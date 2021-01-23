Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Стадион: Reale Seguros Stadium
Бетис
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.35
|2.
|Порту Кристиан
|5
|0.25
|3.
|Исак Александр
|4
|0.2
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.15
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.1
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.1
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.1
|8.
|Сильва Давид
|1
|0.05
|9.
|Мерино Микель
|1
|0.05
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.05
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|6 (2)
|0.3
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.2
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.15
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.15
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.1
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.05
|7.
|Руибаль Айтор
|1
|0.05
|8.
|Миранда Хуан
|1
|0.05
|9.
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0.05
|11.
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|4
|1
|2.
|Муньос Айхен
|5
|0
|3.
|Сильва Давид
|4
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|4
|0
|6.
|Мерино Микель
|3
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Субименди Мартин
|3
|0
|10.
|Гуриди Хон
|2
|0
|11.
|Гевара Андер
|2
|0
|12.
|Модибо Саньян
|2
|0
|13.
|Янузай Аднан
|1
|0
|14.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|15.
|Горосабел Андони
|1
|0
|16.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|3
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Виктор Руис
|3
|0
|8.
|Каналес Серхио
|2
|0
|9.
|Морено Алекс
|2
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|12.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|13.
|Сидней
|1
|0
|14.
|Роблес Жоэль
|1
|0
|15.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|16.
|Лаинес Диего
|1
|0
|17.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|18.
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|7.14% (2)
|25% (7)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|Бетис
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис
Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|29 - 16
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 32
|27
|9.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 7
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
87.1% (122)
Ничья
10.7% (15)
Бетис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.77% (88)
Меньше
36.23% (50)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
54.3% (76)
1:0 Реал Сосьедад
16.4% (23)
2:0 Реал Сосьедад
10% (14)
1:1 Ничья
7.9% (11)
3:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.4% (2)
1:2 Бетис
1.4% (2)
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