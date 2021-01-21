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  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Осасуна
0' 9'
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
27
Монкайола
Хон
10
Торрес
Роберто
28
Мартинес
Хавьер
II
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
Валенсия
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.33
2. Макси Гомес 5 0.28
3. Вальехо Ману 4 0.22
4. Гамейро Кевин 1 0.06
5. Васс Даниэль 1 0.06
6. Габриэль Паулиста 1 0.06
7. Лато Тони 1 0.06
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
9. Дьякаби Муктар 1 0.06
10. Муса Юнус 1 0.06
11. Гильямон Уго 1 0.06
12. Гайя Хосе 0 0
13. Ли Кан Ин 0 0
14. Черышев Денис 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.22
2. Гарсия Рубен 3 (1) 0.17
3. Кальери Хонатан 2 0.11
4. Будимир Анте 2 0.11
5. Ронкалья Факундо 1 0.06
6. Адриан Лопес 1 0.06
7. Брашанац Дарко 1 0.06
8. Гарсия Давид III 1 0.06
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
13. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Корреа Тьерри 3 1
3. Васс Даниэль 4 0
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Гарсия Давид III 5 0
3. Перес Иньиго 3 1
4. Эрнандес Аридане 3 1
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Гарсия Рубен 2 0
8. Будимир Анте 2 0
9. Эррера Серхио 2 0
10. Унаи Гарсия 2 0
11. Кальери Хонатан 2 0
12. Рубен Мартинес 0 1
13. Ронкалья Факундо 1 0
14. Брашанац Дарко 1 0
15. Торро Лукас 1 0
16. Круз Хуан 1 0
17. Барха Энрике 1 0
18. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Осасуна 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Валенсия 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 4:1 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Валенсия Примера
Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия 0:0 Заявка 19 4 8 7 24 - 25 20
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна 0:0 Заявка 19 3 7 9 15 - 27 16
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия 0:0 Заявка 10 2 5 3 14 - 13 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 12'
    Пробивал головой Кальери после навеса с угла поля, но мяч полетел далеко от дальней штанги.
  • 11'
    После паса от Гарсии ворвался в штрафную Кальери и пробил в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 10'
    снова убежал по флангу Черышев и подал в центр штрафной, но тут в очередной раз на мяче первым оказался Гарсия.
  • 9'
    С левого фланга низом прострелил Черышев в штрафную, но здесь Гарсия вынес мяч за боковую линию.
  • 8'
    Прорывался по центру в штрафную соперника Кальери, но получил по ногам в подкате от Солера. Судья не стал останавливать игру. 
  • 7'
    Перехватил мяч в центре поля Монкайола и тут же забросил в штрафную на ход Кальери, но тому принять сферу в подкате не позволил Габриэль.
  • Офсайд
    6'
    Диагональный пас исполнял Гарсия на ход Кальери, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Торро от Солера. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Осасуны".
  • 4'
    Мягко забросил в штрафную соперника Солер на ход Гомесу, но тот проиграл борьбу за мяч Ронкалье.
  • 3'
    В верховой борьбе против Гарсии получил по голове Корреа. Штрафной удар будут исполнять игроки "Валенсии".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.35 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.35 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.52 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.55 3.85
  2.09 3.52 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 7.00 1.09 3.10 1.37 2.34 1.60 1.71 2.15 1.27 3.85 1.11 6.30 1.09 7.60
8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.78 2.15 1.42 2.88 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
9.30 1.03 7.40 1.07 3.25 1.33 2.55 1.62 1.97 1.91 1.70 2.18 1.41 2.90 1.29 3.65 1.12 7.20 1.09 7.77 1.01 12.50 0.00 12.50 0.00 20.00
3.18 1.39 2.81 1.49 2.41 1.62 2.00 1.90 1.76 2.17 1.57 2.54 1.27 4.10 1.10 8.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.40
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.70 1.45 1.81 1.99 1.38 3.05 1.11 7.10
2.79 1.49 2.29 1.69 1.79 2.15 1.50 2.76 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.27 1.15 5.00
3.60 1.29 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.05
3.50 1.30 2.35 1.47 1.65 2.31 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
1.95 1.97
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.35 1.30
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Осасуна

Исход игры
Валенсия
94.4% (136)
Ничья
5.6% (8)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (67)
Меньше
53.15% (76)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
42.4% (61)
1:0 Валенсия
26.4% (38)
2:0 Валенсия
20.8% (30)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Валенсия
2.8% (4)
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