Вальядолид
2:2
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Эльче
0:1
9' ГолФернандес Хосан
39' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
0:2
43' ГолФернандес Хосан
51' Желтая карточкаХосема
62' Undefined phrase: football_event_Барраган Антонио
1:2
71' ГолМичел Мигель
85' Желтая карточкаСифу
2:2
89' ГолХоакин Фернандес
90' Красная карточкаРоке Меса
90' Желтая карточкаМилья Пере
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
25
Мохика
Хоан
37
Аламо
Джони
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
- Нападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
37 Аламо ДжониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Защитник
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
43'
0:2
51'
57'
62'
71'
1:2
74'
85'
89'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
10 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.16
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.16
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.11
|4.
|Мичел Мигель
|2
|0.11
|5.
|Оскар Плано
|1
|0.05
|6.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.05
|7.
|Жота Серран
|1
|0.05
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.05
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.05
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.05
|11.
|Карнеро Рауль
|1
|0.05
|12.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.05
|13.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|14.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.24
|2.
|Фернандес Хосан
|4
|0.24
|3.
|Бое Лукас
|3
|0.18
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.12
|5.
|Милья Пере
|1
|0.06
|6.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.06
|7.
|Каррильо Гидо
|1
|0.06
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|5
|0
|2.
|Роке Меса
|3
|1
|3.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|5.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|2
|0
|8.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|10.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|11.
|Луис Перез
|1
|0
|12.
|Масип Хорди
|1
|0
|13.
|Мичел Мигель
|1
|0
|14.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|15.
|Жота Серран
|1
|0
|16.
|Янко Саиди
|1
|0
|17.
|Вилья Тони
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|4
|1
|2.
|Бое Лукас
|3
|1
|3.
|Барраган Антонио
|4
|0
|4.
|Моренте Тете
|4
|0
|5.
|Верду Гонсало
|4
|0
|6.
|Милья Пере
|3
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|8.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|9.
|Фидель Чавес
|2
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Эльче
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид
Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +5 =7 -8Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 15
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|10.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 2:2 Эльче
Исход игры
Вальядолид
81.2% (121)
Ничья
16.8% (25)
Эльче
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (44)
Меньше
70.07% (103)
Обе команды забьют
Да
43.54% (64)
Нет
56.46% (83)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
45.6% (68)
2:1 Вальядолид
24.8% (37)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Вальядолид
6.7% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Эльче
2% (3)
3:2 Вальядолид
1.3% (2)
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