Лехия Гданьск
1:1
Конец матча
Стадион: PGE Арена
Варта Познань
1:0
33' ГолНалепа Михал
48' Желтая карточкаКузимски Матеуш
66' Желтая карточкаНалепа Михал
1:1
72' ГолРыбицкий Мариуш
90' Желтая карточкаКопац Бартош
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Мирус ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
33'
1:0
48'
61'
66'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.44
|2.
|Налепа Михал
|3
|0.19
|3.
|Зволински Лукаш
|3
|0.19
|4.
|Конрадо
|2
|0.13
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0.06
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0.06
|7.
|Хайдари Омран
|1
|0.06
|8.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|9.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.25
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.13
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.13
|4.
|Тралка Лукаш
|1
|0.06
|5.
|Рыбицкий Мариуш
|1
|0.06
|6.
|Купчак Матеуш
|1
|0.06
|7.
|Кьельб Якуб
|1
|0.06
|8.
|Килиба Бартош
|1
|0.06
|9.
|Яницки Роберт
|1
|0.06
|10.
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|11.
|Куздра Якуб
|0
|0
|12.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|13.
|Чижички Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|8
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Копац Бартош
|3
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|7.
|Фила Карол
|3
|0
|8.
|Куцяк Душан
|2
|0
|9.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|18.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Кузимски Матеуш
|4
|0
|3.
|Килиба Бартош
|4
|0
|4.
|Якубовски Михал
|2
|1
|5.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|10.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|11.
|Родригез Марио
|1
|0
|12.
|Журавски Мачей
|1
|0
|13.
|Иванов Роберт
|1
|0
|14.
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|Варта Познань
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =1 -10Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань
Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 15
|24
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Пяст
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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