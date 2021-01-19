16' Желтая карточкаФернандао
16' Желтая карточкаЛуис Филипе
31' Желтая карточкаМоура Рафаэл
0:1
42' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
45' Желтая карточкаБрено Родригес
48' Желтая карточкаTadeu I
58' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
0:2
63' ГолГабриэл Барбоза
0:3
90' ГолПедро Гильерме
23
Tadeu
I
15
Heron
17
Shaylon
99
Фернандао
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
-
17 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Чико ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Vinicius5
-
-
10 Indio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Augusto Cesar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
16'
16'
31'
42'
45'
48'
63'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моура Рафаэл
|6 (2)
|0.2
|2.
|Vinicius5
|5
|0.17
|3.
|Фернандао
|4
|0.13
|4.
|Андраде Виктор
|2
|0.07
|5.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.07
|6.
|Shaylon
|1
|0.03
|7.
|Miguel Figueira
|1
|0.03
|8.
|Fabio Sanches
|1
|0.03
|9.
|Joao Marcos
|1
|0.03
|10.
|Rafael Vaz
|1
|0.03
|11.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|12.
|Ignacio Jara
|1
|0.03
|13.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.03
|14.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|15.
|Douglas Baggio
|0
|0
|16.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|17.
|Alyson Motta
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|12
|0.41
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (4)
|0.28
|3.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.21
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|6
|0.21
|5.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.21
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.07
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.07
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|9.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|10.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|11.
|Линкольн
|1
|0.03
|12.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|13.
|Natan
|1
|0.03
|14.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|15.
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моура Рафаэл
|9
|0
|2.
|Брено Родригес
|7
|1
|3.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|4
|1
|4.
|Rafael Vaz
|3
|1
|5.
|Фернандао
|4
|0
|6.
|Андраде Виктор
|4
|0
|7.
|Виллальва Даниэль
|4
|0
|8.
|Alejandro Ariel Cabral
|4
|0
|9.
|Эдилсон Мендеш
|4
|0
|10.
|Juan Pintado
|4
|0
|11.
|Heron
|4
|0
|12.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|13.
|Fabio Sanches
|3
|0
|14.
|Сандро Раньери
|3
|0
|15.
|Iago Mendosa
|3
|0
|16.
|Miguel Figueira
|3
|0
|17.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|18.
|Фузато Даниэл
|2
|0
|19.
|Dias IV
|2
|0
|20.
|Tadeu I
|2
|0
|21.
|Кажу
|2
|0
|22.
|Vinicius5
|2
|0
|23.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|24.
|Сандриньо Алессандро
|1
|0
|25.
|Фильо Марсело
|1
|0
|26.
|Карвальо Габриэль
|1
|0
|27.
|Бланко-Лещук Густаво
|1
|0
|28.
|Чико Луис
|1
|0
|29.
|Douglas Baggio
|1
|0
|30.
|Mike I
|1
|0
|31.
|Зека
|1
|0
|32.
|Lucao3
|1
|0
|33.
|Henrique Lordelo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|6
|0
|4.
|Энрике Густаво
|4
|1
|5.
|Габриэл Барбоза
|3
|1
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Диего Рибас
|4
|0
|9.
|Виллиан Арао
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|14.
|Joao Gomes
|2
|0
|15.
|Joao Lucas2
|2
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|Фламенго
|14% (7)
|6% (3)
|20% (10)
|26% (13)
|12% (6)
|22% (11)
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +4 =5 -11Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 1:0 Гойяс Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи
Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе
Фламенго Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя
Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Гойяс 0:1 Фламенго Серия A Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|30
|16
|9
|5
|50 - 28
|57
|2.
|Интернасьональ
|30
|16
|8
|6
|48 - 28
|56
|3.
|Атлетико Минейро
|29
|16
|5
|8
|51 - 37
|53
|4.
|Фламенго
|29
|15
|7
|7
|50 - 39
|52
|5.
|Палмейрас
|29
|14
|9
|6
|43 - 26
|51
|6.
|Гремио
|29
|12
|14
|3
|38 - 24
|50
|7.
|Флуминенсе
|30
|13
|7
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|29
|11
|9
|9
|35 - 34
|42
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|6
|13
|27 - 29
|39
|11.
|Сеара
|30
|10
|9
|11
|41 - 41
|39
|12.
|Брагантино
|30
|9
|11
|10
|39 - 36
|38
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|8
|12
|10
|27 - 36
|36
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|8
|13
|29 - 40
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|16.
|Форталеза
|30
|7
|11
|12
|26 - 30
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|30
|6
|8
|16
|29 - 47
|26
|19.
|Куритиба
|30
|6
|7
|17
|23 - 39
|25
|20.
|Ботафого Рибейрао
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|8.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|13.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|6.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|4
|6
|11 - 18
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|5
|3
|7
|16 - 23
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
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