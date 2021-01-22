Леванте
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Вальядолид
29' Желтая карточкаВилья Тони
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
21
Мичел
Мигель
19
Вилья
Тони
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|7
|0.37
|2.
|Рохер Марти
|7 (1)
|0.37
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.21
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.11
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.05
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.05
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.05
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.05
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.05
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.15
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.15
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.1
|4.
|Мичел Мигель
|2
|0.1
|5.
|Оскар Плано
|1
|0.05
|6.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.05
|7.
|Жота Серран
|1
|0.05
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.05
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.05
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.05
|11.
|Карнеро Рауль
|1
|0.05
|12.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.05
|13.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|14.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Малса Микаэль
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|12.
|Сон
|1
|0
|13.
|Радоя Неманья
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Моралес Луис
|1
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|17.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|18.
|Барди Энис
|1
|0
|19.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|5
|0
|2.
|Роке Меса
|3
|1
|3.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|5.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|2
|0
|8.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|10.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|11.
|Луис Перез
|1
|0
|12.
|Масип Хорди
|1
|0
|13.
|Мичел Мигель
|1
|0
|14.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|15.
|Жота Серран
|1
|0
|16.
|Янко Саиди
|1
|0
|17.
|Вилья Тони
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|20% (5)
|Вальядолид
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте
Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид
Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|28 - 19
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 27
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Вальядолид
Исход игры
Леванте
75.5% (111)
Ничья
19.7% (29)
Вальядолид
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (68)
Меньше
53.42% (78)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
2:1 Леванте
37.4% (55)
1:0 Леванте
29.9% (44)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:0 Леванте
5.4% (8)
1:2 Вальядолид
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Леванте
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!