Эйбар
Позже
Стадион: Ипуруа
Атлетико М
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
11 Луиш РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|5
|0.28
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.17
|3.
|Хиль Бриан
|2
|0.11
|4.
|Педро Леон
|1
|0.06
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.06
|6.
|Инуи Такаси
|1
|0.06
|7.
|Энрич Серхи
|1
|0.06
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.06
|9.
|Папа Диоп
|0
|0
|10.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|11.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|9
|0.56
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.38
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.31
|4.
|Корреа Анхель
|2
|0.13
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.13
|6.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.13
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.06
|8.
|Ньигес Сауль
|1
|0.06
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.06
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0.06
|11.
|Триппьер Киран
|0
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|4
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|4
|0
|4.
|Альварес Серхио
|3
|0
|5.
|Эспозито Эду
|3
|0
|6.
|Кике Гарсия
|1
|1
|7.
|Ресио Хосе
|2
|0
|8.
|Хиль Бриан
|2
|0
|9.
|Педро Леон
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Арьета Унаи
|1
|0
|16.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|6
|0
|2.
|Коке Хорхе
|5
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Карраско Янник
|2
|0
|9.
|Хименес Хосе
|2
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|11.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|12.
|Коста Диего
|1
|0
|13.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|14.
|Лемар Тома
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|46.67% (7)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Атлетико М
|10% (3)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|30% (9)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада
Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|28 - 19
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
Исход игры
Эйбар
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
Атлетико М
97.3% (142)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (62)
Меньше
56.64% (81)
Обе команды забьют
Да
44.06% (63)
Нет
55.94% (80)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.2% (47)
0:2 Атлетико М
26.7% (39)
0:1 Атлетико М
26% (38)
1:3 Атлетико М
8.2% (12)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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