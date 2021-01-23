Уэска
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Эль-Алькорас
Вильярреал
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
40 Javier Gasca
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.16
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.11
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|7.
|Рико Микель
|1
|0.05
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|10 (4)
|0.53
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.26
|3.
|Ниньо Фер
|3
|0.16
|4.
|Парехо Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.11
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.05
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|4
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Лопес Педро
|2
|0
|6.
|Маффео Пабло
|2
|0
|7.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|8.
|Галан Хави
|2
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|10.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|11.
|Москера Педро
|1
|0
|12.
|Феррейро Давид
|1
|0
|13.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|14.
|Мир Рафа
|1
|0
|15.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|16.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Коклен Франсис
|3
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|6.
|Морено Херард
|3
|0
|7.
|Пино Йереми
|3
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|9.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|10.
|Марио Гаспар
|2
|0
|11.
|Фойт Хуан
|2
|0
|12.
|Бакка Карлос
|1
|0
|13.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|14.
|Ниньо Фер
|1
|0
|15.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Вильярреал
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +2 =8 -10Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона
Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|5.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:0 Вильярреал
Исход игры
Уэска
3.5% (5)
Ничья
7.1% (10)
Вильярреал
89.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.4% (64)
0:1 Вильярреал
24.8% (35)
0:2 Вильярреал
11.3% (16)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:3 Вильярреал
5% (7)
1:0 Уэска
2.8% (4)
0:3 Вильярреал
2.1% (3)
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