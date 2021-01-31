Читтаделла
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кремонезе
0:1
3' ГолГаэтано Джанлука
28' Желтая карточкаТавернелли Камилло
61' Желтая карточкаБартоломей Паоло
76' Желтая карточкаКарнесекки Марко
83' Желтая карточкаВалери Эмануэле
1:1
88' ГолДоннарумма Даниэле
89' Желтая карточкаПинато Марко
90' Красная карточкаОгунсай Роберто
90' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
26
Паван
Никола
21
Цортеа
Надир
99
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
3'
0:1
46'
61'
76'
83'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
6 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.3
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.25
|3.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.15
|4.
|Проя Федерико
|3
|0.15
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.1
|7.
|Паван Никола
|2
|0.1
|8.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.1
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.05
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.05
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|12.
|Розафио Марко
|1
|0.05
|13.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.05
|14.
|Гирингелли Лука
|1
|0.05
|15.
|Адорни Давиде
|1
|0.05
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.2
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.15
|3.
|Целар Жан
|2
|0.1
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.1
|5.
|Дели Франческо
|2
|0.1
|6.
|Вальцания Лука
|2
|0.1
|7.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.1
|8.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|10.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|11.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|13.
|Валери Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|6
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|5
|0
|3.
|Проя Федерико
|5
|0
|4.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|5.
|Цаджу Франк
|4
|0
|6.
|Йори Мануэль
|3
|0
|7.
|Гирингелли Лука
|3
|0
|8.
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|9.
|Розафио Марко
|3
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|11.
|Бранка Симоне
|2
|0
|12.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|13.
|Маньеро Лука
|2
|0
|14.
|Вита Алессио
|2
|0
|15.
|Гарджуло Марио
|2
|0
|16.
|Паван Никола
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|1
|0
|18.
|Кастари Элхан
|1
|0
|19.
|Фраре Доменико
|1
|0
|20.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|4.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Валери Эмануэле
|4
|0
|7.
|Вальцания Лука
|3
|0
|8.
|Раванелли Лука
|3
|0
|9.
|Пинато Марко
|2
|0
|10.
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|11.
|Целар Жан
|2
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|13.
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|14.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|15.
|Дели Франческо
|1
|0
|16.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|17.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|18.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|Кремонезе
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла
Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|3.
|Кьево
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 17
|35
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 18
|34
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 18
|34
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|35 - 25
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 31
|26
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 32
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 25
|20
|15.
|Козенца
|Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|16.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|17.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|18.
|Асколи
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 28
|17
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 9
|16
|9.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|10.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|16.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Козенца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|11.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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