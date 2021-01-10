Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.33
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.28
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.22
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.06
|5.
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|7.
|Лато Тони
|1
|0.06
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|10.
|Муса Юнус
|1
|0.06
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|12.
|Гайя Хосе
|0
|0
|13.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|14.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.22
|2.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.17
|3.
|Кальери Хонатан
|2
|0.11
|4.
|Будимир Анте
|2
|0.11
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.06
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.06
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.06
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
|13.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Корреа Тьерри
|3
|1
|3.
|Васс Даниэль
|4
|0
|4.
|Макси Гомес
|4
|0
|5.
|Джейсон
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Солер Карлос
|3
|0
|8.
|Рачич Урош
|3
|0
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Перес Иньиго
|3
|1
|4.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|8.
|Будимир Анте
|2
|0
|9.
|Эррера Серхио
|2
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|11.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|12.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|13.
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|14.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|15.
|Торро Лукас
|1
|0
|16.
|Круз Хуан
|1
|0
|17.
|Барха Энрике
|1
|0
|18.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Осасуна
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:0 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 15
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Осасуна
Исход игры
Валенсия
95.1% (58)
Ничья
4.9% (3)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (27)
Меньше
55% (33)
Обе команды забьют
Да
50% (30)
Нет
50% (30)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
41% (25)
1:0 Валенсия
27.9% (17)
2:0 Валенсия
21.3% (13)
1:1 Ничья
4.9% (3)
3:1 Валенсия
3.3% (2)
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