19' Желтая карточкаСоуза Диего
26' Желтая карточкаЭнрике Густаво
1:0
40' ГолСоуза Диего
46' Желтая карточкаDiogo VII
56' Желтая карточкаЭнрике Бруно
1:1
57' ГолРибейро Эвертон
1:2
60' ГолГабриэл Барбоза
1:3
66' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
71' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
2:3
85' ГолСоуза Диего
87' Желтая карточкаМатеус Энрике
2:4
90' ГолИсла Маурисио
90' Желтая карточкаПинарес Сесар
90' Желтая карточкаВитиньо Виктор
38
Tonhao
32
Diogo
VII
10
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
19'
26'
40'
1:0
46'
56'
57'
60'
1:2
66'
85'
2:3
87'
90'
2:4
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|11 (1)
|0.34
|2.
|Pepe3
|8 (1)
|0.25
|3.
|Jean Pyerre
|3
|0.09
|4.
|Diego Churin
|2
|0.06
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.06
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|7.
|Браз Давид
|2
|0.06
|8.
|Alisson II
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|11.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|12.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|13.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|14.
|Thaciano
|1
|0.03
|15.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|16.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|17.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|18.
|Diogo VII
|0
|0
|19.
|Виктор Феррас
|0
|0
|20.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|21.
|Матеус Энрике
|0
|0
|22.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|12
|0.38
|2.
|Габриэл Барбоза
|9 (4)
|0.28
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.22
|4.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.22
|5.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.19
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|14.
|Natan
|1
|0.03
|15.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|16.
|Pepe4
|1
|0.03
|17.
|Виллиан Арао
|0
|0
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|7
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|3.
|Соуза Диего
|5
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Tonhao
|4
|0
|7.
|Браз Давид
|2
|1
|8.
|Кортез Бруно
|2
|1
|9.
|Миранда Пауло
|3
|0
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|11.
|Виктор Феррас
|2
|0
|12.
|Diogo VII
|2
|0
|13.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|14.
|Alisson II
|2
|0
|15.
|Vanderlei III
|2
|0
|16.
|Darlan Mendes
|2
|0
|17.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|18.
|Пинарес Сесар
|1
|0
|19.
|Ewerthon VI
|1
|0
|20.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|21.
|Thaciano
|1
|0
|22.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|23.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Энрике Густаво
|5
|1
|4.
|Герсон Сантос
|6
|0
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Диего Рибас
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|3
|0
|14.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|15.
|Joao Gomes
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|5% (2)
|12.5% (5)
|20% (8)
|20% (8)
|22.5% (9)
|20% (8)
|Фламенго
|12.5% (7)
|5.36% (3)
|19.64% (11)
|26.79% (15)
|12.5% (7)
|23.21% (13)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =8 -2Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио
Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио
Фламенго Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара
Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго
Последние игры между собой
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|32
|18
|8
|6
|55 - 30
|62
|2.
|Фламенго
|32
|17
|7
|8
|57 - 43
|58
|3.
|Сан-Паулу
|32
|16
|10
|6
|52 - 34
|58
|4.
|Атлетико Минейро
|32
|17
|6
|9
|56 - 41
|57
|5.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|6.
|Гремио
|32
|12
|15
|5
|42 - 31
|51
|7.
|Флуминенсе
|32
|14
|8
|10
|45 - 40
|50
|8.
|Сеара
|32
|12
|9
|11
|47 - 42
|45
|9.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|10.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|11.
|Брагантино
|32
|11
|11
|10
|45 - 37
|44
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|6
|14
|29 - 31
|42
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|10
|12
|10
|32 - 37
|42
|14.
|Васко да Гама
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|15.
|Спорт Ресифи
|32
|10
|5
|17
|26 - 41
|35
|16.
|Байя
|32
|10
|5
|17
|38 - 54
|35
|17.
|Форталеза
|32
|8
|11
|13
|28 - 32
|35
|18.
|Гойяс
|32
|7
|8
|17
|33 - 54
|29
|19.
|Куритиба
|32
|6
|9
|17
|27 - 43
|27
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|12
|3
|1
|36 - 12
|39
|2.
|Интернасьональ
|16
|11
|4
|1
|31 - 14
|37
|3.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Гремио
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|5.
|Флуминенсе
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|12.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Сеара
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|16.
|Васко да Гама
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|9
|3
|4
|28 - 22
|30
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|8.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Гремио
|16
|3
|10
|3
|13 - 13
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Брагантино
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Гойяс
|16
|3
|4
|9
|17 - 26
|13
|16.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
|20.
|Байя
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
Победитель
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