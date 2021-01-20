Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|7 (3)
|0.35
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.2
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.1
|4.
|Рибери Франк
|1
|0.05
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.05
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|9.
|Песселья Херман
|1
|0.05
|10.
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|14 (3)
|0.7
|2.
|Мартинес Лаутаро
|10
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.3
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.15
|5.
|Барелла Николо
|2
|0.1
|6.
|Санчес Алексис
|2
|0.1
|7.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.1
|8.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.1
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.05
|10.
|Перишич Иван
|1
|0.05
|11.
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|12.
|Де Врей Стефан
|1
|0.05
|13.
|Янг Эшли
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Миленкович Никола
|3
|1
|4.
|Рибери Франк
|4
|0
|5.
|Амрабат Софьян
|4
|0
|6.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|7.
|Роша Игор II
|3
|0
|8.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|9.
|Лирола Поль
|3
|0
|10.
|Валеро Борха
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|13.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|14.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|15.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Барелла Николо
|4
|0
|3.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|4.
|Янг Эшли
|3
|0
|5.
|Видаль Артуро
|3
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|9.
|Сенси Стефано
|1
|1
|10.
|Перишич Иван
|2
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|Интер Милан
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|6.67% (3)
|17.78% (8)
|28.89% (13)
|26.67% (12)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =7 -7Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан
Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан
Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 23
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 33
|40
|4.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 19
|37
|6.
|Лацио
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 27
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|45 - 26
|36
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|33 - 30
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|26 - 21
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 40
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 28
|21
|14.
|Дженоа
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 30
|21
|15.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|26 - 37
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|24 - 38
|15
|18.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|14 - 38
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|22 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|6.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|8.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|16.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
3.7% (2)
Ничья
14.8% (8)
Интер Милан
81.5% (44)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (38)
Меньше
28.3% (15)
Обе команды забьют
Да
86.79% (46)
Нет
13.21% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
61.1% (33)
1:1 Ничья
14.8% (8)
0:2 Интер Милан
5.6% (3)
0:1 Интер Милан
5.6% (3)
1:3 Интер Милан
3.7% (2)
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