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Лех
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Заглембе Любин
0' 2'
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
18
Саламон
Бартош
3
Кравец
Василий
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
27
Пухач
Тымотеуш
9
Исхак
Микаэль
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
55
Око
Дамиан
77
Бартолевски
Матеуш
14
Зубровски
Якуб
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
Лех
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.47
2. Модер Якуб 4 (3) 0.27
3. Рамирес Даниэль 4 0.27
4. Тиба Педру 2 0.13
5. Рогне Томас 2 0.13
6. Каминьски Якуб 1 0.07
7. Аввад Мохаммад 1 0.07
8. Мархвиньски Филип 1 0.07
9. Качарава Ника 1 (1) 0.07
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.2
2. Гулдан Любомир 2 0.13
3. Ходына Кацпер 2 0.13
4. Балич Саша 2 0.13
5. Сирк Рок 2 0.13
6. Стажиньски Филип 1 (1) 0.07
7. Живец Саша 1 0.07
8. Бохар Дамьян 1 0.07
9. Дражич Деян 1 (1) 0.07
10. Мраз Самуэл 1 0.07
11. Шиш Патрик 1 0.07
12. Крук Камиль 1 0.07
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 4 0
2. Кравец Василий 3 0
3. Модер Якуб 3 0
4. Червински Алан 2 0
5. Рамирес Даниэль 2 0
6. Мархвиньски Филип 2 0
7. Каминьски Якуб 2 0
8. Исхак Микаэль 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Шатка Любомир 1 0
11. Карлстрём Йеспер 1 0
12. Пухач Тымотеуш 1 0
13. Скурась Михал 1 0
14. Мухар Карло 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 4 1
2. Балич Саша 4 0
3. Шимич Лоренцо 4 0
4. Сирк Рок 3 0
5. Дражич Деян 3 0
6. Йончи Доминик 1 1
7. Гулдан Любомир 2 0
8. Башкиров Евгений 2 0
9. Вуйцицки Якуб 2 0
10. Шиш Патрик 2 0
11. Пореба Лукаш 2 0
12. Мраз Самуэл 1 0
13. Бартолевски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 8.7% (2) 4.35% (1) 26.09% (6) 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Заглембе Любин 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 0 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин
Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Лех: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 3:3 Лех Экстракласса Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
Лех 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лех Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Лех 1:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:1 Лех Кубок Заглембе Любин 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лех Экстракласса Лех 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лех 2:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Шлёнск Заявка 15 7 3 5 21 - 15 24
5. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Пяст Заявка 15 4 5 6 21 - 21 17
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
11. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
13. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Заглембе Любин
1.56
4.65
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.60 6.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.20 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.65 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.60 6.10
  1.56 4.45 6.05

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.21 2.13 1.66 1.69 2.09 1.45 2.60 1.17 4.60 1.06 8.20
12.75 1.00 12.00 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.84 1.96 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.00 1.04 7.70
16.00 0.00 10.50 1.01 4.50 1.18 3.65 1.25 2.31 1.61 2.06 1.75 1.83 1.98 1.50 2.46 1.27 3.65 1.20 4.30 1.08 7.20 1.06 7.90 1.01 12.50
4.99 1.20 2.81 1.47 2.41 1.61 2.13 1.77 1.86 2.03 1.66 2.32 1.53 2.62 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.64 1.51 2.45 1.12 5.60
3.52 1.30 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20
2.31 1.60 1.55 2.40 1.20 4.30
3.04 1.42 2.39 1.62 1.83 2.08 1.57 2.51 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75
3.45 1.28 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.69 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.15 1.36
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