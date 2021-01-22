  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
2:0
Конец матча
Палмейрас
0'
22' Желтая карточка
Raphael Veiga
1:0
45' Гол в свои ворота
Luan IV
54' Желтая карточка
Энрике Бруно
71' Желтая карточка
Luan IV
2:0
83' Гол
Pepe4
90' Желтая карточка
Мартинс Родригес
90'+6
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
5
Виллиан
Арао
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
4
Кушчевич
Бенхамин
17
Винья
Матиас
25
Менино
Габриэль
28
Данило
8
Ze
Rafael
23
Raphael
Veiga
10
Адриано
Луис
29
Виллиан
Сикейра
Фламенго
4-4-2
Палмейрас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 12 0.4
2. Габриэл Барбоза 8 (4) 0.27
3. Энрике Бруно 6 (1) 0.2
4. Де Арраскаэта Джорджиан 6 0.2
5. Рибейро Эвертон 6 0.2
6. Луис Филипе 2 0.07
7. Витиньо Виктор 2 0.07
8. Исла Маурисио 1 0.03
9. Диего Рибас 1 0.03
10. Герсон Сантос 1 0.03
11. Линкольн 1 0.03
12. Мартинс Родригес 1 0.03
13. Natan 1 0.03
14. Лео Перейра 1 0.03
15. Энрике Густаво 1 0.03
16. Pepe4 1 0.03
17. Виллиан Арао 0 0
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Raphael Veiga 11 (3) 0.37
2. Адриано Луис 10 (2) 0.33
3. Виллиан Сикейра 7 0.23
4. Roni III 4 0.13
5. Gabriel Veron 3 0.1
6. Patrick Carreiro 3 0.1
7. Ze Rafael 2 0.07
8. Уэсли Лопес 2 0.07
9. Гомес Густаво 1 0.03
10. Менино Габриэль 0 0
11. Gustavo Scarpa 0 0
12. Винья Матиас 0 0
13. Лима Лукас III 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 6 0
4. Энрике Густаво 4 1
5. Исла Маурисио 4 0
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Диего Рибас 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Тьяго Маия 4 0
10. Габриэл Барбоза 2 1
11. Витиньо Виктор 3 0
12. Natan 3 0
13. Мартинс Родригес 3 0
14. Рафинья Марсио 2 0
15. Joao Gomes 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 7 2
2. Менино Габриэль 9 0
3. Лима Лукас III 8 0
4. Luan IV 5 0
5. Гомес Густаво 3 1
6. Мело Фелипе 4 0
7. Данило 4 0
8. Винья Матиас 4 0
9. Майке Роша 2 1
10. Роша Маркос 3 0
11. Raphael Veiga 3 0
12. Адриано Луис 2 0
13. Gustavo Scarpa 2 0
14. Уэсли Лопес 2 0
15. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
16. Roni III 2 0
17. Emerson2 2 0
18. Габриэль Сильва 1 0
19. Виллиан Сикейра 1 0
20. Эмпереур Алан 1 0
21. Кушчевич Бенхамин 1 0
22. Жаилсон Марселино 1 0
23. Breno Lopes 1 0
24. Lucas Esteves 1 0
25. Vitor Hugo III2 1 0
26. Gabriel Veron 1 0
27. Patrick Carreiro 1 0
28. Renan Victor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 13.73% (7) 5.88% (3) 19.61% (10) 25.49% (13) 11.76% (6) 23.53% (12)
 Палмейрас 9.3% (4) 13.95% (6) 23.26% (10) 16.28% (7) 20.93% (9) 16.28% (7)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго
Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас
Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Палмейрас 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Палмейрас Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 31 17 8 6 53 - 29 59
2. Сан-Паулу 31 16 9 6 51 - 33 57
3. Фламенго 30 16 7 7 52 - 39 55
4. Атлетико Минейро 30 16 6 8 52 - 38 54
5. Палмейрас 30 14 9 7 43 - 28 51
6. Гремио 30 12 15 3 39 - 25 51
7. Флуминенсе 31 13 8 10 43 - 40 47
8. Коринтианс 2:0 30 12 9 9 37 - 34 45
9. Сантос 30 12 9 9 41 - 38 45
10. Сеара 31 11 9 11 45 - 41 42
11. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
12. Атлетико Паранаэнсе 31 11 6 14 27 - 30 39
13. Атлетико Гойяненсе 31 9 12 10 30 - 37 39
14. Форталеза 31 8 11 12 28 - 30 35
15. Байя 30 9 5 16 36 - 51 32
16. Васко да Гама 30 8 8 14 30 - 44 32
17. Спорт Ресифи 0:2 31 9 5 17 24 - 40 32
18. Куритиба 31 6 8 17 26 - 42 26
19. Гойяс 31 6 8 17 29 - 51 26
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 15 9 4 2 24 - 12 31
5. Палмейрас 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 15 7 6 2 28 - 18 27
10. Коринтианс 2:0 15 7 5 3 23 - 17 26
11. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
12. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
13. Спорт Ресифи 0:2 15 7 1 7 15 - 17 22
14. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
15. Сеара 15 5 5 5 17 - 18 20
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 15 6 4 5 16 - 15 22
5. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 2:0 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
9. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
10. Сантос 15 5 3 7 13 - 20 18
11. Атлетико Минейро 15 5 3 7 18 - 26 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
20. Спорт Ресифи 0:2 16 2 4 10 9 - 23 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Luan Garcia уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Кайо Родриго уходит с поля. Энрике Густаво выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Raphael Veiga получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.23 3.30 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.62 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.30 20.00
  1.17 5.84 35.26

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.45 1.28 2.65 1.44 1.84 1.90 1.47 2.55 1.32 3.15 1.11 6.00
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.70
4.70 1.17 3.45 1.28 1.90 1.85 1.25 3.75 2.15 1.70 1.03 10.00 1.81 2.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.04 9.40 1.02 9.60 0.00 15.00
3.46 1.32 2.32 1.64 1.75 2.13 1.45 2.81 1.16 5.49 1.44 2.84 1.32 3.47 1.45 2.82 1.57 2.46 1.46 2.82 1.38 3.16 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.24 4.08 1.12 6.42 1.24 4.09 1.63 2.31 1.44 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.42 1.70 2.08 1.18 4.40
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.05 1.35
Где смотреть матч Фламенго 2:0 Палмейрас онлайн

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