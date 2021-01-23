  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Вильярреал
0' 12'
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
20
Сеоане
Хайме
2
Думбия
Идрисса
11
Галан
Хави
23
Эскрих
Даниэль
15
Онтиверос
Хавьер
12
Окадзаки
Синджи
1
Асенхо
Серхио
6
Фунес
Мори
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
9
Бакка
Карлос
Уэска
3-4-2-1
Вильярреал
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.16
2. Рамирес Сандро 2 0.11
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.11
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Окадзаки Синджи 1 0.05
6. Сиовас Димитрис 1 0.05
7. Рико Микель 1 0.05
8. Маффео Пабло 1 0.05
9. Гарсия Борха I 1 0.05
10. Сеоане Хайме 1 0.05
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.26
3. Ниньо Фер 3 0.16
4. Парехо Даниэль 2 0.11
5. Торрес Пау II 2 0.11
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.11
7. Тригерос Мануэль 1 0.05
8. Чуквезе Саму 1 0.05
9. Пино Йереми 1 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.05
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Онтиверос Хавьер 4 0
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Лопес Педро 2 0
6. Маффео Пабло 2 0
7. Сеоане Хайме 2 0
8. Галан Хави 2 0
9. Думбия Идрисса 2 0
10. Окадзаки Синджи 1 0
11. Москера Педро 1 0
12. Феррейро Давид 1 0
13. Рамирес Сандро 1 0
14. Мир Рафа 1 0
15. Нвакали Келечи 1 0
16. Эскрих Даниэль 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Коклен Франсис 3 0
5. Тригерос Мануэль 3 0
6. Морено Херард 3 0
7. Пино Йереми 3 0
8. Кубо Такефуса 1 1
9. Парехо Даниэль 2 0
10. Марио Гаспар 2 0
11. Фойт Хуан 2 0
12. Бакка Карлос 1 0
13. Гомес Мойсес 1 0
14. Ниньо Фер 1 0
15. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Вильярреал 28.57% (8) 21.43% (6) 10.71% (3) 3.57% (1) 28.57% (8) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона
Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Вильярреал 1:1 Уэска Ла Лига Вильярреал 1:1 Уэска Примера Уэска 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Уэска Кубок Короля
Уэска 3:2 Вильярреал Кубок Короля Уэска 0:1 Вильярреал Сегунда Вильярреал 1:1 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал 0:0 Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
5. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска 0:0 Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал 0:0 Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал 0:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска 0:0 Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 12'
    Вильярреал имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Уэска: 43%, Вильярреал: 57%.
  • 10'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Онтиверос Хавьер, его свалил Пенья Рубен.
  • 9'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Пенья Рубен из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Уэска: 43%, Вильярреал: 57%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Окадзаки Синджи наказан за толчок Капу Этьен
  • 4'
    Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Сеоане Хайме из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Уэска контролирует мяч.
  • 3'
    Онтиверос Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Вильярреал контролирует мяч.
  • 2'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Вильярреал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Уэска 3.5% (5)
X 7.1% (10)
Вильярреал 89.4% (126)
Все прогнозы
3.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Вильярреал
4.70
3.65
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.35 1.90
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 3.65 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.44 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.35 1.96
  4.48 3.31 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.40 1.33 2.60 1.51 1.81 2.00 1.44 2.80 1.31 3.50 1.11 6.80
7.50 1.05 6.30 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
8.60 1.08 6.70 1.11 2.90 1.41 2.23 1.71 1.87 2.00 1.67 2.28 1.32 3.40 1.23 4.20 1.06 7.30 1.05 8.00 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
2.97 1.42 2.58 1.53 2.19 1.72 1.83 2.05 1.63 2.36 1.48 2.76 1.44 3.00 1.24 4.25 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 6.80
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.60 1.06 9.00
2.55 1.50 1.71 2.14 1.31 3.25 1.06 7.40 1.04 8.13
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.90 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.45 1.65 2.15 1.17 4.70
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
3.25 1.33 2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.50 1.11 5.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
2.01 1.80
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.90 1.22
Где смотреть матч Уэска 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 0:0 Вильярреал

Исход игры
Уэска
3.5% (5)
Ничья
7.1% (10)
Вильярреал
89.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.4% (64)
0:1 Вильярреал
24.8% (35)
0:2 Вильярреал
11.3% (16)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:3 Вильярреал
5% (7)
1:0 Уэска
2.8% (4)
0:3 Вильярреал
2.1% (3)
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