Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Майерхёфер Марко делает скидку назад вдоль ворот

44' Мёхвальд Кевин не смог попасть в створ ударом издали

44' Стах Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Рашица Милот из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бурхерт Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шмид Романо из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Бурхерт Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мёхвальд Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Стах Антон получил желтую карточку от судьи

37' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Вердер

34' Зегуйн Пауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали

24' Велькович Милош из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Раум Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Бауэр Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Бауэр Максимилиан получил желтую карточку от судьи

21' Бауэр Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Сарджент Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Аугустинссон Людвиг видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

18' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вердер нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

16' Как он промахнулся? Сарджент Джош имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' ШАНС! Сарджент Джош вышел один на один с голкипером...

16' Вердер имеет хороший шанс забить.

15' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бурхерт Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Мёхвальд Кевин вбил мяч с отскока в сетку!

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

4' Зегуйн Пауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вердер начинает с центра поля