  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Вердер
2:0
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
1:0
12' Гол
Мёхвальд Кевин
22' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
39' Желтая карточка
Стах Антон
2:0
73' Гол
Агу Феликс
87' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
90' Желтая карточка
Гебреселассие Теодор
90'+5
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
4
Бауэр
Максимилиан
24
Стах
Антон
22
Раум
Давид
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
15
Эрнст
Себастьян
10
Хргота
Бранимир
16
Нильсен
Ховард
Вердер
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
Мёхвальд Кевин
1:0
22'
 
Бауэр Максимилиан
39'
 
Стах Антон
70'
 
Левелинг Джейми
Нильсен Ховард
70'
 
Абиама Диксон
Хргота Бранимир
70'
Юя Осако
Рашица Милот
 
70'
Агу Феликс
Аугустинссон Людвиг
 
73'
Агу Феликс
(Сарджент Джош)
2:0
81'
 
Тильман Тимоти
Зегуйн Пауль
81'
 
Кер Робин
Эрнст Себастьян
87'
Мойсандер Никлас
 
88'
 
Иттер Джанлука
Раум Давид
89'
Мбом Жан-Мануэль
Шмид Романо
 
90'
Eren Dinkci
Сарджент Джош
 
90'
Груев Илия
Мёхвальд Кевин
 
90'
Гебреселассие Теодор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.67
2. Чон Тахит 1 0.33
3. Гебреселассие Теодор 1 0.33
4. Мёхвальд Кевин 1 0.33
5. Агу Феликс 1 0.33
6. Мбом Жан-Мануэль 1 0.33
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
Гройтер Фюрт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майерхёфер Марко 3 1
2. Эрнст Себастьян 2 0.67
3. Абиама Диксон 2 0.67
4. Грин Джулиан 1 0.33
5. Стах Антон 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мойсандер Никлас 1 0
2. Гебреселассие Теодор 1 0
3. Гросс Кристиан 1 0
4. Чон Тахит 1 0
Гройтер Фюрт
# Игрок      
1. Стах Антон 2 0
2. Хргота Бранимир 1 0
3. Бауэр Максимилиан 1 0
4. Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Вердер 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Гройтер Фюрт 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 62.5% (5)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург
Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн
Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Вердер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гройтер Фюрт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Вердер 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига Гройтер Фюрт 1:1 Вердер Бундеслига
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Вердер 95.2% (140)
X 4.1% (6)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Вердер 2:0 Гройтер Фюрт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Вердер 2:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Вердер
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.8% (60)
2:0 Вердер
21.1% (31)
1:0 Вердер
14.3% (21)
3:1 Вердер
12.9% (19)
3:0 Вердер
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вердер
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 