19' Желтая карточкаСоуза Диего
26' Желтая карточкаЭнрике Густаво
38
Tonhao
32
Diogo
VII
10
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
19'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|9 (1)
|0.28
|2.
|Pepe3
|8 (1)
|0.25
|3.
|Jean Pyerre
|3
|0.09
|4.
|Diego Churin
|2
|0.06
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.06
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|7.
|Браз Давид
|2
|0.06
|8.
|Alisson II
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|11.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|12.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|13.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|14.
|Thaciano
|1
|0.03
|15.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|16.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|17.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|18.
|Diogo VII
|0
|0
|19.
|Виктор Феррас
|0
|0
|20.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|21.
|Матеус Энрике
|0
|0
|22.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|12
|0.38
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (4)
|0.25
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|6
|0.19
|4.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.19
|5.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.19
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|9.
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|14.
|Natan
|1
|0.03
|15.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|16.
|Pepe4
|1
|0.03
|17.
|Виллиан Арао
|0
|0
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|6
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|3.
|Соуза Диего
|5
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Tonhao
|4
|0
|7.
|Браз Давид
|2
|1
|8.
|Кортез Бруно
|2
|1
|9.
|Миранда Пауло
|3
|0
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|11.
|Виктор Феррас
|2
|0
|12.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|13.
|Alisson II
|2
|0
|14.
|Vanderlei III
|2
|0
|15.
|Darlan Mendes
|2
|0
|16.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|17.
|Ewerthon VI
|1
|0
|18.
|Diogo VII
|1
|0
|19.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|20.
|Thaciano
|1
|0
|21.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|22.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|9
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Энрике Густаво
|5
|1
|4.
|Герсон Сантос
|6
|0
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Диего Рибас
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Тьяго Маия
|4
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|3
|0
|14.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|15.
|Joao Gomes
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|5.26% (2)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|Фламенго
|13.46% (7)
|5.77% (3)
|21.15% (11)
|25% (13)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =8 -2Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио
Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио
Фламенго Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара
Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго
Последние игры между собой
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|3.
|Атлетико Минейро
|32
|17
|6
|9
|56 - 41
|57
|4.
|Фламенго
|0:0
|32
|16
|8
|8
|53 - 41
|56
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|0:0
|32
|12
|16
|4
|40 - 27
|52
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|9.
|Коринтианс
|1:2
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|10.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|11.
|Брагантино
|32
|11
|11
|10
|45 - 37
|44
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|10
|12
|10
|32 - 37
|42
|14.
|Васко да Гама
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|15.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|16.
|Байя
|2:1
|32
|10
|5
|17
|38 - 54
|35
|17.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|3
|1
|36 - 12
|39
|2.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|3.
|Гремио
|0:0
|16
|9
|6
|1
|27 - 14
|33
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|0:0
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|1:2
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Байя
|2:1
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|1:2
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|8.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|0:0
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Брагантино
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
|20.
|Байя
|2:1
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
Победитель
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