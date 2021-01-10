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Эйбар
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.28
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.17
3. Хиль Бриан 2 0.11
4. Педро Леон 1 0.06
5. Кевин Родригес 1 0.06
6. Инуи Такаси 1 0.06
7. Энрич Серхи 1 0.06
8. Муто Йосинори 1 0.06
9. Папа Диоп 0 0
10. Паулу Оливейра 0 0
11. Арбилья Анайц 0 0
12. Эспозито Эду 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 9 0.56
2. Льоренте Маркос 6 0.38
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.31
4. Корреа Анхель 2 0.13
5. Карраско Янник 2 0.13
6. Коста Диего 2 (1) 0.13
7. Эрмосо Марио 1 0.06
8. Ньигес Сауль 1 0.06
9. Лемар Тома 1 0.06
10. Торрейра Лукас 1 0.06
11. Триппьер Киран 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Альварес Серхио 3 0
5. Эспозито Эду 3 0
6. Кике Гарсия 1 1
7. Ресио Хосе 2 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 6 0
2. Коке Хорхе 5 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелиш Жоау 2 0
12. Коста Диего 1 0
13. Кондогбия Жоффрей 1 0
14. Лемар Тома 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 46.67% (7) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Атлетико М 10% (3) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 30% (9)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада
Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Эйбар 2:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 3:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Эйбар Примера
Атлетико М 2:2 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 17 9 3 5 21 - 15 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
9. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
10. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
11. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Эйбар 0% (0)
    X 1.6% (1)
    Атлетико М 98.4% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Атлетико М
    6.37
    3.48
    1.72
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.40 1.70
    Бонус: 10 000 ₽ 5.80 3.45 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.46 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.45 1.68
      6.37 3.48 1.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.80 1.11 2.55 1.52 1.88 1.93 1.50 2.60 1.17 5.00
    6.35 1.08 5.35 1.14 2.60 1.47 1.95 1.85 1.59 2.51 1.24 4.05 1.17 4.60 1.04 8.90 1.03 9.10
    7.50 1.08 5.60 1.15 2.60 1.51 2.23 1.66 1.92 1.92 1.70 2.26 1.51 2.60 1.21 3.80 1.16 5.00 1.04 8.60 1.03 9.30 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
    7.30 1.12 2.68 1.52 2.32 1.67 1.96 1.94 1.68 2.31 1.53 2.67 1.17 5.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.56 1.53 2.40 1.26 3.60 1.04 9.00
    2.36 1.59 1.57 2.43 1.28 3.64 1.06 8.50 1.05 10.50
    1.58 2.44 1.25 3.75 1.06 9.10
    2.47 1.60 2.03 1.88 1.56 2.57 1.38 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.99 1.76 1.44 2.65 1.10 6.40
    3.15 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.25 1.11 6.50
    2.02 1.69 1.48 2.55 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.43 1.52
    2.40 1.57
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.10
    6.50 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    4.70 1.17
    Где смотреть матч Эйбар - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М

    Исход игры
    Эйбар
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (1)
    Атлетико М
    98.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (28)
    Меньше
    54.1% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    45.9% (28)
    Нет
    54.1% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    34.9% (22)
    0:2 Атлетико М
    30.2% (19)
    0:1 Атлетико М
    20.6% (13)
    1:3 Атлетико М
    6.3% (4)
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