  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:1
Первый тайм: 4'

Стадион:
Севилья
0'
0:1
4' Гол
 4'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
11
Риоха
Луис
3
Дуарте
Рубен
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
12
Кунде
Жюль
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Алавес
3-5-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

4'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.21
2. Хоселу Санмартин 3 (1) 0.16
3. Эдгар Мендес 2 0.11
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Риоха Луис 1 0.05
6. Химо Наварро 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 9 0.5
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.17
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.11
4. Де Йонг Люк 2 0.11
5. Сусо Хесус 2 0.11
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Фернандо Режес 0 0
11. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Пина Томас 6 0
3. Лежён Флорьян 6 0
4. Эдгар Мендес 4 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Лагуардия Виктор 2 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Хоселу Санмартин 1 0
12. Хави Лопеc 1 0
13. Химо Наварро 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Ракитич Иван 3 0
5. Навас Хесус 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 20% (3) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1)
 Севилья 30% (6) 0 10% (2) 20% (4) 5% (1) 35% (7)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М
Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья
Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Севилья 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Севилья Примера
Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья 1:0 Заявка 18 10 3 5 22 - 15 33
5. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
9. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
10. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
11. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес 0:1 Заявка 19 4 6 9 16 - 24 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья 1:0 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес 0:1 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья 1:0 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 9'
    Окампоса севильцы подключили по левому флангу, и он заработал для гостей аут.
  • 8'
    Баски в позиционной атаке, но не особо понимают, как её развивать... В итоге потерял мяч "Алавес".
  • 7'
    Сусо навесил со стандарта вправо, и там первый на мяче был игрок "Алавеса".
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной заработала "Севилья" метрах в 35-ти от чужих ворот.
  • 6'
    Риоха пальнул по воротам андалусийцев издали, только вот попал в близко стоявшего соперника.
  • 5'
    "Севилья" пару раз подошла к чужим воротам и один раз забила. Первая 5-минутка точно осталась за гостями.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! Эн-Несири!
    А вот теперь Эн-Несери забивает гол! Лагуардия невнятно пытался выбить мяч в подкате после прострела, и подхвативший снаряд Эн-Несери загнал его с очень близкой дистанции в правый угол!
  • Опасный момент
    2'
    Эн-Несири получил в центральной зоне заброс с правого края, но пробил хуже, чем мог бы, - с отскоком от газона в руки вратаря.
  • 2'
    Севильцы катают мяч на своей половине, а хозяева их прессингуют.
  • 1'
    "Севилья" играет в преимущественно белой форме, тогда как у "Алавеса" сине-белая расцветка.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался! Гости разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Севилья забивает
  • 3'
    Навас Хесус из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 2'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.45 1.80
Бонус: 10 000 ₽ 4.60 3.40 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.84 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.10 1.32
  4.71 3.32 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.08 6.60 1.10 2.80 1.44 2.12 1.73 1.61 2.33 1.32 3.30 1.22 4.40 1.08 7.50 1.07 9.00
7.80 1.04 6.55 1.08 2.86 1.40 2.17 1.69 1.70 2.47 1.32 3.38 1.20 4.10 1.06 7.60 1.04 7.80
8.30 1.05 6.80 1.09 7.20 1.09 5.55 1.14 1.80 2.08 2.55 1.50 1.95 1.85 1.53 2.50 1.24 4.00 1.17 4.90 1.04 8.38 1.03 9.02 0.00 22.00
8.13 1.10 3.00 1.43 2.61 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.64 2.39 1.47 2.85 1.23 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.47 1.50 1.65 2.20 1.30 3.30 1.06 8.00
2.68 1.47 1.73 2.06 1.33 3.30 1.09 7.60 1.06 9.00
1.60 2.33 2.35 1.58 1.52 2.52 1.25 3.90 1.04 8.32 1.03 9.36
2.53 1.58 2.09 1.83 1.62 2.43 1.42 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.21 1.62 1.51 2.43 1.12 5.60
3.32 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.17 4.70 1.12 6.30
3.15 1.35 2.37 1.70 1.57 2.55 1.15 4.69 1.10 5.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.75 1.25
Где смотреть матч Алавес 0:1 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:1 Севилья

Исход игры
Алавес
2% (3)
Ничья
7.3% (11)
Севилья
90.7% (136)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (72)
Меньше
51.35% (76)
Обе команды забьют
Да
54.73% (81)
Нет
45.27% (67)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.7% (61)
0:1 Севилья
30% (45)
0:2 Севилья
13.3% (20)
1:1 Ничья
6% (9)
1:3 Севилья
4.7% (7)
2:1 Алавес
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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