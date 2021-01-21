Первый тайм

12' Пробивал головой Кальери после навеса с угла поля, но мяч полетел далеко от дальней штанги.

11' После паса от Гарсии ворвался в штрафную Кальери и пробил в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

10' снова убежал по флангу Черышев и подал в центр штрафной, но тут в очередной раз на мяче первым оказался Гарсия.

9' С левого фланга низом прострелил Черышев в штрафную, но здесь Гарсия вынес мяч за боковую линию.