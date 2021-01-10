Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.22
|2.
|Хоселу Санмартин
|3 (1)
|0.17
|3.
|Эдгар Мендес
|2
|0.11
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.06
|5.
|Риоха Луис
|1
|0.06
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.06
|7.
|Пина Томас
|1
|0.06
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.06
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.06
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.47
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.18
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.12
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.12
|5.
|Сусо Хесус
|2
|0.12
|6.
|Ракитич Иван
|1
|0.06
|7.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.06
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Фернандо Режес
|0
|0
|11.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|5
|1
|2.
|Пина Томас
|6
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|6
|0
|4.
|Эдгар Мендес
|4
|1
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|7.
|Лагуардия Виктор
|2
|1
|8.
|Тачи
|2
|1
|9.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|10.
|Риоха Луис
|3
|0
|11.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|12.
|Хави Лопеc
|1
|0
|13.
|Химо Наварро
|1
|0
|14.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|15.
|Эли Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Хордан Хоан
|3
|1
|3.
|Гудель Неманья
|4
|0
|4.
|Ракитич Иван
|3
|0
|5.
|Навас Хесус
|3
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Акунья Маркос
|1
|0
|14.
|Рекик Карим
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|Севилья
|30% (6)
|0
|10% (2)
|20% (4)
|5% (1)
|35% (7)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М
Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья
Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 15
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес - Севилья
Исход игры
Алавес
3.9% (2)
Ничья
7.8% (4)
Севилья
88.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
52% (26)
Меньше
48% (24)
Обе команды забьют
Да
58% (29)
Нет
42% (21)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.1% (22)
0:1 Севилья
21.6% (11)
0:2 Севилья
17.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (3)
2:1 Алавес
3.9% (2)
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