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Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 7 (3) 0.35
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.2
3. Миленкович Никола 2 0.1
4. Рибери Франк 1 0.05
5. Бираги Кристиано 1 0.05
6. Бонавентура Джакомо 1 0.05
7. Кьеза Федерико 1 0.05
8. Касерес Мартин 1 0.05
9. Песселья Херман 1 0.05
10. Куаме Кристиан 1 0.05
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 14 (3) 0.7
2. Мартинес Лаутаро 10 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.3
4. Д'Амброзио Данило 3 0.15
5. Барелла Николо 2 0.1
6. Санчес Алексис 2 0.1
7. Гальярдини Роберто 2 0.1
8. Шкриньяр Милан 2 0.1
9. Брозович Марсело 1 0.05
10. Перишич Иван 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Миленкович Никола 3 1
4. Рибери Франк 4 0
5. Амрабат Софьян 4 0
6. Бонавентура Джакомо 3 0
7. Роша Игор II 3 0
8. Чеккерини Федерико 3 0
9. Лирола Поль 3 0
10. Валеро Борха 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Куаме Кристиан 2 0
13. Мартинес Лукас II 0 1
14. Венути Лоренцо 1 0
15. Пульгар Эрик 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Бастони Алессандро 4 0
4. Янг Эшли 3 0
5. Видаль Артуро 3 0
6. Лукаку Ромелу 3 0
7. Хакими Ашраф 3 0
8. Мартинес Лаутаро 3 0
9. Сенси Стефано 1 1
10. Перишич Иван 2 0
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 25% (5) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4)
 Интер Милан 6.67% (3) 13.33% (6) 6.67% (3) 17.78% (8) 28.89% (13) 26.67% (12)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан
Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан
Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фиорентина 1:2 Интер Милан Кубок Интер Милан 4:3 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок
Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан Заявка 20 13 5 2 49 - 23 44
3. Рома Заявка 20 12 4 4 44 - 33 40
4. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
5. Наполи Заявка 19 12 1 6 43 - 19 37
6. Лацио Заявка 20 11 4 5 35 - 27 37
7. Аталанта Заявка 20 10 6 4 45 - 26 36
8. Сассуоло Заявка 20 8 7 5 33 - 30 31
9. Верона Заявка 20 8 6 6 26 - 21 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто Заявка 20 6 4 10 23 - 40 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Удинезе Заявка 20 5 6 9 21 - 28 21
14. Дженоа Заявка 20 5 6 9 22 - 30 21
15. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
16. Специя Заявка 20 4 6 10 26 - 37 18
17. Кальяри Заявка 20 3 6 11 24 - 38 15
18. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
19. Парма Заявка 20 2 7 11 14 - 38 13
20. Кротоне Заявка 20 3 3 14 22 - 46 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
5. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
6. Аталанта Заявка 10 5 2 3 23 - 13 17
7. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
8. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
3. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
4. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
11. Верона Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
16. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Фиорентина 3.7% (2)
    X 14.8% (8)
    Интер Милан 81.5% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Интер Милан
    6.60
    4.30
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.00 1.60
    Бонус: 10 000 ₽ 5.40 4.10 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.30 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.20 1.61
      6.10 3.93 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.20 1.23 2.12 1.73 1.67 2.21 1.45 2.80 1.17 5.20 1.06 9.60
    9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.22 3.26 1.34 2.19 1.80 1.67 2.21 1.40 2.86 1.20 4.45 1.15 5.05 1.03 8.50
    14.00 1.01 9.80 1.04 3.95 1.21 3.10 1.33 2.08 1.76 1.87 1.96 1.64 2.28 1.41 2.80 1.19 4.40 1.16 5.00 1.04 8.80 1.03 9.40 0.00 15.50
    4.64 1.22 2.58 1.56 2.14 1.78 1.93 1.98 1.69 2.28 1.56 2.58 1.46 2.86 1.18 5.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 2.13 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
    3.10 1.37 2.09 1.74 1.53 2.56 1.18 5.00 1.12 5.95
    2.11 1.71 1.50 2.55 1.17 5.10
    3.36 1.37 2.77 1.50 2.20 1.76 1.72 2.23 1.52 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
    4.55 1.20 3.10 1.37 1.84 1.96 1.41 2.91 1.22 4.25
    3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 1.98
    1.78 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Фиорентина - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    3.7% (2)
    Ничья
    14.8% (8)
    Интер Милан
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.7% (38)
    Меньше
    28.3% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    61.1% (33)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    0:2 Интер Милан
    5.6% (3)
    0:1 Интер Милан
    5.6% (3)
    1:3 Интер Милан
    3.7% (2)
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