  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
0:3
Конец матча
Фламенго
0'
16' Желтая карточка
Фернандао
16' Желтая карточка
Луис Филипе
31' Желтая карточка
Моура Рафаэл
0:1
42' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
45' Желтая карточка
Брено Родригес
48' Желтая карточка
Tadeu I
58' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
0:2
63' Гол
Габриэл Барбоза
0:3
90' Гол
Педро Гильерме
90'+5
23
Tadeu
I
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
27
Fabio
Sanches
15
Heron
17
Shaylon
95
Douglas
Baggio
5
Брено
Родригес
16
Alejandro
Ariel
Cabral
13
Jefferson
de
Oliveira4
99
Фернандао
9
Моура
Рафаэл
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Гойяс
3-5-2
Фламенго
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моура Рафаэл 6 (2) 0.2
2. Vinicius5 5 0.17
3. Фернандао 4 0.13
4. Андраде Виктор 2 0.07
5. Бесса Даниэль 2 (1) 0.07
6. Shaylon 1 0.03
7. Miguel Figueira 1 0.03
8. Fabio Sanches 1 0.03
9. Joao Marcos 1 0.03
10. Rafael Vaz 1 0.03
11. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
12. Ignacio Jara 1 0.03
13. Jefferson de Oliveira4 1 0.03
14. Виллальва Даниэль 0 0
15. Douglas Baggio 0 0
16. Эдилсон Мендеш 0 0
17. Alyson Motta 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 12 0.41
2. Габриэл Барбоза 8 (4) 0.28
3. Энрике Бруно 6 (1) 0.21
4. Де Арраскаэта Джорджиан 6 0.21
5. Рибейро Эвертон 6 0.21
6. Луис Филипе 2 0.07
7. Витиньо Виктор 2 0.07
8. Исла Маурисио 1 0.03
9. Диего Рибас 1 0.03
10. Герсон Сантос 1 0.03
11. Линкольн 1 0.03
12. Мартинс Родригес 1 0.03
13. Natan 1 0.03
14. Лео Перейра 1 0.03
15. Энрике Густаво 1 0.03
16. Виллиан Арао 0 0
17. Тьяго Маия 0 0
18. Котулио Матеус 0 0
19. Роша Педро 0 0
20. Michael 3 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Моура Рафаэл 9 0
2. Брено Родригес 7 1
3. David Omar Rodriguez Barrera II 4 1
4. Rafael Vaz 3 1
5. Фернандао 4 0
6. Андраде Виктор 4 0
7. Виллальва Даниэль 4 0
8. Alejandro Ariel Cabral 4 0
9. Эдилсон Мендеш 4 0
10. Juan Pintado 4 0
11. Heron 4 0
12. Бесса Даниэль 3 0
13. Fabio Sanches 3 0
14. Сандро Раньери 3 0
15. Iago Mendosa 3 0
16. Miguel Figueira 3 0
17. Jefferson de Oliveira4 1 1
18. Фузато Даниэл 2 0
19. Dias IV 2 0
20. Tadeu I 2 0
21. Кажу 2 0
22. Vinicius5 2 0
23. Edson Ramos Silva2 2 0
24. Сандриньо Алессандро 1 0
25. Фильо Марсело 1 0
26. Карвальо Габриэль 1 0
27. Бланко-Лещук Густаво 1 0
28. Чико Луис 1 0
29. Douglas Baggio 1 0
30. Mike I 1 0
31. Зека 1 0
32. Lucao3 1 0
33. Henrique Lordelo 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 8 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 6 0
4. Энрике Густаво 4 1
5. Габриэл Барбоза 3 1
6. Исла Маурисио 4 0
7. Рибейро Эвертон 4 0
8. Диего Рибас 4 0
9. Виллиан Арао 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Витиньо Виктор 3 0
12. Natan 3 0
13. Рафинья Марсио 2 0
14. Joao Gomes 2 0
15. Joao Lucas2 2 0
16. Мартинс Родригес 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 18.52% (5) 25.93% (7) 14.81% (4) 7.41% (2) 11.11% (3) 22.22% (6)
 Фламенго 14% (7) 6% (3) 20% (10) 26% (13) 12% (6) 22% (11)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 1:0 Гойяс Куритиба 1:2 Гойяс Гойяс 1:0 Спорт Ресифи
Коринтианс 2:1 Гойяс Гойяс 0:0 Гремио Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сан-Паулу Гремио 2:1 Гойяс Форталеза 1:1 Гойяс Гойяс 1:0 Палмейрас Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе
Фламенго Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя
Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 6:1 Гойяс Серия A Фламенго 4:1 Гойяс Серия A
Гойяс 0:1 Фламенго Серия A Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 30 16 9 5 50 - 28 57
2. Интернасьональ 30 16 8 6 48 - 28 56
3. Атлетико Минейро 29 16 5 8 51 - 37 53
4. Фламенго 29 15 7 7 50 - 39 52
5. Палмейрас 29 14 9 6 43 - 26 51
6. Гремио 29 12 14 3 38 - 24 50
7. Флуминенсе 30 13 7 10 40 - 37 46
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Атлетико Паранаэнсе 30 11 6 13 27 - 29 39
11. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
12. Брагантино 30 9 11 10 39 - 36 38
13. Атлетико Гойяненсе 30 8 12 10 27 - 36 36
14. Васко да Гама 29 8 8 13 29 - 40 32
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 30 6 8 16 29 - 47 26
19. Куритиба 30 6 7 17 23 - 39 25
20. Ботафого Рибейрао 30 4 11 15 26 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
8. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
12. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
13. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 15 4 4 7 16 - 24 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
6. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
7. Атлетико Гойяненсе 15 5 4 6 11 - 18 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Флуминенсе 15 5 3 7 16 - 23 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Breno получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Филипе Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Фернандао получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 7.20 4.90 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.15 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 7.00 1.11
  36.27 7.48 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Гойяс» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гойяс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гойяс» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 2.36 1.55 1.88 1.86 1.55 2.35 1.22 4.00 1.08 7.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.87 1.93 1.58 2.53 1.28 3.64 1.21 4.10 1.05 7.40 1.05 7.50
6.50 1.09 5.00 1.15 2.48 1.50 2.25 1.60 1.90 1.85 2.11 1.72 1.25 3.75 1.70 2.15 1.13 5.40 1.02 11.00 1.02 11.00 1.08 6.70 1.07 7.60 1.01 12.00
2.89 1.43 2.38 1.61 1.86 2.00 1.54 2.55 1.71 2.19 1.42 2.94 1.46 2.77 2.22 1.69 1.92 1.95 1.70 2.21 1.49 2.68 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.59 2.28 1.15 5.00
3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.47 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00
1.28 3.70 1.14 5.67 2.32 1.62 1.77 2.07 2.19 1.69 1.79 2.05 1.38 3.04 1.26 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.15 1.99 1.76 1.51 2.46 1.30 3.35
5.00 1.17 3.60 1.29 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.40 1.29 1.98 1.76 1.49 2.50 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.25 1.33
Где смотреть матч Гойяс 0:3 Фламенго онлайн

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