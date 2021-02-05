Лечче
1:2
Второй тайм: 89'
Стадион: Виа дель Маре
Асколи
9' Желтая карточкаПизакане Фабио
17' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
1:0
23' ГолСтемпиньски Мариуш
27' Желтая карточкаДионизи Федерико
1:1
28' ГолДионизи Федерико
31' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
53' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
1:2
57' ГолДионизи Федерико
85' Желтая карточкаШарич Дарио
86' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
24
Жута
Леонард
30
Шарич
Дарио
72
Данци
Андреа
27
Эрамо
Мирко
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
23'
27'
28'
57'
1:2
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|11
|0.52
|2.
|Манкозу Марко
|7 (2)
|0.33
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.29
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.1
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.1
|6.
|Родригес Пабло
|2
|0.1
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.05
|8.
|Кальдерони Марко
|1
|0.05
|9.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.05
|10.
|Майер Жан
|1
|0.05
|11.
|Паганини Лука
|1
|0.05
|12.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.29
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.24
|3.
|Дионизи Федерико
|2
|0.1
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|9.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|10.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|11.
|Кирико Козимо
|0
|0
|12.
|Кваранта Данило
|0
|0
|13.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|2.
|Кода Массимо
|4
|1
|3.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|7.
|Листковски Марчин
|3
|0
|8.
|Манкозу Марко
|2
|0
|9.
|Николов Бобан
|2
|0
|10.
|Паганини Лука
|2
|0
|11.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|12.
|Россеттини Лука
|0
|1
|13.
|Родригес Пабло
|1
|0
|14.
|Жута Леонард
|1
|0
|15.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|16.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|17.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|18.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|19.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|20.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|21.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|22.
|Юлманд Мортен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|6
|1
|3.
|Джербо Альберто
|4
|0
|4.
|Кирико Козимо
|4
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|6.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|7.
|Шарич Дарио
|3
|0
|8.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|9.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|10.
|Крагль Оливер
|2
|0
|11.
|Сини Симоне
|2
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|13.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|14.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|15.
|Кваранта Данило
|2
|0
|16.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|17.
|Личо Деан
|0
|1
|18.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|19.
|Баич Риад
|1
|0
|20.
|Кавион Микеле
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|Асколи
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =11 -4Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи
Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Луккьезе Лечче 0:0 Монца Читтаделла 2:2 Лечче Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция
Асколи Последние 20 матчей: +4 =4 -12Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина
Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа
Последние игры между собой
Лечче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|39 - 19
|41
|2.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|29 - 15
|35
|3.
|Кьево
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 17
|35
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 18
|34
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|27 - 18
|34
|6.
|Салернитана
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|21 - 23
|32
|7.
|Лечче
|1:2 Заявка
|21
|7
|10
|4
|36 - 27
|31
|8.
|Венеция
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 18
|29
|9.
|Порденоне
|Заявка
|20
|6
|11
|3
|23 - 16
|29
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|19 - 20
|28
|11.
|Пиза
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|26 - 31
|27
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|25 - 27
|22
|13.
|Брешия
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 32
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 25
|20
|15.
|Козенца
|Заявка
|20
|3
|11
|6
|15 - 17
|20
|16.
|Асколи
|2:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|17.
|Реджина
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Реджана
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 30
|18
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 6
|22
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|4.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Пиза
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 9
|17
|9.
|Лечче
|1:2 Заявка
|11
|3
|6
|2
|21 - 16
|15
|10.
|Асколи
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|12.
|Порденоне
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 11
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|8
|1
|11 - 11
|11
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|3.
|Лечче
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Козенца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Салернитана
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|11.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|14.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|20.
|Асколи
|2:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров