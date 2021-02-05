  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
1:2
Второй тайм: 89'

Стадион:
Асколи
0'
9' Желтая карточка
Пизакане Фабио
17' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
1:0
23' Гол
Стемпиньски Мариуш
27' Желтая карточка
Дионизи Федерико
1:1
28' Гол
Дионизи Федерико
31' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
53' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
1:2
57' Гол
Дионизи Федерико
85' Желтая карточка
Шарич Дарио
86' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
89'
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
4
Пизакане
Фабио
24
Жута
Леонард
42
Юлманд
Мортен
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
72
Данци
Андреа
27
Эрамо
Мирко
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Лечче
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 11 0.52
2. Манкозу Марко 7 (2) 0.33
3. Стемпиньски Мариуш 6 0.29
4. Хендерсон Лиам 2 0.1
5. Фалько Филиппо 2 0.1
6. Родригес Пабло 2 0.1
7. Тахцидис Панайотис 1 0.05
8. Кальдерони Марко 1 0.05
9. Адьяпонг Клод 1 0.05
10. Майер Жан 1 0.05
11. Паганини Лука 1 0.05
12. Дермаку Кастриот 1 0.05
13. Листковски Марчин 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.29
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.24
3. Дионизи Федерико 2 0.1
4. Пучино Раффаэле 1 0.05
5. Крагль Оливер 1 0.05
6. Кавион Микеле 1 0.05
7. Броско Риккардо 1 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.05
9. Канджано Джанмарко 1 0.05
10. Бюхель Марсель 0 0
11. Кирико Козимо 0 0
12. Кваранта Данило 0 0
13. Пьерини Николас 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Тахцидис Панайотис 6 0
2. Кода Массимо 4 1
3. Лучиони Фабио 5 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Меккарьелло Бьяджо 3 0
7. Листковски Марчин 3 0
8. Манкозу Марко 2 0
9. Николов Бобан 2 0
10. Паганини Лука 2 0
11. Бьёркенгрен Йон 2 0
12. Россеттини Лука 0 1
13. Родригес Пабло 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Стемпиньски Мариуш 1 0
16. Габриэл Васконселлос 1 0
17. Фалько Филиппо 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Дермаку Кастриот 1 0
20. Петриччоне Якопо 1 0
21. Адьяпонг Клод 1 0
22. Юлманд Мортен 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 6 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Сабири Абдельхамид 4 0
6. Эрамо Мирко 3 0
7. Шарич Дарио 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Крагль Оливер 2 0
11. Сини Симоне 2 0
12. Пучино Раффаэле 2 0
13. Авлонитис Тасос 2 0
14. Шпендльхофер Лукас 2 0
15. Кваранта Данило 2 0
16. Канджано Джанмарко 2 0
17. Личо Деан 0 1
18. Дионизи Федерико 1 0
19. Баич Риад 1 0
20. Кавион Микеле 1 0
21. Тупта Любомир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.43% (4) 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 22.86% (8) 17.14% (6)
 Асколи 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи
Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина
Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа

Последние игры между собой

Лечче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Асколи 0:2 Лечче Серия B Лечче 7:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Лечче Серия B Асколи 2:2 Лечче Кубок
Лечче 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 2:5 Лечче Про Прима Дивизионе Асколи 1:2 Лечче Серия B Лечче 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 20 11 8 1 39 - 19 41
2. Монца Заявка 20 9 8 3 29 - 15 35
3. Кьево Заявка 20 9 8 3 28 - 17 35
4. Читтаделла Заявка 20 10 4 6 32 - 18 34
5. СПАЛ 2013 Заявка 20 9 7 4 27 - 18 34
6. Салернитана Заявка 19 9 5 5 21 - 23 32
7. Лечче 1:2 Заявка 21 7 10 4 36 - 27 31
8. Венеция Заявка 20 7 8 5 24 - 18 29
9. Порденоне Заявка 20 6 11 3 23 - 16 29
10. Фрозиноне Заявка 20 7 7 6 19 - 20 28
11. Пиза Заявка 20 6 9 5 26 - 31 27
12. Виченца Виртус Заявка 20 4 10 6 25 - 27 22
13. Брешия Заявка 20 5 6 9 27 - 32 21
14. Кремонезе Заявка 20 4 8 8 19 - 25 20
15. Козенца Заявка 20 3 11 6 15 - 17 20
16. Асколи 2:1 Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
17. Реджина Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18. Реджана Заявка 19 5 3 11 17 - 30 18
19. Виртус Энтелла Заявка 20 4 5 11 18 - 34 17
20. Пескара Заявка 20 4 4 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 6 4 0 20 - 6 22
2. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
3. Читтаделла Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
4. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Пиза Заявка 10 4 5 1 10 - 9 17
9. Лечче 1:2 Заявка 11 3 6 2 21 - 16 15
10. Асколи 2:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
12. Порденоне Заявка 10 2 7 1 15 - 11 13
13. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
16. Виченца Виртус Заявка 10 1 8 1 11 - 11 11
17. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Монца Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
3. Лечче 1:2 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
5. Фрозиноне Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
6. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
7. Козенца Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
8. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 14 - 11 13
9. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Салернитана Заявка 10 3 3 4 7 - 16 12
11. Венеция Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
14. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
15. Брешия Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
19. Пескара Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
20. Асколи 2:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Асколи
19.40
4.20
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 2.55 1.42
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 4.20 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.78 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 3.55 1.38
  19.40 4.10 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.70 1.25 2.90 1.38 1.96 1.79 1.55 2.35 1.37 2.95 1.13 5.40
11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.19 3.90 1.15 4.60 1.03 7.90
8.20 1.05 6.25 1.10 3.05 1.35 2.35 1.55 4.20 1.20 1.94 1.88 3.05 1.35 1.92 1.82 1.25 3.75 1.50 2.48 1.17 4.70 1.11 5.80 1.01 12.60 1.02 11.00
4.12 1.26 2.58 1.54 2.19 1.72 1.85 2.04 1.64 2.34 1.47 2.79 3.39 1.34 2.29 1.67 1.67 2.28 1.40 3.07 1.91 1.97 1.55 2.55 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.65 1.10 6.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.60 1.13 5.80
2.20 1.62 1.44 2.65 1.23 3.90 1.04 9.00 1.44 2.65 1.07 7.50 1.03 10.00
2.03 1.83 1.67 2.27 1.30 3.58 1.68 2.24 1.48 2.72 1.34 3.42 1.28 3.73 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.00 1.21 4.10
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.40 1.29 1.91 1.83 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
1.97 2.17
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
2.90 1.39
Где смотреть матч Лечче 1:2 Асколи онлайн

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