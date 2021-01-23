Уэска
0:0
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Вильярреал
34' Желтая карточкаОнтиверос Хавьер
55' Желтая карточкаЭскрих Даниэль
73' Желтая карточкаКапу Этьен
89' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
40 Javier Gasca
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
55'
73'
84'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.15
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.1
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|7.
|Рико Микель
|1
|0.05
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|10 (4)
|0.5
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.25
|3.
|Ниньо Фер
|3
|0.15
|4.
|Парехо Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.1
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.1
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.05
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Лопес Педро
|2
|0
|6.
|Маффео Пабло
|2
|0
|7.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|8.
|Галан Хави
|2
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|10.
|Эскрих Даниэль
|2
|0
|11.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|12.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|13.
|Москера Педро
|1
|0
|14.
|Феррейро Давид
|1
|0
|15.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|16.
|Мир Рафа
|1
|0
|17.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Коклен Франсис
|3
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|6.
|Морено Херард
|3
|0
|7.
|Пино Йереми
|3
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|9.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|10.
|Марио Гаспар
|2
|0
|11.
|Фойт Хуан
|2
|0
|12.
|Капу Этьен
|1
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Ниньо Фер
|1
|0
|16.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Вильярреал
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +2 =8 -10Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона
Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Севилья
|2:0 Заявка
|19
|11
|3
|5
|25 - 16
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|0:2 Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 26
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 13
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:0 Вильярреал
Исход игры
Уэска
3.5% (5)
Ничья
7.1% (10)
Вильярреал
89.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (76)
Меньше
45.71% (64)
Обе команды забьют
Да
58.57% (82)
Нет
41.43% (58)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.4% (64)
0:1 Вильярреал
24.8% (35)
0:2 Вильярреал
11.3% (16)
1:1 Ничья
6.4% (9)
1:3 Вильярреал
5% (7)
1:0 Уэска
2.8% (4)
0:3 Вильярреал
2.1% (3)
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