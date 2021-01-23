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Севилья
 
Позже

Стадион:
Кадис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
3
Серхи
Гомес
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Ледесма
Херемиас
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
16
Кала
Хуан
18
Негредо
Альваро
19
Алькала
Педро
27
Баро
Марк
20
Карселен
Исаак
Севилья
4-3-3
Кадис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 9 0.5
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.17
3. Сусо Хесус 3 0.17
4. Мунир Эль-Хаддади 2 0.11
5. Де Йонг Люк 2 0.11
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 4 0.21
2. Лосано Энтони 3 0.16
3. Хименес Альваро 2 0.11
4. Санчес Сальвадор 2 0.11
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Алехо Иван 1 0.05
10. Альфонсо Луис 0 0
11. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Навас Хесус 4 0
4. Гудель Неманья 4 0
5. Ракитич Иван 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Буну Яссин 1 0
16. Сусо Хесус 1 0
17. Видаль Алеш 1 0
18. Эн-Несири Юссеф 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 5 0
2. Кала Хуан 4 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Акапо Карлос 1 1
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алькала Педро 1 0
12. Алекс Фернандес 1 0
13. Аугусто Фернандес 1 0
14. Мари Хосе 1 0
15. Помбо Хорхе 1 0
16. Гарридо Хон 1 0
17. Искьердо Хайро 1 0
18. Санчес Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 31.82% (7) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 4.55% (1) 31.82% (7)
 Кадис 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис
Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Кадис 1:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:1 Кадис Кубок Короля Кадис 0:2 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
5. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Севилья 98.5% (133)
    X 1.5% (2)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Кадис
    1.49
    4.45
    9.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.10 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.45 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.10 9.00
      1.46 4.27 9.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.04 6.60 1.08 2.82 1.41 2.24 1.65 1.73 2.36 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 8.10
    8.40 1.05 6.60 1.11 3.05 1.41 2.18 1.73 1.84 2.00 1.71 2.33 1.35 3.50 1.25 4.30 1.10 7.40 1.06 8.20 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 19.50
    3.08 1.41 2.69 1.52 2.29 1.69 1.91 2.00 1.68 2.29 1.51 2.71 1.24 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.76 2.06 1.34 3.26 1.10 7.50 1.07 8.40
    1.68 2.18 1.35 3.35 1.09 7.60
    2.74 1.50 2.24 1.72 1.74 2.23 1.47 2.87 1.34 3.51
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.32 1.61 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.75
    2.25 1.62 1.52 2.40 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.45 1.53
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Где смотреть матч Севилья - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Кадис

    Исход игры
    Севилья
    98.5% (133)
    Ничья
    1.5% (2)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.6% (54)
    Меньше
    59.4% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    39.85% (53)
    Нет
    60.15% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    41.5% (56)
    2:1 Севилья
    28.9% (39)
    1:0 Севилья
    16.3% (22)
    3:1 Севилья
    8.1% (11)
    3:0 Севилья
    1.5% (2)
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