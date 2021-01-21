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  2. Матчи
  3. Бразилия
Сан-Паулу
1:5
Конец матча
Интернасьональ
0'
0:1
8' Гол
Куэста Виктор
0:2
24' Гол
Кайо Ранхел
29' Желтая карточка
Кайо Ранхел
29' Желтая карточка
Brenner da Silva
1:2
36' Гол
Лусиано Невес
1:3
60' Гол
Yuri Alberto
1:4
66' Гол
Yuri Alberto
1:5
68' Гол
Yuri Alberto
71' Желтая карточка
Bruno VI
90'+1
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
16
Leo
XV
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
8
Че
Че
13
Luan5
11
Лусиано
Невес
10
Алвес
Даниэл
30
Brenner
da
Silva
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
45
Bruno
Praxedes
47
Кайо
Ранхел
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Сан-Паулу
4-4-2
Интернасьональ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 13 0.42
2. Brenner da Silva 11 0.35
3. Рейналдо Мануэл 5 (5) 0.16
4. Габриэл Барбоза 5 0.16
5. Че Че 3 0.1
6. Igor Gomes 3 0.1
7. Эрнанес Лима 3 0.1
8. Витор Буэно 2 0.06
9. Алвес Даниэл 1 0.03
10. Pablo I 1 0.03
11. Gonzalo Carneiro 1 0.03
12. Коста Диего 1 0.03
13. Арболеда Роберт 1 0.03
14. Jonas Toro 1 0.03
15. Igor Vinicius 0 0
16. Хуанфран Торрес 0 0
17. Tiago Luis Volpi 0 0
18. Leo XV 0 0
19. Luan5 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.52
2. Yuri Alberto 10 0.32
3. Patrick I 4 0.13
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.1
5. Герреро Паоло 3 0.1
6. Эрнандес Абель 2 0.06
7. Дурадо Родриго 2 0.06
8. Peglow 2 0.06
9. Кайо Ранхел 2 0.06
10. Бошилья Габриэл 1 0.03
11. José Maurisio3 1 0.03
12. Мусто Дамиан 1 0.03
13. Моледо Родриго 1 0.03
14. Куэста Виктор 1 0.03
15. Gustavo1 1 0.03
16. Bruno Praxedes 1 0.03
17. Moises VII 0 0
18. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
19. Uendel 0 0
20. Leandro Miguel Fernandez 0 0
21. Саравия Ренсо 0 0
22. Marcos Guilherme 0 0
23. Rodrigo I 0 0
24. Марсело Родиней 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 7 0
2. Luan5 6 0
3. Рейналдо Мануэл 5 0
4. Габриэл Барбоза 5 0
5. Brenner da Silva 5 0
6. Igor Vinicius 5 0
7. Че Че 3 1
8. Эрнанес Лима 4 0
9. Bruno VI 4 0
10. Коста Диего 3 0
11. Арболеда Роберт 3 0
12. Лусиано Невес 3 0
13. Хуанфран Торрес 2 0
14. Pablo I 2 0
15. Витор Буэно 2 0
16. Leo XV 2 0
17. Igor Gomes 2 0
18. Tiago Luis Volpi 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
21. Rodrigo Nestor 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Galhardo Thiago 4 1
4. Моледо Родриго 4 1
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Кайо Ранхел 3 0
11. Марсело Родиней 3 0
12. Yuri Alberto 3 0
13. Gustavo1 3 0
14. Bruno Praxedes 3 0
15. Jose Gabriel 1 1
16. Эрнандес Абель 2 0
17. Leandro Miguel Fernandez 2 0
18. Дурадо Родриго 2 0
19. Marcos Guilherme 2 0
20. Бошилья Габриэл 2 0
21. Jussa 2 0
22. William Pottker 0 1
23. Uendel 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 14% (7) 14% (7) 14% (7) 12% (6) 18% (9) 28% (14)
 Интернасьональ 19.57% (9) 17.39% (8) 17.39% (8) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Интернасьональ 4:2 Форталеза Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Серия A Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Гаушо 1 Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Сан-Паулу Гаушо Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Гаушо Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:3 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 31 17 8 6 53 - 29 59
2. Сан-Паулу 31 16 9 6 51 - 33 57
3. Атлетико Минейро 30 16 6 8 52 - 38 54
4. Фламенго 29 15 7 7 50 - 39 52
5. Палмейрас 29 14 9 6 43 - 26 51
6. Гремио 30 12 15 3 39 - 25 51
7. Флуминенсе 31 13 8 10 43 - 40 47
8. Сантос 29 12 9 8 41 - 36 45
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
11. Сеара 30 10 9 11 41 - 41 39
12. Атлетико Паранаэнсе 31 11 6 14 27 - 30 39
13. Атлетико Гойяненсе 31 9 12 10 30 - 37 39
14. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
15. Байя 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Васко да Гама 30 8 8 14 30 - 44 32
17. Форталеза 30 7 11 12 26 - 30 32
18. Гойяс 30 6 8 16 29 - 47 26
19. Куритиба 31 6 8 17 26 - 42 26
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 15 9 4 2 24 - 12 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
9. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
12. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
14. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
15. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 15 4 4 7 16 - 24 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
5. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
6. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
10. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
11. Атлетико Минейро 15 5 3 7 18 - 26 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Brenner da Silva получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Caio бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Куэста Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.58 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 5.80 1.62
  7.24 3.09 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7
7.30 1.05 6.30 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.70 2.46 1.29 3.60 1.20 4.35 1.06 7.90 1.04 8.10
6.30 1.09 5.00 1.15 2.48 1.50 1.87 1.87 1.80 1.97 5.50 1.12 4.00 1.22 3.55 1.27 2.42 1.52 1.57 2.31 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00 1.23 3.90
2.82 1.46 2.46 1.58 2.09 1.80 1.77 2.11 1.59 2.43 2.61 1.51 3.95 1.26 2.47 1.57 1.98 1.88 3.05 1.39 2.31 1.64 1.72 2.18 1.48 2.70 1.32 3.46 2.05 1.81 1.68 2.24 1.30 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.20
2.31 1.57 1.52 2.42 1.25 3.75 1.05 8.50 1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50
2.55 1.55 2.10 1.79 1.62 2.37 1.41 3.04 2.45 1.56 2.02 1.83 1.56 2.46 1.36 3.14 1.41 2.91 1.23 4.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.95 1.13 6.05
2.26 1.59 1.55 2.39 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ онлайн

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