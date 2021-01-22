0:0
44' Не забитый пенальтиJean Mota
1:0
48' ПенальтиJuninho V
53' Желтая карточкаФелипе
64' Желтая карточкаCarlinho
2:0
66' ГолВеллингтон Паулиста
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
6
Carlinho
15
Фелипе
11
Osvaldo
20
Romarinho3
17
David
VI
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
30
Lucas
Braga
23
Arthur
VIII
41
Jean
Mota
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
29 BergsonНападающий
-
2 Tinga I
-
57 Yuri Cesar
-
-
-
14 Ronald
-
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Полузащитник
-
40 Tinho
-
45 Renyer
-
-
-
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
44'
0:0
48'
1:0
53'
61'
64'
66'
74'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|8 (2)
|0.26
|2.
|David VI
|5
|0.16
|3.
|Juninho V
|3 (3)
|0.1
|4.
|Bergson
|3
|0.1
|5.
|Romarinho3
|3
|0.1
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.06
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|15 (5)
|0.5
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.13
|3.
|Madson II
|4
|0.13
|4.
|Брунинью Филипе
|3
|0.1
|5.
|Jobson III
|2
|0.07
|6.
|Felipe Jonatan
|2
|0.07
|7.
|Kaio Jorge
|2
|0.07
|8.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|9.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|10.
|Lucas Braga
|1
|0.03
|11.
|Arthur VIII
|1
|0.03
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|14.
|Jean Mota
|0
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|16.
|Алисон II
|0
|0
|17.
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|10
|1
|2.
|Juninho V
|5
|1
|3.
|Paulo III
|6
|0
|4.
|Жаксон
|6
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|David VI
|5
|0
|7.
|Juan Quintero II
|3
|1
|8.
|Derley II
|4
|0
|9.
|Carlinho
|3
|0
|10.
|Yuri Cesar
|3
|0
|11.
|Gabriel Dias
|1
|1
|12.
|Osvaldo
|2
|0
|13.
|Bergson
|2
|0
|14.
|Tinga I
|2
|0
|15.
|Ronald
|2
|0
|16.
|Romarinho3
|2
|0
|17.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|18.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|19.
|Wanderson VIII
|1
|0
|20.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|21.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|4
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|7
|0
|3.
|Jobson III
|6
|0
|4.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|5.
|Felipe Jonatan
|6
|0
|6.
|Diego Pituca
|5
|0
|7.
|Marinho II
|4
|0
|8.
|Kaio Jorge
|4
|0
|9.
|Sandry Santos
|4
|0
|10.
|Перес Луан
|2
|1
|11.
|Para I
|3
|0
|12.
|Жуан Пауло
|3
|0
|13.
|Lucas Braga
|3
|0
|14.
|Arthur VIII
|1
|1
|15.
|Alex Nascimento
|2
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|17.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|18.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|19.
|Laercio
|1
|0
|20.
|Jean Mota
|1
|0
|21.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|22.
|Madson II
|1
|0
|23.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|Сантос
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +3 =7 -10Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго
Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара
Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль
Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|31
|17
|8
|6
|53 - 29
|59
|2.
|Сан-Паулу
|31
|16
|9
|6
|51 - 33
|57
|3.
|Фламенго
|30
|16
|7
|7
|52 - 39
|55
|4.
|Атлетико Минейро
|30
|16
|6
|8
|52 - 38
|54
|5.
|Палмейрас
|30
|14
|9
|7
|43 - 28
|51
|6.
|Гремио
|30
|12
|15
|3
|39 - 25
|51
|7.
|Флуминенсе
|31
|13
|8
|10
|43 - 40
|47
|8.
|Коринтианс
|2:0
|30
|12
|9
|9
|37 - 34
|45
|9.
|Сантос
|30
|12
|9
|9
|41 - 38
|45
|10.
|Сеара
|31
|11
|9
|11
|45 - 41
|42
|11.
|Брагантино
|31
|10
|11
|10
|43 - 37
|41
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|11
|6
|14
|27 - 30
|39
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|12
|10
|30 - 37
|39
|14.
|Форталеза
|31
|8
|11
|12
|28 - 30
|35
|15.
|Байя
|30
|9
|5
|16
|36 - 51
|32
|16.
|Васко да Гама
|30
|8
|8
|14
|30 - 44
|32
|17.
|Спорт Ресифи
|0:2
|31
|9
|5
|17
|24 - 40
|32
|18.
|Куритиба
|31
|6
|8
|17
|26 - 42
|26
|19.
|Гойяс
|31
|6
|8
|17
|29 - 51
|26
|20.
|Ботафого Рибейрао
|31
|4
|11
|16
|27 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Интернасьональ
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|3.
|Гремио
|15
|9
|5
|1
|27 - 14
|32
|4.
|Сан-Паулу
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|Палмейрас
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|29
|6.
|Флуминенсе
|15
|8
|4
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|15
|7
|6
|2
|28 - 18
|27
|10.
|Коринтианс
|2:0
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|11.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|12.
|Байя
|15
|7
|1
|7
|20 - 21
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|0:2
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|14 - 11
|22
|15.
|Сеара
|15
|5
|5
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Васко да Гама
|15
|5
|4
|6
|15 - 15
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|16
|3
|5
|8
|11 - 16
|14
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|2.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Палмейрас
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|5.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Коринтианс
|2:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|Гремио
|15
|3
|10
|2
|12 - 11
|19
|9.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|10.
|Сантос
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|3
|7
|18 - 26
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|2
|9
|13 - 19
|17
|13.
|Васко да Гама
|15
|3
|4
|8
|15 - 29
|13
|14.
|Брагантино
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Куритиба
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|16.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|17.
|Форталеза
|15
|2
|5
|8
|14 - 20
|11
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Спорт Ресифи
|0:2
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
Победитель
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