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Севилья
 
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Стадион:
Кадис

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 9 0.5
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.17
3. Сусо Хесус 3 0.17
4. Мунир Эль-Хаддади 2 0.11
5. Де Йонг Люк 2 0.11
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 4 0.21
2. Лосано Энтони 3 0.16
3. Хименес Альваро 2 0.11
4. Санчес Сальвадор 2 0.11
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Алехо Иван 1 0.05
10. Альфонсо Луис 0 0
11. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Навас Хесус 4 0
4. Гудель Неманья 4 0
5. Ракитич Иван 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Буну Яссин 1 0
16. Сусо Хесус 1 0
17. Видаль Алеш 1 0
18. Эн-Несири Юссеф 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 5 0
2. Кала Хуан 4 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Акапо Карлос 1 1
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алькала Педро 1 0
12. Алекс Фернандес 1 0
13. Аугусто Фернандес 1 0
14. Мари Хосе 1 0
15. Помбо Хорхе 1 0
16. Гарридо Хон 1 0
17. Искьердо Хайро 1 0
18. Санчес Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 31.82% (7) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 4.55% (1) 31.82% (7)
 Кадис 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис
Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Кадис 1:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:1 Кадис Кубок Короля Кадис 0:2 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Севилья 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Кадис
    1.52
    4.33
    8.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.00 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.33 7.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.85 8.00
      1.51 4.15 8.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.60 1.04 6.40 1.08 2.82 1.41 2.21 1.67 1.75 2.38 1.31 3.45 1.22 4.20 1.06 7.20 1.04 8.10
    8.90 1.05 7.00 1.10 2.85 1.40 2.28 1.68 1.90 1.97 1.69 2.25 1.31 3.35 1.22 4.10 1.07 7.10 1.06 7.70 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
    3.02 1.42 2.66 1.53 2.28 1.69 1.92 1.99 1.70 2.26 1.52 2.69 1.24 4.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    1.69 2.17 1.31 3.30 1.09 7.50
    2.75 1.50 2.24 1.71 1.74 2.23 1.47 2.86 1.35 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.20 4.75 1.13 6.00
    2.31 1.60 1.53 2.35 1.19 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.57
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Севилья - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Кадис

    Исход игры
    Севилья
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    42.6% (20)
    2:1 Севилья
    25.5% (12)
    1:0 Севилья
    12.8% (6)
    3:1 Севилья
    10.6% (5)
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