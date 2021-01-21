Сан-Паулу
1:5
Конец матча
Интернасьональ
0:1
8' ГолКуэста Виктор
0:2
24' ГолКайо Ранхел
29' Желтая карточкаКайо Ранхел
29' Желтая карточкаBrenner da Silva
1:2
36' ГолЛусиано Невес
1:3
60' ГолYuri Alberto
1:4
66' ГолYuri Alberto
1:5
68' ГолYuri Alberto
71' Желтая карточкаBruno VI
16
Leo
XV
3
Bruno
VI
8
Че
Че
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
-
26 Igor Gomes
-
-
-
38 Paulo1
-
-
-
9 Pablo I
-
41 Junior6
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
33 Gustavo1
-
31 Peglow
-
-
19 Rodrigo I
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
8'
0:1
24'
0:2
29'
29'
36'
1:2
46'
46'
60'
1:3
66'
1:4
68'
1:5
71'
72'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|13
|0.42
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.35
|3.
|Рейналдо Мануэл
|5 (5)
|0.16
|4.
|Габриэл Барбоза
|5
|0.16
|5.
|Че Че
|3
|0.1
|6.
|Igor Gomes
|3
|0.1
|7.
|Эрнанес Лима
|3
|0.1
|8.
|Витор Буэно
|2
|0.06
|9.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|10.
|Pablo I
|1
|0.03
|11.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|12.
|Коста Диего
|1
|0.03
|13.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|14.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|15.
|Igor Vinicius
|0
|0
|16.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|18.
|Leo XV
|0
|0
|19.
|Luan5
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.52
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.32
|3.
|Patrick I
|4
|0.13
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.1
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.1
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.06
|7.
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|8.
|Peglow
|2
|0.06
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.06
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|12.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|13.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|14.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|7
|0
|2.
|Luan5
|6
|0
|3.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|4.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|5.
|Brenner da Silva
|5
|0
|6.
|Igor Vinicius
|5
|0
|7.
|Че Че
|3
|1
|8.
|Эрнанес Лима
|4
|0
|9.
|Bruno VI
|4
|0
|10.
|Коста Диего
|3
|0
|11.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|12.
|Лусиано Невес
|3
|0
|13.
|Хуанфран Торрес
|2
|0
|14.
|Pablo I
|2
|0
|15.
|Витор Буэно
|2
|0
|16.
|Leo XV
|2
|0
|17.
|Igor Gomes
|2
|0
|18.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|21.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|8
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|4.
|Моледо Родриго
|4
|1
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|11.
|Марсело Родиней
|3
|0
|12.
|Yuri Alberto
|3
|0
|13.
|Gustavo1
|3
|0
|14.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|15.
|Jose Gabriel
|1
|1
|16.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|18.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|21.
|Jussa
|2
|0
|22.
|William Pottker
|0
|1
|23.
|Uendel
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|14% (7)
|14% (7)
|14% (7)
|12% (6)
|18% (9)
|28% (14)
|Интернасьональ
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =4 -4Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Гаушо 1 Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Сан-Паулу Гаушо Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Гаушо Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:3 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|31
|17
|8
|6
|53 - 29
|59
|2.
|Сан-Паулу
|31
|16
|9
|6
|51 - 33
|57
|3.
|Атлетико Минейро
|30
|16
|6
|8
|52 - 38
|54
|4.
|Фламенго
|29
|15
|7
|7
|50 - 39
|52
|5.
|Палмейрас
|29
|14
|9
|6
|43 - 26
|51
|6.
|Гремио
|30
|12
|15
|3
|39 - 25
|51
|7.
|Флуминенсе
|31
|13
|8
|10
|43 - 40
|47
|8.
|Сантос
|29
|12
|9
|8
|41 - 36
|45
|9.
|Коринтианс
|29
|11
|9
|9
|35 - 34
|42
|10.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|11.
|Сеара
|30
|10
|9
|11
|41 - 41
|39
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|6
|14
|27 - 30
|39
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|12
|10
|30 - 37
|39
|14.
|Спорт Ресифи
|30
|9
|5
|16
|24 - 38
|32
|15.
|Байя
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Васко да Гама
|30
|8
|8
|14
|30 - 44
|32
|17.
|Форталеза
|30
|7
|11
|12
|26 - 30
|32
|18.
|Гойяс
|30
|6
|8
|16
|29 - 47
|26
|19.
|Куритиба
|31
|6
|8
|17
|26 - 42
|26
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|9.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|10.
|Коринтианс
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|11.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|12.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|15.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|6.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|7.
|Коринтианс
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|10.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Спорт Ресифи
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров