22' Желтая карточкаRaphael Veiga
1:0
45' Гол в свои воротаLuan IV
54' Желтая карточкаЭнрике Бруно
71' Желтая карточкаLuan IV
2:0
83' ГолPepe4
90' Желтая карточкаМартинс Родригес
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
28
Данило
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
-
13 Joao Lucas2
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Breno LopesПолузащитник
-
26 Renan Victor
-
-
72 Vinicius III
-
3 Emerson2
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
22'
45'
1:0
54'
71'
75'
83'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|12
|0.4
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (4)
|0.27
|3.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.2
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|6
|0.2
|5.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.2
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.07
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.07
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|9.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|10.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|11.
|Линкольн
|1
|0.03
|12.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|13.
|Natan
|1
|0.03
|14.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|15.
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|16.
|Pepe4
|1
|0.03
|17.
|Виллиан Арао
|0
|0
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Raphael Veiga
|11 (3)
|0.37
|2.
|Адриано Луис
|10 (2)
|0.33
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.23
|4.
|Roni III
|4
|0.13
|5.
|Gabriel Veron
|3
|0.1
|6.
|Patrick Carreiro
|3
|0.1
|7.
|Ze Rafael
|2
|0.07
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.07
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|10.
|Менино Габриэль
|0
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|12.
|Винья Матиас
|0
|0
|13.
|Лима Лукас III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|6
|0
|4.
|Энрике Густаво
|4
|1
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Диего Рибас
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Тьяго Маия
|4
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|3
|0
|14.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|15.
|Joao Gomes
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|8
|0
|4.
|Luan IV
|5
|0
|5.
|Гомес Густаво
|3
|1
|6.
|Мело Фелипе
|4
|0
|7.
|Данило
|4
|0
|8.
|Винья Матиас
|4
|0
|9.
|Майке Роша
|2
|1
|10.
|Роша Маркос
|3
|0
|11.
|Raphael Veiga
|3
|0
|12.
|Адриано Луис
|2
|0
|13.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|14.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|15.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|16.
|Roni III
|2
|0
|17.
|Emerson2
|2
|0
|18.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|19.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|20.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|21.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|22.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|23.
|Breno Lopes
|1
|0
|24.
|Lucas Esteves
|1
|0
|25.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|26.
|Gabriel Veron
|1
|0
|27.
|Patrick Carreiro
|1
|0
|28.
|Renan Victor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|13.73% (7)
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|25.49% (13)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|Палмейрас
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|23.26% (10)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго
Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|31
|17
|8
|6
|53 - 29
|59
|2.
|Сан-Паулу
|31
|16
|9
|6
|51 - 33
|57
|3.
|Фламенго
|30
|16
|7
|7
|52 - 39
|55
|4.
|Атлетико Минейро
|30
|16
|6
|8
|52 - 38
|54
|5.
|Палмейрас
|30
|14
|9
|7
|43 - 28
|51
|6.
|Гремио
|30
|12
|15
|3
|39 - 25
|51
|7.
|Флуминенсе
|31
|13
|8
|10
|43 - 40
|47
|8.
|Коринтианс
|2:0
|30
|12
|9
|9
|37 - 34
|45
|9.
|Сантос
|30
|12
|9
|9
|41 - 38
|45
|10.
|Сеара
|31
|11
|9
|11
|45 - 41
|42
|11.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|6
|14
|27 - 30
|39
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|12
|10
|30 - 37
|39
|14.
|Форталеза
|31
|8
|11
|12
|28 - 30
|35
|15.
|Байя
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Васко да Гама
|30
|8
|8
|14
|30 - 44
|32
|17.
|Спорт Ресифи
|0:2
|31
|9
|5
|17
|24 - 40
|32
|18.
|Куритиба
|31
|6
|8
|17
|26 - 42
|26
|19.
|Гойяс
|31
|6
|8
|17
|29 - 51
|26
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|10.
|Коринтианс
|2:0
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|11.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|12.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|0:2
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|15.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Палмейрас
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|5.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|2:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|10.
|Сантос
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Спорт Ресифи
|0:2
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
Победитель
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