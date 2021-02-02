Вердер
2:0
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Гройтер Фюрт
1:0
12' ГолМёхвальд Кевин
22' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
39' Желтая карточкаСтах Антон
2:0
73' ГолАгу Феликс
87' Желтая карточкаМойсандер Никлас
90' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
30
Бурхерт
Саша
24
Стах
Антон
22
Раум
Давид
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Стах АнтонЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
39'
70'
73'
2:0
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.67
|2.
|Чон Тахит
|1
|0.33
|3.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.33
|4.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.33
|5.
|Агу Феликс
|1
|0.33
|6.
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.33
|7.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майерхёфер Марко
|3
|1
|2.
|Эрнст Себастьян
|2
|0.67
|3.
|Абиама Диксон
|2
|0.67
|4.
|Грин Джулиан
|1
|0.33
|5.
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|2.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|3.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|4.
|Чон Тахит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стах Антон
|2
|0
|2.
|Хргота Бранимир
|1
|0
|3.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|4.
|Еккель Пауль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Вердер
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|Гройтер Фюрт
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург
Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн
Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Вердер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Гройтер Фюрт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Гройтер Фюрт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вердер 2:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Вердер
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.8% (60)
2:0 Вердер
21.1% (31)
1:0 Вердер
14.3% (21)
3:1 Вердер
12.9% (19)
3:0 Вердер
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вердер
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!