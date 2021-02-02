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Вердер
2:0
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
1:0
12' Гол
Мёхвальд Кевин
22' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
39' Желтая карточка
Стах Антон
2:0
73' Гол
Агу Феликс
87' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
90' Желтая карточка
Гебреселассие Теодор
90'+5
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
4
Бауэр
Максимилиан
24
Стах
Антон
22
Раум
Давид
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
15
Эрнст
Себастьян
10
Хргота
Бранимир
16
Нильсен
Ховард
Вердер
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
Мёхвальд Кевин
1:0
22'
 
Бауэр Максимилиан
39'
 
Стах Антон
70'
 
Левелинг Джейми
Нильсен Ховард
70'
 
Абиама Диксон
Хргота Бранимир
70'
Юя Осако
Рашица Милот
 
70'
Агу Феликс
Аугустинссон Людвиг
 
73'
Агу Феликс
(Сарджент Джош)
2:0
81'
 
Тильман Тимоти
Зегуйн Пауль
81'
 
Кер Робин
Эрнст Себастьян
87'
Мойсандер Никлас
 
88'
 
Иттер Джанлука
Раум Давид
89'
Мбом Жан-Мануэль
Шмид Романо
 
90'
Eren Dinkci
Сарджент Джош
 
90'
Груев Илия
Мёхвальд Кевин
 
90'
Гебреселассие Теодор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.67
2. Чон Тахит 1 0.33
3. Гебреселассие Теодор 1 0.33
4. Мёхвальд Кевин 1 0.33
5. Агу Феликс 1 0.33
6. Мбом Жан-Мануэль 1 0.33
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
Гройтер Фюрт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майерхёфер Марко 3 1
2. Эрнст Себастьян 2 0.67
3. Абиама Диксон 2 0.67
4. Грин Джулиан 1 0.33
5. Стах Антон 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мойсандер Никлас 1 0
2. Гебреселассие Теодор 1 0
3. Гросс Кристиан 1 0
4. Чон Тахит 1 0
Гройтер Фюрт
# Игрок      
1. Стах Антон 2 0
2. Хргота Бранимир 1 0
3. Бауэр Максимилиан 1 0
4. Еккель Пауль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Вердер 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Гройтер Фюрт 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 62.5% (5)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург
Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн
Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Вердер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гройтер Фюрт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Вердер 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига Гройтер Фюрт 1:1 Вердер Бундеслига
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 147
Вердер 95.2% (140)
X 4.1% (6)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.93 3.60 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.55 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 29.00
  1.22 5.10 17.84

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Гройтер Фюрт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.07 3.35 1.33 2.55 1.53 1.79 2.03 1.43 2.85 1.30 3.55 1.10 7.00 1.05 10.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.00
7.00 1.08 5.40 1.13 2.01 1.75 1.32 3.20 2.03 1.79 1.15 5.00 1.73 2.11 1.02 11.00 1.13 5.40 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.00 1.01 12.60 0.00 18.00
2.89 1.41 2.39 1.58 1.88 1.95 1.54 2.48 1.68 2.19 1.41 2.89 1.15 5.38 1.37 3.08 1.53 2.49 1.12 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.80 1.94 1.37 2.90 1.08 7.00
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.15 1.65 1.40 2.80 1.40 2.80 1.05 8.50 1.03 10.00
2.93 1.41 2.41 1.58 1.88 1.95 1.54 2.50 1.30 3.36 1.15 5.06 1.31 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.16 4.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.60 1.27
Где смотреть матч Вердер 2:0 Гройтер Фюрт онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 2:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Вердер
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.8% (60)
2:0 Вердер
21.1% (31)
1:0 Вердер
14.3% (21)
3:1 Вердер
12.9% (19)
3:0 Вердер
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вердер
1.4% (2)
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