Спорт Ресифи
0:3
Конец матча
Фламенго
0:1
4' ГолГабриэл Барбоза
0:2
19' ГолЭнрике Бруно
37' Желтая карточкаMarquinhos2
51' Желтая карточкаДиего Рибас
54' Желтая карточкаГерсон Сантос
57' Желтая карточкаRonaldo II
0:3
90' ГолПедро Гильерме
27
Luan
Polli
34
Adryelson
18
Betinho2
66
Эвертон
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
33
Marquinhos2
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
18 Betinho2Полузащитник
- Полузащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
30 Тиаго НевесНападающий
-
94 Luan2Нападающий
-
33 Marquinhos2Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
23 Raul PrataЗащитник
-
95 ВенутоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
39 Gustavo XVII
-
1 Mailson2
-
12 Sander
-
-
99 Mikael
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
4'
19'
0:2
37'
51'
54'
57'
58'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиаго Невес
|5
|0.15
|2.
|Iago Maidana
|5 (3)
|0.15
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.09
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.09
|5.
|Elton V
|2 (1)
|0.06
|6.
|Hernane
|2 (2)
|0.06
|7.
|Patric II
|1
|0.03
|8.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|10.
|Marcao VI
|1
|0.03
|11.
|Luan2
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|15.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|13
|0.39
|2.
|Габриэл Барбоза
|10 (4)
|0.3
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.21
|4.
|Энрике Бруно
|7 (1)
|0.21
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.21
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|14.
|Natan
|1
|0.03
|15.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|16.
|Pepe4
|1
|0.03
|17.
|Виллиан Арао
|0
|0
|18.
|Тьяго Маия
|0
|0
|19.
|Котулио Матеус
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|8
|0
|2.
|Iago Maidana
|7
|0
|3.
|Sander
|5
|1
|4.
|Adryelson
|6
|0
|5.
|Marcao VI
|6
|0
|6.
|Ricardinho IV
|4
|0
|7.
|Ronaldo II
|4
|0
|8.
|Betinho2
|4
|0
|9.
|Patric II
|2
|1
|10.
|Тиаго Невес
|3
|0
|11.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|12.
|Luan Polli
|3
|0
|13.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|14.
|Hernane
|2
|0
|15.
|Мугни Лукас
|2
|0
|16.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|17.
|Leandro Barcia
|2
|0
|18.
|Raul Prata
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Bruno Roberto
|1
|0
|27.
|Mailson2
|1
|0
|28.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|7
|0
|4.
|Энрике Густаво
|5
|1
|5.
|Диего Рибас
|5
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Мартинс Родригес
|3
|0
|14.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|15.
|Joao Gomes
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|Фламенго
|13.56% (8)
|6.78% (4)
|18.64% (11)
|25.42% (15)
|11.86% (7)
|23.73% (14)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +5 =3 -12Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас
Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго
Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|33
|19
|8
|6
|57 - 31
|65
|2.
|Фламенго
|33
|18
|7
|8
|60 - 43
|61
|3.
|Атлетико Минейро
|33
|18
|6
|9
|58 - 41
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|33
|15
|8
|10
|48 - 40
|53
|6.
|Палмейрас
|32
|14
|10
|8
|45 - 31
|52
|7.
|Гремио
|33
|12
|16
|5
|43 - 32
|52
|8.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|9.
|Сантос
|32
|12
|9
|11
|44 - 44
|45
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|11.
|Сеара
|33
|12
|9
|12
|47 - 44
|45
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|11
|12
|10
|34 - 38
|45
|13.
|Брагантино
|33
|11
|11
|11
|46 - 39
|44
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|17.
|Форталеза
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|33
|7
|8
|18
|33 - 57
|29
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|32
|4
|11
|17
|27 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|5.
|Гремио
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Палмейрас
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|30
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|8.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|11.
|Сантос
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|16.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|6
|8
|14 - 27
|12
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров