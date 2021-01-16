  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Палмейрас
1:1
Конец матча
Гремио
0'
1:0
33' Гол
Raphael Veiga
63' Желтая карточка
Breno Lopes
74' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
76' Желтая карточка
Роша Маркос
1:1
88' Гол
Соуза Диего
90' Желтая карточка
Лима Лукас III
90'+5
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
33
Эмпереур
Алан
17
Винья
Матиас
3
Emerson2
8
Ze
Rafael
39
Breno
Lopes
23
Raphael
Veiga
29
Виллиан
Сикейра
11
Roni
III
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
38
Tonhao
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
20
Thaciano
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
Палмейрас
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Raphael Veiga 9 (3) 0.32
2. Адриано Луис 8 (2) 0.29
3. Виллиан Сикейра 7 0.25
4. Roni III 4 0.14
5. Gabriel Veron 3 0.11
6. Patrick Carreiro 3 0.11
7. Ze Rafael 2 0.07
8. Уэсли Лопес 2 0.07
9. Гомес Густаво 1 0.04
10. Менино Габриэль 0 0
11. Gustavo Scarpa 0 0
12. Винья Матиас 0 0
13. Лима Лукас III 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 8 (1) 0.28
2. Соуза Диего 8 (1) 0.28
3. Diego Churin 2 0.07
4. Jean Pyerre 2 0.07
5. Isaque Elias Brito 2 0.07
6. Феррейра Факундо 2 0.07
7. Браз Давид 2 0.07
8. Alisson II 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Пинарес Сесар 1 0.03
11. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
12. Майкон Тьяго 1 0.03
13. Thaciano 1 0.03
14. Орехуэла Луис 1 0.03
15. Darlan Mendes 1 0.03
16. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
17. Diogo VII 0 0
18. Виктор Феррас 0 0
19. Робиньо Робсон 0 0
20. Матеус Энрике 0 0
21. Ewerthon VI 0 0
22. Paulo Victor III 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 7 2
2. Менино Габриэль 9 0
3. Лима Лукас III 7 0
4. Гомес Густаво 3 1
5. Мело Фелипе 4 0
6. Luan IV 4 0
7. Майке Роша 2 1
8. Роша Маркос 3 0
9. Данило 3 0
10. Винья Матиас 3 0
11. Адриано Луис 2 0
12. Gustavo Scarpa 2 0
13. Уэсли Лопес 2 0
14. Raphael Veiga 2 0
15. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
16. Roni III 2 0
17. Emerson2 2 0
18. Габриэль Сильва 1 0
19. Виллиан Сикейра 1 0
20. Энрике Бруно 1 0
21. Эмпереур Алан 1 0
22. Кушчевич Бенхамин 1 0
23. Жаилсон Марселино 1 0
24. Breno Lopes 1 0
25. Lucas Esteves 1 0
26. Vitor Hugo III2 1 0
27. Gabriel Veron 1 0
28. Patrick Carreiro 1 0
29. Renan Victor 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 6 1
2. Каннеманн Вальтер 6 1
3. Lucas Silva IV 6 0
4. Соуза Диего 3 1
5. Джеромел Педро 3 1
6. Tonhao 4 0
7. Браз Давид 2 1
8. Кортез Бруно 2 1
9. Миранда Пауло 3 0
10. Фернандо Луис IV 1 1
11. Робиньо Робсон 2 0
12. Vanderlei III 2 0
13. Darlan Mendes 2 0
14. Скардовелли Вандерсон 1 0
15. Виктор Феррас 1 0
16. Ewerthon VI 1 0
17. Diogo VII 1 0
18. Майкон Тьяго 1 0
19. Thaciano 1 0
20. Орехуэла Луис 1 0
21. Alisson II 1 0
22. Pepe3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 15.79% (6) 21.05% (8) 18.42% (7)
 Гремио 5.71% (2) 14.29% (5) 20% (7) 22.86% (8) 25.71% (9) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас
Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино
Гремио Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе
Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Гремио Серия A Палмейрас 1:2 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 0:1 Палмейрас Кубок Либертадорес
Гремио 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Гремио Серия A Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 29 16 8 5 49 - 27 56
2. Интернасьональ 29 15 8 6 44 - 26 53
3. Атлетико Минейро 28 15 5 8 48 - 36 50
4. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
5. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
6. Палмейрас 28 13 9 6 39 - 26 48
7. Флуминенсе 29 12 7 10 39 - 37 43
8. Коринтианс 28 11 9 8 35 - 30 42
9. Сантос 28 11 9 8 39 - 35 42
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 29 11 5 13 26 - 28 38
12. Атлетико Гойяненсе 29 8 12 9 26 - 33 36
13. Брагантино 29 8 11 10 37 - 35 35
14. Васко да Гама 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Спорт Ресифи 29 9 5 15 24 - 37 32
16. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Ботафого Рибейрао 29 4 11 14 25 - 44 23
20. Куритиба 29 5 7 17 22 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 14 5 4 5 15 - 14 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 14 2 6 6 13 - 23 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
20. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Raphael Veiga бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 1.16 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.38 3.15 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.26 2.91
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.12 23.00
  1.16 6.00 36.03

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Гремио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гремио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Гремио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.60 1.46 1.94 1.81 1.52 2.42 1.18 4.50
6.60 1.07 5.55 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.65 2.52 1.28 3.64 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
4.60 1.17 3.30 1.30 1.92 1.82 1.28 3.45 1.73 2.10 1.12 5.55 1.01 12.60 1.12 5.55 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 14.00 0.00 15.00 0.00 20.00
7.58 1.10 3.32 1.34 2.28 1.66 1.71 2.19 1.43 2.90 1.15 5.57 1.57 2.46 1.41 2.99 1.36 3.22 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.56 1.54 2.37 1.27 3.55 1.05 8.60
2.48 1.54 1.65 2.24 1.33 3.32 1.07 8.10 1.05 9.50
1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.07 7.80 1.03 10.00
1.36 3.16 1.19 4.66 1.40 2.97 1.27 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.66 1.48 2.55 1.11 6.00
3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
2.14 1.66 1.52 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.75 1.25
Где смотреть матч Палмейрас 1:1 Гремио онлайн

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