Кремонезе
5.40
3.50
3.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 3.50 1.73
Бонус: 10 000 ₽ 2.16 3.05 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 2.89 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.30 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.95 1.37 2.23 1.61 1.65 2.15 1.24 3.80 1.07 7.20
7.50 1.05 6.35 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.66 2.35 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 8.00
8.40 1.05 6.20 1.10 5.80 1.11 4.20 1.20 1.81 2.00 2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 1.69 2.09 1.33 3.15 1.07 7.60
2.62 1.49 1.74 2.09 1.34 3.26 1.08 7.60 1.06 9.00
1.72 2.12 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.37 1.54 1.57 2.30 1.14 5.20
3.32 1.33 2.32 1.61 1.57 2.40 1.19 4.75 1.14 5.70
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.65 1.27
Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Кремонезе онлайн

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