  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
2:2
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
1:0
4' Гол
Переа Альберто
1:1
8' Гол
Рохер Марти
1:2
11' Гол
Рохер Марти
2:2
28' Гол
Кала Хуан
64' Желтая карточка
Дуарте Оскар
78' Желтая карточка
Лосано Энтони
80' Желтая карточка
Кала Хуан
85' Желтая карточка
Алькала Педро
90'+5
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
19
Алькала
Педро
16
Кала
Хуан
25
Искьердо
Хайро
8
Алекс
Фернандес
5
Гарридо
Хон
2
Йонссон
Йенс
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
5
Радоя
Неманья
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
7
Леон
Серхио
Кадис
4-4-2
Леванте
4-4-2

Ход матча

4'
Переа Альберто
1:0
8'
1:1
Рохер Марти
(Де Фрутос Хорхе)
11'
1:2
Рохер Марти
(Клерк Карлос)
28'
Кала Хуан
(Алекс Фернандес)
2:2
64'
 
Дуарте Оскар
66'
 
Мелеро Гонсало
Малса Микаэль
66'
 
Везу Рубен
Постиго Серхио
68'
Санчес Сальвадор
Переа Альберто
 
71'
 
Гомес Даниэль
Рохер Марти
75'
Алехо Иван
Негредо Альваро
 
78'
Лосано Энтони
 
80'
Кала Хуан
 
85'
Алькала Педро
 
87'
Хименес Альваро
Лосано Энтони
 
87'
Бодиже Янн
Йонссон Йенс
 
87'
 
Рочина Рубен
Леон Серхио
87'
 
Сон
Де Фрутос Хорхе

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 4 0.21
2. Лосано Энтони 3 0.16
3. Хименес Альваро 2 0.11
4. Санчес Сальвадор 2 0.11
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Алехо Иван 1 0.05
10. Альфонсо Луис 0 0
11. Малбашич Филип 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 7 0.39
2. Рохер Марти 7 (1) 0.39
3. Мелеро Гонсало 4 0.22
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.11
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.06
6. Гомес Даниэль 1 0.06
7. Дуарте Оскар 1 0.06
8. Везу Рубен 1 0.06
9. Леон Серхио 1 0.06
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 5 0
2. Кала Хуан 4 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Акапо Карлос 1 1
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алькала Педро 1 0
12. Алекс Фернандес 1 0
13. Аугусто Фернандес 1 0
14. Мари Хосе 1 0
15. Помбо Хорхе 1 0
16. Гарридо Хон 1 0
17. Искьердо Хайро 1 0
18. Санчес Сальвадор 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Малса Микаэль 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Кампанья Хосе 1 0
12. Сон 1 0
13. Радоя Неманья 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Моралес Луис 1 0
16. Антонио Гарсия 1 0
17. Мелеро Гонсало 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Леванте 24% (6) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте
Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Леванте 2:1 Кадис Товарищеские матчи Кадис 1:1 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Кадис Сегунда Кадис 1:1 Леванте Кубок Короля
Кадис 2:4 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья 1:0 Заявка 18 10 3 5 22 - 15 33
5. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
9. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
10. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
11. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес 0:1 Заявка 19 4 6 9 16 - 24 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья 1:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес 0:1 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья 1:0 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кадис 31.3% (47)
X 50.7% (76)
Леванте 18% (27)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.20 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.06 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.53 4.20
  7.81 1.42 4.74

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.80 1.09 3.05 1.40 2.27 1.64 1.66 2.21 1.25 3.95 1.08 8.00
6.75 1.06 6.10 1.10 2.86 1.40 2.22 1.66 1.67 2.38 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 8.00
8.30 1.04 6.60 1.11 3.05 1.42 2.30 1.72 1.90 2.03 1.69 2.35 1.35 3.45 7.50 1.08 5.80 1.13 1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00
8.34 1.10 2.99 1.42 2.63 1.52 2.25 1.68 1.90 1.98 1.69 2.25 1.50 2.67 7.10 1.11 1.47 2.78 1.27 3.95 1.46 2.83 1.31 3.59 1.23 4.34 1.42 2.99 1.33 3.45 1.15 5.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.55 1.49 1.68 2.10 1.32 3.20 1.07 7.60
2.48 1.54 1.71 2.14 1.33 3.32 1.09 7.90 1.07 8.60
1.61 2.31 1.29 3.55 1.08 8.40 2.04 1.77 1.33 3.25 1.40 2.90 1.04 10.00 1.03 12.00
2.51 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.13 1.28 3.81 1.89 1.99 1.55 2.53 1.23 4.37 1.17 5.47 1.19 4.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.35 1.55 1.57 2.31 1.13 5.40
3.30 1.33 2.31 1.61 1.53 2.43 1.19 4.55 1.14 5.60
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.95 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.16
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.35 1.30
Где смотреть матч Кадис 2:2 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 2:2 Леванте

Исход игры
Кадис
31.3% (47)
Ничья
50.7% (76)
Леванте
18% (27)
Тотал 2.5
Больше
25% (37)
Меньше
75% (111)
Обе команды забьют
Да
70.27% (104)
Нет
29.73% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (67)
1:0 Кадис
16.7% (25)
2:1 Кадис
12.7% (19)
1:2 Леванте
10% (15)
0:1 Леванте
6% (9)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Леванте
1.3% (2)
2:0 Кадис
1.3% (2)
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