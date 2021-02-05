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Лехия Гданьск
1:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
1:0
33' Гол
Налепа Михал
48' Желтая карточка
Кузимски Матеуш
66' Желтая карточка
Налепа Михал
1:1
72' Гол
Рыбицкий Мариуш
90' Желтая карточка
Копац Бартош
90'+5
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
7
Гаёс
Мацей
36
Маковский
Томаш
15
Сайеф
Кеннет
28
Пайшау
Флавиу
1
Лис
Адриан
23
Спыхала
Матеуш
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
2
Гжесик
Ян
34
Журавски
Мачей
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.44
2. Налепа Михал 3 0.19
3. Зволински Лукаш 3 0.19
4. Конрадо 2 0.13
5. Петшак Рафаль 1 0.06
6. Гаёс Мацей 1 0.06
7. Хайдари Омран 1 0.06
8. Мигалик Ярослав 1 0.06
9. Кубицки Ярослав 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 4 0.25
2. Гжесик Ян 2 0.13
3. Якубовски Михал 2 0.13
4. Тралка Лукаш 1 0.06
5. Рыбицкий Мариуш 1 0.06
6. Купчак Матеуш 1 0.06
7. Кьельб Якуб 1 0.06
8. Килиба Бартош 1 0.06
9. Яницки Роберт 1 0.06
10. Лавничак Алекс 1 0.06
11. Куздра Якуб 0 0
12. Ласковски Адриан 0 0
13. Чижички Матеуш 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 8 2
2. Кубицки Ярослав 5 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Копац Бартош 3 0
6. Сайеф Кеннет 3 0
7. Фила Карол 3 0
8. Куцяк Душан 2 0
9. Пайшау Флавиу 2 0
10. Хайдари Омран 2 0
11. Сопочко Матеуш 2 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Жуковски Матеуш 1 0
18. Кристерс Тоберс 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Ласковски Адриан 4 0
2. Кузимски Матеуш 4 0
3. Килиба Бартош 4 0
4. Якубовски Михал 2 1
5. Тралка Лукаш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Чижички Матеуш 2 0
10. Лавничак Алекс 2 0
11. Родригез Марио 1 0
12. Журавски Мачей 1 0
13. Иванов Роберт 1 0
14. Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5)
 Варта Познань 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань
Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Варта Познань 1:2 Лехия Гданьск Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Шлёнск Заявка 15 7 3 5 21 - 15 24
5. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Пяст Заявка 15 4 5 6 21 - 21 17
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
11. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
13. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 1.65 7.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 3.65 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.40 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.47 8.00
  4.34 1.42 8.79

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Варта Познань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Варта Познань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Варта Познань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47 1.34 3.05 1.12 5.60
7.60 1.05 6.50 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.02 9.40
6.00 1.10 4.50 1.18 2.35 1.55 1.52 2.42 1.92 1.88 1.27 3.55 1.80 2.10 1.08 7.00 1.05 8.50 1.02 11.00 1.04 9.00 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
2.25 1.68 1.84 2.04 1.41 3.04 1.27 3.92 1.47 2.79 1.26 4.02 1.47 2.84 1.49 2.73 1.30 3.69 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.94 1.80 1.43 2.70 1.10 6.40
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15
1.95 1.80 1.27 3.55 1.28 3.45 1.02 11.00
2.74 1.47 2.25 1.68 1.74 2.14 1.47 2.75 1.34 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.22 4.25
2.33 1.53 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.75 1.28
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