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  3. Испания
Вальядолид
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Эльче
0'
0:1
9' Гол
Фернандес Хосан
39' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
41'
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
14
Алькарас
Рубен
22
Начо
Мартинес
17
Роке
Меса
8
Перес
Кике
20
Сан
Эметерио
Феде
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
12
Орельяна
Фабиан
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
37
Аламо
Джони
14
Гутьеррес
Хосе
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Вальядолид
4-3-3
Эльче
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Фернандес Хосан
(Бое Лукас)
39'
Сан Эметерио Феде
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.16
2. Андре Маркос 3 0.16
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.11
4. Оскар Плано 1 0.05
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.05
6. Мичел Мигель 1 0.05
7. Жота Серран 1 0.05
8. Бруно Гонсалес 1 0.05
9. Вилья Тони 1 0.05
10. Карнеро Рауль 1 0.05
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.05
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.24
2. Бое Лукас 3 0.18
3. Фернандес Хосан 3 0.18
4. Моренте Тете 2 0.12
5. Милья Пере 1 0.06
6. Гутьеррес Хосе 1 0.06
7. Каррильо Гидо 1 0.06
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Хосема 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 5 0
2. Алькарас Рубен 4 0
3. Хоакин Фернандес 4 0
4. Роке Меса 3 0
5. Сан Эметерио Феде 3 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Орельяна Фабиан 2 0
8. Санчес Хавьер 2 0
9. Эль-Ямик Джавад 2 0
10. Карнеро Рауль 2 0
11. Луис Перез 1 0
12. Масип Хорди 1 0
13. Мичел Мигель 1 0
14. Эрвиас Пабло 1 0
15. Жота Серран 1 0
16. Янко Саиди 1 0
17. Вилья Тони 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Бое Лукас 3 1
3. Барраган Антонио 4 0
4. Моренте Тете 4 0
5. Верду Гонсало 4 0
6. Диего Гонсалес VII 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Кальво Даниэль 1 0
15. Нино Хуан 1 0
16. Каррильо Гидо 1 0
17. Хосема 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 31.25% (5) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Эльче 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид
Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче
Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:0 Вальядолид Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Эльче Сегунда
Эльче 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эльче Кубок Короля Вальядолид 2:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Вальядолид Примера Эльче 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Эльче Сегунда Вальядолид 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 17 9 3 5 21 - 15 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Кадис 2:2 Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
9. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
10. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
11. Леванте 2:2 Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Эльче 1:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 21 19
15. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
16. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
17. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
18. Вальядолид 0:1 Заявка 19 4 6 9 16 - 26 18
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте 2:2 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис 2:2 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
18. Эльче 1:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
6. Кадис 2:2 Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче 1:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте 2:2 Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вальядолид 81.2% (121)
X 16.8% (25)
Эльче 2% (3)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Эльче
3.50
3.65
5.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.20 2.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.65 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.55 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.05 2.28
  3.97 2.98 2.21

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.85 1.43 2.12 1.73 1.61 2.33 1.22 4.30 1.07 8.80
6.50 1.07 5.65 1.12 2.60 1.47 2.00 1.81 1.60 2.49 1.29 3.60 1.20 4.35 1.06 7.80 1.04 8.00
8.60 1.07 6.70 1.13 4.90 1.17 3.60 1.28 1.86 2.00 1.95 1.85 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.14 5.55 1.03 12.00 1.03 12.00 0.00 24.00
8.20 1.10 4.91 1.19 2.51 1.56 3.29 1.36 2.21 1.71 1.82 2.06 1.59 2.46 1.35 3.31 1.53 2.61 1.23 4.38 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.49 1.50 1.63 2.19 1.31 3.30 1.06 8.00
2.48 1.53 1.61 2.31 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
1.65 2.23 1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.23 4.44 1.11 7.05 1.19 4.99 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.21 1.62 1.51 2.44 1.12 5.60
3.12 1.36 2.20 1.67 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 5.95
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.64
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.30 1.22
Где смотреть матч Вальядолид 0:1 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Эльче

Исход игры
Вальядолид
81.2% (121)
Ничья
16.8% (25)
Эльче
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (44)
Меньше
70.07% (103)
Обе команды забьют
Да
43.54% (64)
Нет
56.46% (83)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
45.6% (68)
2:1 Вальядолид
24.8% (37)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Вальядолид
6.7% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Эльче
2% (3)
3:2 Вальядолид
1.3% (2)
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