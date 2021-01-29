  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
2:4
Конец матча
Фламенго
0'
19' Желтая карточка
Соуза Диего
26' Желтая карточка
Энрике Густаво
1:0
40' Гол
Соуза Диего
46' Желтая карточка
Diogo VII
56' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:1
57' Гол
Рибейро Эвертон
1:2
60' Гол
Габриэл Барбоза
1:3
66' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
71' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
2:3
85' Гол
Соуза Диего
87' Желтая карточка
Матеус Энрике
2:4
90' Гол
Исла Маурисио
90' Желтая карточка
Пинарес Сесар
90' Желтая карточка
Витиньо Виктор
90'+7
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
38
Tonhao
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
7
Матеус
Энрике
10
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
47
Феррейра
Факундо
29
Соуза
Диего
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Гремио
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 11 (1) 0.34
2. Pepe3 8 (1) 0.25
3. Jean Pyerre 3 0.09
4. Diego Churin 2 0.06
5. Isaque Elias Brito 2 0.06
6. Феррейра Факундо 2 0.06
7. Браз Давид 2 0.06
8. Alisson II 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Пинарес Сесар 1 0.03
11. Ewerthon VI 1 0.03
12. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
13. Майкон Тьяго 1 0.03
14. Thaciano 1 0.03
15. Орехуэла Луис 1 0.03
16. Darlan Mendes 1 0.03
17. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
18. Diogo VII 0 0
19. Виктор Феррас 0 0
20. Робиньо Робсон 0 0
21. Матеус Энрике 0 0
22. Paulo Victor III 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 12 0.38
2. Габриэл Барбоза 9 (4) 0.28
3. Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.22
4. Рибейро Эвертон 7 0.22
5. Энрике Бруно 6 (1) 0.19
6. Исла Маурисио 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Луис Филипе 2 0.06
9. Энрике Густаво 2 0.06
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Мартинс Родригес 1 0.03
14. Natan 1 0.03
15. Лео Перейра 1 0.03
16. Pepe4 1 0.03
17. Виллиан Арао 0 0
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 7 1
2. Каннеманн Вальтер 7 1
3. Соуза Диего 5 1
4. Lucas Silva IV 6 0
5. Джеромел Педро 3 1
6. Tonhao 4 0
7. Браз Давид 2 1
8. Кортез Бруно 2 1
9. Миранда Пауло 3 0
10. Фернандо Луис IV 1 1
11. Виктор Феррас 2 0
12. Diogo VII 2 0
13. Робиньо Робсон 2 0
14. Alisson II 2 0
15. Vanderlei III 2 0
16. Darlan Mendes 2 0
17. Скардовелли Вандерсон 1 0
18. Пинарес Сесар 1 0
19. Ewerthon VI 1 0
20. Майкон Тьяго 1 0
21. Thaciano 1 0
22. Орехуэла Луис 1 0
23. Pepe3 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Энрике Густаво 5 1
4. Герсон Сантос 6 0
5. Исла Маурисио 4 0
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Диего Рибас 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Витиньо Виктор 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Габриэл Барбоза 2 1
12. Natan 3 0
13. Мартинс Родригес 3 0
14. Рафинья Марсио 2 0
15. Joao Gomes 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 5% (2) 12.5% (5) 20% (8) 20% (8) 22.5% (9) 20% (8)
 Фламенго 12.5% (7) 5.36% (3) 19.64% (11) 26.79% (15) 12.5% (7) 23.21% (13)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио
Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио
Фламенго Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара
Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго

Последние игры между собой

Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес
Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 32 18 8 6 55 - 30 62
2. Фламенго 32 17 7 8 57 - 43 58
3. Сан-Паулу 32 16 10 6 52 - 34 58
4. Атлетико Минейро 32 17 6 9 56 - 41 57
5. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
6. Гремио 32 12 15 5 42 - 31 51
7. Флуминенсе 32 14 8 10 45 - 40 50
8. Сеара 32 12 9 11 47 - 42 45
9. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
10. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
11. Брагантино 32 11 11 10 45 - 37 44
12. Атлетико Паранаэнсе 32 12 6 14 29 - 31 42
13. Атлетико Гойяненсе 32 10 12 10 32 - 37 42
14. Васко да Гама 32 9 9 14 34 - 47 36
15. Спорт Ресифи 32 10 5 17 26 - 41 35
16. Байя 32 10 5 17 38 - 54 35
17. Форталеза 32 8 11 13 28 - 32 35
18. Гойяс 32 7 8 17 33 - 54 29
19. Куритиба 32 6 9 17 27 - 43 27
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 12 3 1 36 - 12 39
2. Интернасьональ 16 11 4 1 31 - 14 37
3. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Флуминенсе 16 9 4 3 26 - 14 31
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Спорт Ресифи 16 8 1 7 17 - 17 25
12. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
13. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Сеара 16 6 5 5 19 - 19 23
16. Васко да Гама 16 6 4 6 18 - 17 22
17. Атлетико Гойяненсе 16 4 8 4 18 - 18 20
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 9 3 4 28 - 22 30
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
8. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
9. Гремио 16 3 10 3 13 - 13 19
10. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Брагантино 16 3 7 6 15 - 19 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Гойяс 16 3 4 9 17 - 26 13
16. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 16 2 5 9 14 - 22 11
19. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
20. Байя 16 2 4 10 16 - 32 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Соуза Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.35 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.55 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 2.20 4.70
  22.53 5.30 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.30 1.31 2.50 1.49 1.79 1.96 1.43 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
10.25 1.01 8.80 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.14 4.85 1.10 5.45 1.02 9.60
5.00 1.15 3.75 1.25 4.00 1.22 1.50 2.48 2.17 1.69 2.80 1.40 1.73 2.11 1.80 1.95 1.08 7.00 1.09 6.50 1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80 0.00 16.00
3.69 1.29 2.43 1.58 1.98 1.88 1.72 2.17 3.06 1.39 2.14 1.75 1.78 2.09 1.56 2.49 1.34 3.34 2.56 1.53 2.11 1.77 1.64 2.32 1.41 2.96 1.62 2.35 1.37 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 7.00
3.04 1.38 2.06 1.76 1.48 2.65 1.15 5.35 1.10 6.60
1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.22 4.33 1.11 6.81 1.26 3.89 1.53 2.52 1.38 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.66 2.14 1.17 4.60
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.40
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.00 1.36
Где смотреть матч Гремио 2:4 Фламенго онлайн

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