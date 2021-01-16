1:0
33' ГолRaphael Veiga
63' Желтая карточкаBreno Lopes
74' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
76' Желтая карточкаРоша Маркос
1:1
88' ГолСоуза Диего
90' Желтая карточкаЛима Лукас III
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
3
Emerson2
39
Breno
Lopes
11
Roni
III
38
Tonhao
32
Diogo
VII
20
Thaciano
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
3 Emerson2Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Breno LopesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
72 Vinicius III
-
26 Renan Victor
-
34 Ramon Cesar
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
33'
1:0
63'
69'
76'
88'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Raphael Veiga
|9 (3)
|0.32
|2.
|Адриано Луис
|8 (2)
|0.29
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.25
|4.
|Roni III
|4
|0.14
|5.
|Gabriel Veron
|3
|0.11
|6.
|Patrick Carreiro
|3
|0.11
|7.
|Ze Rafael
|2
|0.07
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.07
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|10.
|Менино Габриэль
|0
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|12.
|Винья Матиас
|0
|0
|13.
|Лима Лукас III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|8 (1)
|0.28
|2.
|Соуза Диего
|8 (1)
|0.28
|3.
|Diego Churin
|2
|0.07
|4.
|Jean Pyerre
|2
|0.07
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.07
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.07
|7.
|Браз Давид
|2
|0.07
|8.
|Alisson II
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|11.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|12.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|13.
|Thaciano
|1
|0.03
|14.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|15.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|16.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|17.
|Diogo VII
|0
|0
|18.
|Виктор Феррас
|0
|0
|19.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|20.
|Матеус Энрике
|0
|0
|21.
|Ewerthon VI
|0
|0
|22.
|Paulo Victor III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|7
|0
|4.
|Гомес Густаво
|3
|1
|5.
|Мело Фелипе
|4
|0
|6.
|Luan IV
|4
|0
|7.
|Майке Роша
|2
|1
|8.
|Роша Маркос
|3
|0
|9.
|Данило
|3
|0
|10.
|Винья Матиас
|3
|0
|11.
|Адриано Луис
|2
|0
|12.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|13.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|14.
|Raphael Veiga
|2
|0
|15.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|16.
|Roni III
|2
|0
|17.
|Emerson2
|2
|0
|18.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|19.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|20.
|Энрике Бруно
|1
|0
|21.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|22.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|23.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|24.
|Breno Lopes
|1
|0
|25.
|Lucas Esteves
|1
|0
|26.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|27.
|Gabriel Veron
|1
|0
|28.
|Patrick Carreiro
|1
|0
|29.
|Renan Victor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|6
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|3.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|4.
|Соуза Диего
|3
|1
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Tonhao
|4
|0
|7.
|Браз Давид
|2
|1
|8.
|Кортез Бруно
|2
|1
|9.
|Миранда Пауло
|3
|0
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|11.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|12.
|Vanderlei III
|2
|0
|13.
|Darlan Mendes
|2
|0
|14.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|15.
|Виктор Феррас
|1
|0
|16.
|Ewerthon VI
|1
|0
|17.
|Diogo VII
|1
|0
|18.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|19.
|Thaciano
|1
|0
|20.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|21.
|Alisson II
|1
|0
|22.
|Pepe3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|18.42% (7)
|Гремио
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|22.86% (8)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +13 =4 -3Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас
Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино
Гремио Последние 20 матчей: +13 =6 -1Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе
Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба Гремио 4:2 Сеара Куяба 1:2 Гремио Флуминенсе 0:1 Гремио Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Гремио Серия A Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|29
|16
|8
|5
|49 - 27
|56
|2.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|3.
|Атлетико Минейро
|28
|15
|5
|8
|48 - 36
|50
|4.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|5.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|6.
|Палмейрас
|28
|13
|9
|6
|39 - 26
|48
|7.
|Флуминенсе
|29
|12
|7
|10
|39 - 37
|43
|8.
|Коринтианс
|28
|11
|9
|8
|35 - 30
|42
|9.
|Сантос
|28
|11
|9
|8
|39 - 35
|42
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|5
|13
|26 - 28
|38
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|8
|12
|9
|26 - 33
|36
|13.
|Брагантино
|29
|8
|11
|10
|37 - 35
|35
|14.
|Васко да Гама
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|29
|9
|5
|15
|24 - 37
|32
|16.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|29
|4
|11
|14
|25 - 44
|23
|20.
|Куритиба
|29
|5
|7
|17
|22 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|13.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
Победитель
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