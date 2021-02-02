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  2. Матчи
  3. Бразилия
Спорт Ресифи
0:3
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
4' Гол
Габриэл Барбоза
0:2
19' Гол
Энрике Бруно
37' Желтая карточка
Marquinhos2
51' Желтая карточка
Диего Рибас
54' Желтая карточка
Герсон Сантос
57' Желтая карточка
Ronaldo II
0:3
90' Гол
Педро Гильерме
90'+7
27
Luan
Polli
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
3
Жуниор
Таварес
18
Betinho2
5
Ronaldo
II
66
Эвертон
30
Тиаго
Невес
94
Luan2
33
Marquinhos2
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Спорт Ресифи
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиаго Невес 5 0.15
2. Iago Maidana 5 (3) 0.15
3. Marquinhos2 3 0.09
4. Leandro Barcia 3 0.09
5. Elton V 2 (1) 0.06
6. Hernane 2 (2) 0.06
7. Patric II 1 0.03
8. Мугни Лукас 1 0.03
9. Jonathan David Gomez 1 0.03
10. Marcao VI 1 0.03
11. Luan2 1 0.03
12. Mikael 1 0.03
13. Да Силва Лусиано 0 0
14. Рожерио Жозе 0 0
15. Betinho2 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 13 0.39
2. Габриэл Барбоза 10 (4) 0.3
3. Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.21
4. Энрике Бруно 7 (1) 0.21
5. Рибейро Эвертон 7 0.21
6. Исла Маурисио 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Луис Филипе 2 0.06
9. Энрике Густаво 2 0.06
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Мартинс Родригес 1 0.03
14. Natan 1 0.03
15. Лео Перейра 1 0.03
16. Pepe4 1 0.03
17. Виллиан Арао 0 0
18. Тьяго Маия 0 0
19. Котулио Матеус 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Marquinhos2 8 0
2. Iago Maidana 7 0
3. Sander 5 1
4. Adryelson 6 0
5. Marcao VI 6 0
6. Ricardinho IV 4 0
7. Ronaldo II 4 0
8. Betinho2 4 0
9. Patric II 2 1
10. Тиаго Невес 3 0
11. Виллиан Фариас 3 0
12. Luan Polli 3 0
13. Jonathan David Gomez 2 0
14. Hernane 2 0
15. Мугни Лукас 2 0
16. Рафаэл Тьере 2 0
17. Leandro Barcia 2 0
18. Raul Prata 2 0
19. Ronaldo III 0 1
20. Жуниор Таварес 0 1
21. Чико Флорес 1 0
22. Да Силва Лусиано 1 0
23. Рожерио Жозе 1 0
24. Elton V 1 0
25. Marcos Serrato 1 0
26. Bruno Roberto 1 0
27. Mailson2 1 0
28. Rafael Luiz 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 7 0
4. Энрике Густаво 5 1
5. Диего Рибас 5 0
6. Исла Маурисио 4 0
7. Рибейро Эвертон 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Витиньо Виктор 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Габриэл Барбоза 2 1
12. Natan 3 0
13. Мартинс Родригес 3 0
14. Рафинья Марсио 2 0
15. Joao Gomes 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4)
 Фламенго 13.56% (8) 6.78% (4) 18.64% (11) 25.42% (15) 11.86% (7) 23.73% (14)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас
Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго
Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Спорт Ресифи Серия A Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A
Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Фламенго 33 18 7 8 60 - 43 61
3. Атлетико Минейро 33 18 6 9 58 - 41 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 33 15 8 10 48 - 40 53
6. Палмейрас 32 14 10 8 45 - 31 52
7. Гремио 33 12 16 5 43 - 32 52
8. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
9. Сантос 32 12 9 11 44 - 44 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
13. Брагантино 33 11 11 11 46 - 39 44
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
17. Форталеза 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 33 7 8 18 33 - 57 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 32 4 11 17 27 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
5. Гремио 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Палмейрас 16 8 6 2 28 - 14 30
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 16 5 3 8 13 - 22 18
12. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
16. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
17. Ботафого Рибейрао 16 2 6 8 14 - 27 12
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Marquinhos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 6.80 4.30 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 8.90 5.10 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 19.00 1.01
  8.69 5.14 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.70 1.25 2.90 1.38 1.96 1.79 1.55 2.35 1.37 2.95 1.13 5.40
12.75 1.00 11.50 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.88 1.92 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.07 6.65
15.50 1.01 11.00 1.01 10.50 1.02 8.50 1.05 2.15 1.70 1.90 1.85 2.14 1.71 1.25 3.75 1.14 5.20 1.55 2.35 1.33 5.55 1.12 5.55 1.09 6.50 1.04 12.60 1.03 10.00
4.66 1.21 3.17 1.38 2.71 1.49 1.63 2.34 1.37 3.17 1.88 1.98 1.55 2.51 1.40 3.03 1.84 2.02 1.56 2.49 1.43 2.91 1.44 2.86 1.55 2.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.01 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.35 1.59 2.30 1.58 1.48 2.55 1.45 2.62 1.05 8.50 1.03 10.00
3.37 1.35 2.89 1.44 2.28 1.67 1.76 2.14 1.53 2.59 1.36 3.31 1.24 4.03 1.12 6.27 1.32 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.85 1.40 1.75 2.00 1.21 4.20
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.30 1.31 2.00 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.25 1.31
Где смотреть матч Спорт Ресифи 0:3 Фламенго онлайн

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