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  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Перерыв
Сантос
0'
0:0
43' Не забитый пенальти
Jean Mota
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
11
Osvaldo
32
Mariano
Vazquez
20
Romarinho3
17
David
VI
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
2
Luiz
Felipe
III
3
Felipe
Jonatan
25
Guilherme
Nunes
30
Lucas
Braga
38
Sandry
Santos
23
Arthur
VIII
41
Jean
Mota
36
Marcos
Leonardo
Форталеза
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Ход матча

43'
0:0
Jean Mota

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 7 (2) 0.23
2. David VI 5 0.16
3. Bergson 3 0.1
4. Romarinho3 3 0.1
5. Juninho V 2 (2) 0.06
6. Bruno Melo 2 0.06
7. Osvaldo 1 0.03
8. Gabriel Dias 1 0.03
9. Yuri Cesar 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 15 (5) 0.5
2. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.13
3. Madson II 4 0.13
4. Брунинью Филипе 3 0.1
5. Jobson III 2 0.07
6. Felipe Jonatan 2 0.07
7. Kaio Jorge 2 0.07
8. Diego Pituca 1 0.03
9. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
10. Lucas Braga 1 0.03
11. Arthur VIII 1 0.03
12. Ivonei Junior 1 0.03
13. Marcos Leonardo 1 0.03
14. Jean Mota 0 0
15. Карлос Санчес II 0 0
16. Алисон II 0 0
17. Перес Луан 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 9 1
2. Juninho V 5 1
3. Paulo III 6 0
4. Жаксон 6 0
5. Bruno Melo 4 1
6. David VI 5 0
7. Juan Quintero II 3 1
8. Derley II 4 0
9. Yuri Cesar 3 0
10. Gabriel Dias 1 1
11. Carlinho 2 0
12. Osvaldo 2 0
13. Bergson 2 0
14. Tinga I 2 0
15. Ronald 2 0
16. Romarinho3 2 0
17. Роджер де Карвальо 0 1
18. Веллингтон Паулиста 1 0
19. Wanderson VIII 1 0
20. Joao Paulo XIII 1 0
21. Mariano Vazquez 1 0
22. Adriano Marlon 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 4 2
2. Сотельдо Йеферсон 7 0
3. Jobson III 6 0
4. Perez Martinez Lucas VI 6 0
5. Felipe Jonatan 6 0
6. Diego Pituca 5 0
7. Marinho II 4 0
8. Kaio Jorge 4 0
9. Sandry Santos 4 0
10. Перес Луан 2 1
11. Para I 3 0
12. Жуан Пауло 3 0
13. Lucas Braga 3 0
14. Arthur VIII 1 1
15. Alex Nascimento 2 0
16. Lucas Lourenco 2 0
17. Marcos Leonardo 2 0
18. Винисиус Оливейра 1 0
19. Laercio 1 0
20. Jean Mota 1 0
21. Карлос Санчес II 1 0
22. Madson II 1 0
23. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 15.38% (4) 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3)
 Сантос 21.05% (8) 21.05% (8) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго
Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль
Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:1 Сантос Серия A Сантос 3:3 Форталеза Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок
Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 31 17 8 6 53 - 29 59
2. Сан-Паулу 31 16 9 6 51 - 33 57
3. Атлетико Минейро 30 16 6 8 52 - 38 54
4. Фламенго 0:0 30 15 8 7 50 - 39 53
5. Палмейрас 0:0 30 14 10 6 43 - 26 52
6. Гремио 30 12 15 3 39 - 25 51
7. Флуминенсе 31 13 8 10 43 - 40 47
8. Сантос 0:0 30 12 10 8 41 - 36 46
9. Коринтианс 29 11 9 9 35 - 34 42
10. Сеара 1:0 31 11 9 11 42 - 41 42
11. Брагантино 31 10 11 10 43 - 37 41
12. Атлетико Паранаэнсе 31 11 6 14 27 - 30 39
13. Атлетико Гойяненсе 31 9 12 10 30 - 37 39
14. Форталеза 0:0 31 7 12 12 26 - 30 33
15. Спорт Ресифи 30 9 5 16 24 - 38 32
16. Байя 30 9 5 16 36 - 51 32
17. Васко да Гама 30 8 8 14 30 - 44 32
18. Куритиба 31 6 8 17 26 - 42 26
19. Гойяс 0:1 31 6 8 17 29 - 48 26
20. Ботафого Рибейрао 31 4 11 16 27 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 3 1 34 - 12 36
2. Интернасьональ 15 10 4 1 29 - 13 34
3. Гремио 15 9 5 1 27 - 14 32
4. Сан-Паулу 15 9 4 2 24 - 12 31
5. Палмейрас 0:0 15 8 5 2 27 - 13 29
6. Флуминенсе 15 8 4 3 24 - 14 28
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Сантос 0:0 15 7 6 2 28 - 18 27
9. Фламенго 0:0 16 7 5 4 27 - 21 26
10. Коринтианс 14 6 5 3 21 - 17 23
11. Байя 15 7 1 7 20 - 21 22
12. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 14 - 11 22
14. Форталеза 0:0 16 5 7 4 12 - 10 22
15. Сеара 1:0 15 5 5 5 17 - 18 20
16. Васко да Гама 15 5 4 6 15 - 15 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 0:1 16 4 4 8 16 - 25 16
19. Куритиба 16 3 5 8 11 - 16 14
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 14 8 3 3 23 - 18 27
2. Сан-Паулу 16 7 5 4 27 - 21 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 0:0 15 6 5 4 16 - 13 23
5. Сеара 1:0 16 6 4 6 25 - 23 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Коринтианс 15 5 4 6 14 - 17 19
8. Сантос 0:0 15 5 4 6 13 - 18 19
9. Гремио 15 3 10 2 12 - 11 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Атлетико Минейро 15 5 3 7 18 - 26 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 2 9 13 - 19 17
13. Васко да Гама 15 3 4 8 15 - 29 13
14. Брагантино 15 2 7 6 13 - 19 13
15. Куритиба 15 3 3 9 15 - 26 12
16. Ботафого Рибейрао 15 2 6 7 14 - 25 12
17. Форталеза 0:0 15 2 5 8 14 - 20 11
18. Гойяс 0:1 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Спорт Ресифи 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Jean Mota пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Сантос
2.35
3.32
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 2.45 4.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.10 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.32 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.37 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 2.60 1.46 1.94 1.80 1.53 2.41 1.18 4.50
6.85 1.06 5.65 1.11 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.17 4.70 1.04 8.70 1.03 9.20
3.35 1.28 2.31 1.57 1.57 2.31 1.22 4.00 1.66 2.21 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.04 8.40 1.03 9.10 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.34 1.55 1.55 2.36 1.27 3.50 1.05 8.60
2.53 1.53 1.62 2.30 1.29 3.60 1.07 8.40 1.05 9.80
1.25 3.75 1.18 4.50 1.10 6.25 1.06 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.12 1.67 1.48 2.55 1.11 6.00
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.15 5.35 1.11 6.60
2.10 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.30 1.20
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Сантос онлайн

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