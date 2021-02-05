Лех
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: ИНЕА
Заглембе Любин
25
Тиба
Педру
74
Крук
Камиль
55
Око
Дамиан
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.47
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.27
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.27
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.13
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.13
|6.
|Каминьски Якуб
|1
|0.07
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.07
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.07
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.07
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|13.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.2
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.13
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|4.
|Балич Саша
|2
|0.13
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.13
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.07
|7.
|Живец Саша
|1
|0.07
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.07
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.07
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.07
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|4
|0
|2.
|Кравец Василий
|3
|0
|3.
|Модер Якуб
|3
|0
|4.
|Червински Алан
|2
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|6.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|7.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|8.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0
|11.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|12.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|13.
|Скурась Михал
|1
|0
|14.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Балич Саша
|4
|0
|3.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|1
|7.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|8.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|9.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|10.
|Шиш Патрик
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =5 -6Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Лех: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 15
|24
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Пяст
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров