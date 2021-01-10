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Алавес
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.22
2. Хоселу Санмартин 3 (1) 0.17
3. Эдгар Мендес 2 0.11
4. Дейверсон Силва 1 0.06
5. Риоха Луис 1 0.06
6. Химо Наварро 1 0.06
7. Пина Томас 1 0.06
8. Эли Родриго 1 0.06
9. Сайнс Борха 1 0.06
10. Йота Пелетейро 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 8 0.47
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.18
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.12
4. Де Йонг Люк 2 0.12
5. Сусо Хесус 2 0.12
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Фернандо Режес 0 0
11. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Пина Томас 6 0
3. Лежён Флорьян 6 0
4. Эдгар Мендес 4 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Лагуардия Виктор 2 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Хоселу Санмартин 1 0
12. Хави Лопеc 1 0
13. Химо Наварро 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Ракитич Иван 3 0
5. Навас Хесус 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 20% (3) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1)
 Севилья 30% (6) 0 10% (2) 20% (4) 5% (1) 35% (7)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М
Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья
Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Севилья 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Севилья Примера
Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 17 9 3 5 21 - 15 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
9. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
10. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
11. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 7 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Алавес 3.9% (2)
    X 7.8% (4)
    Севилья 88.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Севилья
    5.27
    3.74
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.50 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.72 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.65 1.78
      5.27 3.74 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.05 6.10 1.10 2.86 1.40 2.17 1.69 1.70 2.47 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.60 1.04 7.80
    8.30 1.05 6.70 1.09 2.90 1.40 2.20 1.72 1.85 2.01 1.63 2.26 1.29 3.35 1.21 4.10 1.08 7.40 1.06 8.30 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    2.97 1.43 2.61 1.55 2.22 1.72 1.88 2.04 1.67 2.33 1.50 2.77 1.23 4.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
    1.65 2.21 1.32 3.45 1.08 7.90
    2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.29 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.18 4.70 1.13 6.00
    2.20 1.63 1.52 2.40 1.19 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.20
    Где смотреть матч Алавес - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес - Севилья

    Исход игры
    Алавес
    3.9% (2)
    Ничья
    7.8% (4)
    Севилья
    88.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    43.1% (22)
    0:1 Севилья
    21.6% (11)
    0:2 Севилья
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:1 Алавес
    3.9% (2)
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