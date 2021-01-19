Кадис
2:2
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Леванте
1:0
4' ГолПереа Альберто
1:1
8' ГолРохер Марти
1:2
11' ГолРохер Марти
2:2
28' ГолКала Хуан
64' Желтая карточкаДуарте Оскар
78' Желтая карточкаЛосано Энтони
80' Желтая карточкаКала Хуан
85' Желтая карточкаАлькала Педро
16
Кала
Хуан
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Баро МаркЗащитник
-
34 Мбайе МамадуЗащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
4'
1:0
8'
1:1
11'
1:2
28'
2:2
64'
78'
80'
85'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|4
|0.21
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.16
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.11
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.11
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.05
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.05
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.05
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.05
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.05
|10.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|11.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|7
|0.39
|2.
|Рохер Марти
|7 (1)
|0.39
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.22
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.11
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.06
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.06
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.06
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.06
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.06
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|5
|0
|2.
|Кала Хуан
|4
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Акапо Карлос
|1
|1
|6.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|7.
|Малбашич Филип
|2
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|9.
|Мауро Маркос
|2
|0
|10.
|Алехо Иван
|2
|0
|11.
|Алькала Педро
|1
|0
|12.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|13.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|14.
|Мари Хосе
|1
|0
|15.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|16.
|Гарридо Хон
|1
|0
|17.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|18.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Малса Микаэль
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|12.
|Сон
|1
|0
|13.
|Радоя Неманья
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Моралес Луис
|1
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|17.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|18.
|Барди Энис
|1
|0
|19.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|Леванте
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте
Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 15
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|10.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 24
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 2:2 Леванте
Исход игры
Кадис
31.3% (47)
Ничья
50.7% (76)
Леванте
18% (27)
Тотал 2.5
Больше
25% (37)
Меньше
75% (111)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (67)
1:0 Кадис
16.7% (25)
2:1 Кадис
12.7% (19)
1:2 Леванте
10% (15)
0:1 Леванте
6% (9)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Леванте
1.3% (2)
2:0 Кадис
1.3% (2)
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