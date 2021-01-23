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  3. Испания
Реал Сосьедад
2:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
48' Гол
Исак Александр
51' Желтая карточка
Акуоку Поль
2:0
57' Гол
Оярсабаль Микель
69' Желтая карточка
Мерино Микель
2:1
85' Гол
Каналес Серхио
86' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90' Желтая карточка
Миранда Хуан
2:2
90' Гол
Хоакин Санчес
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лоренцо
Реал Сосьедад
4-3-3
Бетис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 8 (5) 0.4
2. Порту Кристиан 5 0.25
3. Исак Александр 5 0.25
4. Виллиан Жозе 3 0.15
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.1
6. Барренечеа Андер 2 0.1
7. Лопес Роберто III 2 0.1
8. Сильва Давид 1 0.05
9. Мерино Микель 1 0.05
10. Монреаль Начо 1 0.05
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.35
2. Тельо Кристиан 4 0.2
3. Манди Аисса 3 0.15
4. Санабрия Антонио 3 0.15
5. Карвалью Вилльям 2 0.1
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.05
7. Хоакин Санчес 1 0.05
8. Руибаль Айтор 1 0.05
9. Миранда Хуан 1 0.05
10. Гидо Родригес 1 0.05
11. Иглесиас Борха 1 0.05
12. Морон Лоренцо 1 0.05
13. Морено Алекс 0 0
14. Эмерсон Жуниор 0 0
15. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Сильва Давид 4 0
4. Мерино Микель 4 0
5. Ариц Элустондо 4 0
6. Барренечеа Андер 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Субименди Мартин 3 0
10. Сальдуа Хосеба 2 0
11. Гуриди Хон 2 0
12. Гевара Андер 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Янузай Аднан 1 0
15. Горосабел Андони 1 0
16. Оярсабаль Микель 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Фекир Набиль 4 0
6. Бартра Марк 3 0
7. Виктор Руис 3 0
8. Каналес Серхио 2 0
9. Морено Алекс 2 0
10. Санабрия Антонио 2 0
11. Иглесиас Борха 2 0
12. Миранда Хуан 2 0
13. Монтойя Мартин 0 1
14. Сидней 1 0
15. Роблес Жоэль 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.67% (2) 23.33% (7) 13.33% (4) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6)
 Бетис 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 11.54% (3) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис
Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Ла Лига Бетис 3:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Бетис Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 19 11 5 3 30 - 15 38
3. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
4. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Алавес 0:0 Заявка 20 4 7 9 17 - 25 19
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид 0:0 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 11 5 5 1 15 - 10 20
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реал Сосьедад 87.1% (122)
X 10.7% (15)
Бетис 2.1% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.80 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.92 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 16.00 55.00
  1.23 5.76 19.27

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.50 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.05 1.86 1.57 2.40 1.36 3.02 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
4.20 1.22 3.00 1.38 1.77 2.04 1.33 3.25 2.21 1.71 2.40 1.57 1.74 2.17 1.06 2.40 1.12 6.10 1.06 8.80 1.04 10.00 1.06 9.70 1.05 10.00 0.00 17.50
4.58 1.22 3.10 1.39 2.16 1.75 3.94 1.27 3.26 1.36 2.58 1.54 1.92 1.97 2.04 1.85 1.67 2.28 1.31 3.60 1.49 2.79 1.17 5.47 1.12 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.09 1.74 1.46 2.72 1.16 5.30 1.11 6.55
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.14 5.67 1.07 6.75
1.45 2.85 1.25 4.09 1.68 2.27 1.43 2.92 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.60
3.90 1.25 2.65 1.47 1.66 2.20 1.25 3.55 1.16 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Реал Сосьедад 2:2 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Бетис

Исход игры
Реал Сосьедад
87.1% (122)
Ничья
10.7% (15)
Бетис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.77% (88)
Меньше
36.23% (50)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
54.3% (76)
1:0 Реал Сосьедад
16.4% (23)
2:0 Реал Сосьедад
10% (14)
1:1 Ничья
7.9% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Реал Сосьедад
2.1% (3)
3:1 Реал Сосьедад
1.4% (2)
1:2 Бетис
1.4% (2)
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