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  3. Испания
Леванте
2:2
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
28' Желтая карточка
Вилья Тони
1:0
62' Гол
Гомес Даниэль
1:1
73' Гол
Алькарас Рубен
1:2
78' Гол
Оскар Плано
2:2
83' Гол
Рохер Марти
90'+4
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
12
Малса
Микаэль
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
19
Вилья
Тони
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
Леванте
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Вилья Тони
62'
Гомес Даниэль
(Де Фрутос Хорхе)
1:0
63'
 
Вилья Тони
Орельяна Фабиан
63'
 
Эрвиас Пабло
Куки Хосе
64'
Сон
Де Фрутос Хорхе
 
73'
1:1
Алькарас Рубен
(Куки Хосе)
78'
1:2
Оскар Плано
(Эрвиас Пабло)
78'
Леон Серхио
Гомес Даниэль
 
78'
Мелеро Гонсало
Малса Микаэль
 
83'
Рохер Марти
(Радоя Неманья)
2:2
84'
Барди Энис
Мирамон Хорхе
 
84'
Рочина Рубен
Моралес Луис
 
90'
 
Перес Кике
Оскар Плано

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 8 (1) 0.42
2. Моралес Луис 7 0.37
3. Мелеро Гонсало 4 0.21
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.11
5. Гомес Даниэль 2 0.11
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.15
2. Андре Маркос 3 0.15
3. Оскар Плано 2 0.1
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.1
5. Мичел Мигель 2 0.1
6. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.05
7. Жота Серран 1 0.05
8. Бруно Гонсалес 1 0.05
9. Алькарас Рубен 1 0.05
10. Вилья Тони 1 0.05
11. Хоакин Фернандес 1 0.05
12. Карнеро Рауль 1 0.05
13. Рубио Вальдо 1 (1) 0.05
14. Эрвиас Пабло 0 0
15. Куки Хосе 0 0
16. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Малса Микаэль 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Кампанья Хосе 1 0
12. Сон 1 0
13. Радоя Неманья 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Моралес Луис 1 0
16. Антонио Гарсия 1 0
17. Мелеро Гонсало 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 5 0
2. Роке Меса 3 1
3. Алькарас Рубен 4 0
4. Сан Эметерио Феде 4 0
5. Хоакин Фернандес 4 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Орельяна Фабиан 2 0
8. Вилья Тони 2 0
9. Санчес Хавьер 2 0
10. Эль-Ямик Джавад 2 0
11. Карнеро Рауль 2 0
12. Луис Перез 1 0
13. Масип Хорди 1 0
14. Мичел Мигель 1 0
15. Эрвиас Пабло 1 0
16. Жота Серран 1 0
17. Янко Саиди 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 22.22% (6)
 Вальядолид 5% (1) 5% (1) 25% (5) 25% (5) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте
Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид
Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Вальядолид 1:1 Леванте Ла Лига Вальядолид 0:0 Леванте Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 2:1 Леванте Примера Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Леванте 75.5% (111)
X 19.7% (29)
Вальядолид 4.8% (7)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 4.30 1.28
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.15 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.32 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 4.60 1.28
  34.15 4.89 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 3.20 1.36 2.40 1.58 1.73 2.12 1.28 3.70 1.09 7.40
7.80 1.04 6.95 1.07 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.50 2.59 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 9.90
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.06 8.80 2.20 1.72 1.05 9.50 1.72 2.20 1.04 10.00 1.55 2.45 1.05 6.80 1.04 8.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 19.00
3.99 1.26 3.34 1.35 2.67 1.51 1.97 1.91 2.36 1.63 1.93 1.95 1.48 2.75 1.32 3.55 1.23 4.33 1.70 2.23 1.49 2.73 1.45 2.86 1.25 4.17 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.36 3.00 1.07 7.20
2.62 1.49 1.86 1.94 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
1.38 3.00 1.04 10.00 1.19 4.60 1.12 6.30 1.07 6.71
1.20 4.76 1.10 7.63 1.20 4.83 1.15 5.98 1.39 3.11 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.52 1.60 2.25 1.15 5.00
3.85 1.26 2.72 1.46 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
3.60 1.28 2.63 1.53 1.74 2.33 1.21 3.88 1.14 4.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.10 1.33
Где смотреть матч Леванте 2:2 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 2:2 Вальядолид

Исход игры
Леванте
75.5% (111)
Ничья
19.7% (29)
Вальядолид
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (68)
Меньше
53.42% (78)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
2:1 Леванте
37.4% (55)
1:0 Леванте
29.9% (44)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:0 Леванте
5.4% (8)
1:2 Вальядолид
4.1% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Леванте
1.4% (2)
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